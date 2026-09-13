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Материнская плата Asus ROG STRIX B850-A GAMING WIFI купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Материнская плата Asus ROG STRIX B850-A GAMING WIFI

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Материнская плата Asus ROG STRIX B850-A GAMING WIFI - фото 1
Материнская плата Asus ROG STRIX B850-A GAMING WIFI - фото 2
Материнская плата Asus ROG STRIX B850-A GAMING WIFI - фото 3
Материнская плата Asus ROG STRIX B850-A GAMING WIFI - фото 4
Материнская плата Asus ROG STRIX B850-A GAMING WIFI - фото 5
Материнская плата Asus ROG STRIX B850-A GAMING WIFI - фото 6
Материнская плата Asus ROG STRIX B850-A GAMING WIFI - фото 7
Материнская плата Asus ROG STRIX B850-A GAMING WIFI - фото 8
Материнская плата Asus ROG STRIX B850-A GAMING WIFI - фото 9
Материнская плата Asus ROG STRIX B850-A GAMING WIFI - фото 10
Материнская плата Asus ROG STRIX B850-A GAMING WIFI - фото 11
Материнская плата Asus ROG STRIX B850-A GAMING WIFI - фото 12
Материнская плата Asus ROG STRIX B850-A GAMING WIFI - фото 13
Материнская плата Asus ROG STRIX B850-A GAMING WIFI - фото 14
Материнская плата Asus ROG STRIX B850-A GAMING WIFI - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
ATX
Чипсет
AMD B850
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
  • Материнская плата Asus ROG STRIX B850-A GAMING WIFI - фото 1
  • Материнская плата Asus ROG STRIX B850-A GAMING WIFI - фото 2
  • Материнская плата Asus ROG STRIX B850-A GAMING WIFI - фото 3
  • Материнская плата Asus ROG STRIX B850-A GAMING WIFI - фото 4
  • Материнская плата Asus ROG STRIX B850-A GAMING WIFI - фото 5
  • Материнская плата Asus ROG STRIX B850-A GAMING WIFI - фото 6
  • Материнская плата Asus ROG STRIX B850-A GAMING WIFI - фото 7
  • Материнская плата Asus ROG STRIX B850-A GAMING WIFI - фото 8
  • Материнская плата Asus ROG STRIX B850-A GAMING WIFI - фото 9
  • Материнская плата Asus ROG STRIX B850-A GAMING WIFI - фото 10
  • Материнская плата Asus ROG STRIX B850-A GAMING WIFI - фото 11
  • Материнская плата Asus ROG STRIX B850-A GAMING WIFI - фото 12
  • Материнская плата Asus ROG STRIX B850-A GAMING WIFI - фото 13
  • Материнская плата Asus ROG STRIX B850-A GAMING WIFI - фото 14
  • Материнская плата Asus ROG STRIX B850-A GAMING WIFI - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
24 520 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 716656
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
ATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
30.5
Чипсет
AMD B850
Встроенный процессор
Нет
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Максимальная частота памяти
8000 МГц
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
Слотов PCI-E x16
2
Разъемы SATA, шт
3
Количество слотов M.2
1
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
USB 3.2 Gen 2x2 Type C; 2xUSB 3.2 Gen 2; 2xUSB 3.2 Gen 2 Type C; 5xUSB 3.2 Gen 1; 4xUSB 2.0; DisplayPort; HDMI; 2xAudio jacks
Размеры в упаковке, см
36х28х1
Вес, кг.
2.42

Описание товара Материнская плата Asus ROG STRIX B850-A GAMING WIFI

Для кого и под какие задачи

Материнская плата Asus ROG STRIX B850-A GAMING WIFI ориентирована на геймеров и энтузиастов, планирующих сборку мощной и современной системы на базе новейших процессоров AMD Ryzen 9000-й серии, сохраняя при этом совместимость с предыдущими поколениями Ryzen 7000 и 8000G. Это идеальная основа для игрового ПК высокого класса, способного раскрыть потенциал флагманских видеокарт в 2K и 4K разрешении, а также для рабочей станции создателя контента, занимающегося стримингом, видеомонтажом и 3D-моделированием. Элегантный серебристо-белый дизайн делает ее прекрасным выбором для эстетичных сборок в светлых корпусах.

