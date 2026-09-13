Описание товара Материнская плата Gigabyte Z890 AORUS ELITE WIFI7 ICE

Для кого и под какие задачи

Материнская плата Gigabyte Z890 AORUS ELITE WIFI7 ICE является фундаментом для сборки высокопроизводительных игровых и рабочих станций нового поколения. Она идеально подходит энтузиастам и геймерам, планирующим использовать флагманские процессоры Intel Core для сокета LGA 1851, чтобы получить максимальную частоту кадров в требовательных играх в разрешении 2K и 4K. Создатели контента также оценят её потенциал для ускорения рабочих процессов в видеомонтаже, 3D-моделировании и стриминге, благодаря поддержке новейших стандартов памяти и накопителей.

Чипсет, сокет и форм-фактор

В основе платы лежит передовой чипсет Intel Z890, который предоставляет полный доступ к разгону процессора и оперативной памяти, а также максимальное количество линий PCIe. Новая платформа использует сокет LGA 1851, разработанный специально для будущих поколений процессоров Intel, что делает эту плату заделом на будущее, но требует внимательного подбора совместимого CPU. Выполненная в стандартном форм-факторе ATX, Gigabyte Z890 AORUS ELITE WIFI7 ICE легко разместится в большинстве корпусов Mid-Tower и Full-Tower, предоставляя достаточно пространства для установки массивных видеокарт и систем охлаждения.

Память и расширение

Эта модель предназначена для работы исключительно с оперативной памятью стандарта DDR5, предлагая четыре слота для установки модулей в эффективном двухканальном режиме. Плата поддерживает высокочастотные комплекты памяти, что критически важно для раскрытия полного потенциала современных процессоров в играх и рабочих задачах. Для установки видеокарты предусмотрен усиленный слот PCIe 5.0 x16, а для сверхбыстрых NVMe-накопителей имеется несколько слотов M.2, часть из которых также работает по интерфейсу PCIe 5.0 и оснащена массивными радиаторами для предотвращения троттлинга под нагрузкой.

Питание и компоненты VRM

Мощная многофазная система питания процессора (VRM) является отличительной чертой серии AORUS ELITE, гарантируя стабильную работу даже самых энергоемких чипов в режиме разгона. Использование качественных компонентов и крупных радиаторов на зоне VRM обеспечивает эффективное охлаждение и долговечность всей системы. Для питания процессора используются разъемы 8+8 pin, что указывает на готовность платы к серьезным нагрузкам и необходимость использования качественного блока питания с соответствующими коннекторами.

Подключения и дополнительные возможности

Набор портов на задней панели впечатляет своей современностью и включает множество высокоскоростных разъемов USB, в том числе Type-C со скоростью до 20 Гбит/с (USB 3.2 Gen 2x2). Сетевые возможности представлены новейшим беспроводным модулем Wi-Fi 7 для минимальных задержек в онлайн-играх и быстрым проводным контроллером 2.5GbE Ethernet. За качественный звук отвечает современный аудиокодек, а стильный белый дизайн с элементами серебра (ICE) и настраиваемая RGB-подсветка через утилиту RGB Fusion позволят создать уникальную эстетику сборки.

Важные нюансы перед покупкой

Перед покупкой крайне важно убедиться, что вы выбираете процессор, предназначенный именно для сокета LGA 1851, так как чипы предыдущих поколений (LGA 1700) физически несовместимы. Также проверьте совместимость вашей системы охлаждения CPU с новым креплением LGA 1851 - возможно, потребуется специальный адаптер. Для стабильной работы сборки на базе этой платы потребуется современный и мощный блок питания, способный обеспечить достаточное питание по линиям CPU. Эта плата является решением для производительных систем и не предназначена для базовых офисных сборок.