Чипсет, сокет и форм-фактор

В основе платы лежит новый чипсет AMD B850, установленный в сокет AM5. Этот чипсет является золотой серединой, предлагая ключевые возможности премиальных решений, такие как поддержка PCIe 5.0, но по более доступной цене, чем флагманские X-серии. Стандартный форм-фактор ATX обеспечивает широкие возможности для расширения и удобство при монтаже компонентов, но требует соответствующего по размеру корпуса Mid-Tower или Full-Tower с хорошей вентиляцией.

Память и расширение

Платформа AM5 работает исключительно с оперативной памятью нового поколения DDR5, и данная плата предлагает четыре слота для ее установки в эффективном двухканальном режиме. Поддерживаются высокие частоты и профили разгона AMD EXPO, что позволяет добиться максимальной производительности в играх и рабочих приложениях. Ключевым преимуществом чипсета B850 является наличие основного слота PCIe 5.0 x16 для видеокарты, что гарантирует задел на будущее, а также как минимум одного слота M.2 с интерфейсом PCIe 5.0 для установки сверхбыстрых NVMe-накопителей, дополненного эффективными радиаторами для предотвращения перегрева.

Питание и компоненты VRM

Мощная подсистема питания процессора (VRM) является отличительной чертой серии ROG STRIX, обеспечивая стабильную работу даже с многоядерными флагманскими процессорами Ryzen 9. Многофазная схема с качественными силовыми каскадами и массивными радиаторами эффективно отводит тепло, предотвращая троттлинг и падение производительности под длительной нагрузкой или при умеренном разгоне. Наличие усиленных разъёмов дополнительного питания CPU (например, 8+8 pin) подтверждает готовность платы к работе с самыми требовательными чипами.

Подключения и дополнительные возможности

Задняя панель входов/выходов предлагает богатый набор современных интерфейсов, включая множество портов USB, в том числе высокоскоростные USB 3.2 Gen2 и Type-C для быстрого обмена данными с периферией. За сетевые возможности отвечает быстрый 2.5GbE Ethernet-контроллер и встроенный модуль Wi-Fi нового поколения (вероятно, Wi-Fi 7), обеспечивающий стабильное беспроводное соединение с низкой задержкой. Высококачественный встроенный аудиокодек гарантирует чистое и объёмное звучание в играх и при прослушивании музыки, а технология ASUS Aura Sync позволяет синхронизировать RGB-подсветку платы с другими совместимыми компонентами системы.

Важные нюансы перед покупкой

Перед покупкой убедитесь, что ваш корпус поддерживает материнские платы формата ATX, а блок питания оснащен необходимыми коннекторами для питания процессора. Хотя плата рассчитана на новые процессоры Ryzen 9000-й серии, для их запуска может потребоваться обновление BIOS, которое легко выполнить с помощью функции BIOS FlashBack. Данная модель не предназначена для экстремального оверклокинга, свойственного платам на X-чипсетах, но ее система питания более чем достаточна для стабильной работы топовых CPU в штатном режиме и активации технологий автоматического буста.



Теги товара: atx, ddr5, с m.2

Отзывы о товаре Материнская плата Asus ROG STRIX B850-A GAMING WIFI




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
ATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
30.5
Чипсет
AMD B850
Встроенный процессор
Нет
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Развернуть
Максимальная частота памяти
8000 МГц
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
Слотов PCI-E x16
2
Разъемы SATA, шт
3
Количество слотов M.2
1
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
USB 3.2 Gen 2x2 Type C; 2xUSB 3.2 Gen 2; 2xUSB 3.2 Gen 2 Type C; 5xUSB 3.2 Gen 1; 4xUSB 2.0; DisplayPort; HDMI; 2xAudio jacks
Описание

Для кого и под какие задачи

Материнская плата Asus ROG STRIX B850-A GAMING WIFI ориентирована на геймеров и энтузиастов, планирующих сборку мощной и современной системы на базе новейших процессоров AMD Ryzen 9000-й серии, сохраняя при этом совместимость с предыдущими поколениями Ryzen 7000 и 8000G. Это идеальная основа для игрового ПК высокого класса, способного раскрыть потенциал флагманских видеокарт в 2K и 4K разрешении, а также для рабочей станции создателя контента, занимающегося стримингом, видеомонтажом и 3D-моделированием. Элегантный серебристо-белый дизайн делает ее прекрасным выбором для эстетичных сборок в светлых корпусах.

Чипсет, сокет и форм-фактор

В основе платы лежит новый чипсет AMD B850, установленный в сокет AM5. Этот чипсет является золотой серединой, предлагая ключевые возможности премиальных решений, такие как поддержка PCIe 5.0, но по более доступной цене, чем флагманские X-серии. Стандартный форм-фактор ATX обеспечивает широкие возможности для расширения и удобство при монтаже компонентов, но требует соответствующего по размеру корпуса Mid-Tower или Full-Tower с хорошей вентиляцией.

Память и расширение

Платформа AM5 работает исключительно с оперативной памятью нового поколения DDR5, и данная плата предлагает четыре слота для ее установки в эффективном двухканальном режиме. Поддерживаются высокие частоты и профили разгона AMD EXPO, что позволяет добиться максимальной производительности в играх и рабочих приложениях. Ключевым преимуществом чипсета B850 является наличие основного слота PCIe 5.0 x16 для видеокарты, что гарантирует задел на будущее, а также как минимум одного слота M.2 с интерфейсом PCIe 5.0 для установки сверхбыстрых NVMe-накопителей, дополненного эффективными радиаторами для предотвращения перегрева.

Питание и компоненты VRM

Мощная подсистема питания процессора (VRM) является отличительной чертой серии ROG STRIX, обеспечивая стабильную работу даже с многоядерными флагманскими процессорами Ryzen 9. Многофазная схема с качественными силовыми каскадами и массивными радиаторами эффективно отводит тепло, предотвращая троттлинг и падение производительности под длительной нагрузкой или при умеренном разгоне. Наличие усиленных разъёмов дополнительного питания CPU (например, 8+8 pin) подтверждает готовность платы к работе с самыми требовательными чипами.

Подключения и дополнительные возможности

Задняя панель входов/выходов предлагает богатый набор современных интерфейсов, включая множество портов USB, в том числе высокоскоростные USB 3.2 Gen2 и Type-C для быстрого обмена данными с периферией. За сетевые возможности отвечает быстрый 2.5GbE Ethernet-контроллер и встроенный модуль Wi-Fi нового поколения (вероятно, Wi-Fi 7), обеспечивающий стабильное беспроводное соединение с низкой задержкой. Высококачественный встроенный аудиокодек гарантирует чистое и объёмное звучание в играх и при прослушивании музыки, а технология ASUS Aura Sync позволяет синхронизировать RGB-подсветку платы с другими совместимыми компонентами системы.

Важные нюансы перед покупкой

Перед покупкой убедитесь, что ваш корпус поддерживает материнские платы формата ATX, а блок питания оснащен необходимыми коннекторами для питания процессора. Хотя плата рассчитана на новые процессоры Ryzen 9000-й серии, для их запуска может потребоваться обновление BIOS, которое легко выполнить с помощью функции BIOS FlashBack. Данная модель не предназначена для экстремального оверклокинга, свойственного платам на X-чипсетах, но ее система питания более чем достаточна для стабильной работы топовых CPU в штатном режиме и активации технологий автоматического буста.



Теги товара: atx, ddr5, с m.2
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