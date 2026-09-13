Top.Mail.Ru
Материнская плата Gigabyte Z890 AORUS ELITE WIFI7 ICE купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Материнская плата Gigabyte Z890 AORUS ELITE WIFI7 ICE

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Материнская плата Gigabyte Z890 AORUS ELITE WIFI7 ICE - фото 1
Материнская плата Gigabyte Z890 AORUS ELITE WIFI7 ICE - фото 2
Материнская плата Gigabyte Z890 AORUS ELITE WIFI7 ICE - фото 3
Материнская плата Gigabyte Z890 AORUS ELITE WIFI7 ICE - фото 4
Материнская плата Gigabyte Z890 AORUS ELITE WIFI7 ICE - фото 5
Материнская плата Gigabyte Z890 AORUS ELITE WIFI7 ICE - фото 6
Материнская плата Gigabyte Z890 AORUS ELITE WIFI7 ICE - фото 7
Материнская плата Gigabyte Z890 AORUS ELITE WIFI7 ICE - фото 8
Материнская плата Gigabyte Z890 AORUS ELITE WIFI7 ICE - фото 9
Материнская плата Gigabyte Z890 AORUS ELITE WIFI7 ICE - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
ATX
Чипсет
Intel Z890
Socket
LGA 1851
Тип памяти
DDR5
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
  • Материнская плата Gigabyte Z890 AORUS ELITE WIFI7 ICE - фото 1
  • Материнская плата Gigabyte Z890 AORUS ELITE WIFI7 ICE - фото 2
  • Материнская плата Gigabyte Z890 AORUS ELITE WIFI7 ICE - фото 3
  • Материнская плата Gigabyte Z890 AORUS ELITE WIFI7 ICE - фото 4
  • Материнская плата Gigabyte Z890 AORUS ELITE WIFI7 ICE - фото 5
  • Материнская плата Gigabyte Z890 AORUS ELITE WIFI7 ICE - фото 6
  • Материнская плата Gigabyte Z890 AORUS ELITE WIFI7 ICE - фото 7
  • Материнская плата Gigabyte Z890 AORUS ELITE WIFI7 ICE - фото 8
  • Материнская плата Gigabyte Z890 AORUS ELITE WIFI7 ICE - фото 9
  • Материнская плата Gigabyte Z890 AORUS ELITE WIFI7 ICE - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
23 590 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 716735
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Gigabyte
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
ATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
30.5
Чипсет
Intel Z890
Встроенный процессор
Нет
Socket
LGA 1851
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Максимальная частота памяти
9200 МГц
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
Слотов PCI-E x16
1
Слотов PCI-E x4
2
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
4
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
4 x USB 2.0, 3 x USB 3.2 Gen1, 2 x USB 3.2 Gen2, DisplayPort, Thunderbolt 4/USB-C, RJ-45, S/PDIF (оптический)
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х28х8
Вес, кг.
2.52

Описание товара Материнская плата Gigabyte Z890 AORUS ELITE WIFI7 ICE

Для кого и под какие задачи

Материнская плата Gigabyte Z890 AORUS ELITE WIFI7 ICE является фундаментом для сборки высокопроизводительных игровых и рабочих станций нового поколения. Она идеально подходит энтузиастам и геймерам, планирующим использовать флагманские процессоры Intel Core для сокета LGA 1851, чтобы получить максимальную частоту кадров в требовательных играх в разрешении 2K и 4K. Создатели контента также оценят её потенциал для ускорения рабочих процессов в видеомонтаже, 3D-моделировании и стриминге, благодаря поддержке новейших стандартов памяти и накопителей.

Чипсет, сокет и форм-фактор

В основе платы лежит передовой чипсет Intel Z890, который предоставляет полный доступ к разгону процессора и оперативной памяти, а также максимальное количество линий PCIe. Новая платформа использует сокет LGA 1851, разработанный специально для будущих поколений процессоров Intel, что делает эту плату заделом на будущее, но требует внимательного подбора совместимого CPU. Выполненная в стандартном форм-факторе ATX, Gigabyte Z890 AORUS ELITE WIFI7 ICE легко разместится в большинстве корпусов Mid-Tower и Full-Tower, предоставляя достаточно пространства для установки массивных видеокарт и систем охлаждения.

Память и расширение

Эта модель предназначена для работы исключительно с оперативной памятью стандарта DDR5, предлагая четыре слота для установки модулей в эффективном двухканальном режиме. Плата поддерживает высокочастотные комплекты памяти, что критически важно для раскрытия полного потенциала современных процессоров в играх и рабочих задачах. Для установки видеокарты предусмотрен усиленный слот PCIe 5.0 x16, а для сверхбыстрых NVMe-накопителей имеется несколько слотов M.2, часть из которых также работает по интерфейсу PCIe 5.0 и оснащена массивными радиаторами для предотвращения троттлинга под нагрузкой.

Питание и компоненты VRM

Мощная многофазная система питания процессора (VRM) является отличительной чертой серии AORUS ELITE, гарантируя стабильную работу даже самых энергоемких чипов в режиме разгона. Использование качественных компонентов и крупных радиаторов на зоне VRM обеспечивает эффективное охлаждение и долговечность всей системы. Для питания процессора используются разъемы 8+8 pin, что указывает на готовность платы к серьезным нагрузкам и необходимость использования качественного блока питания с соответствующими коннекторами.

Подключения и дополнительные возможности

Набор портов на задней панели впечатляет своей современностью и включает множество высокоскоростных разъемов USB, в том числе Type-C со скоростью до 20 Гбит/с (USB 3.2 Gen 2x2). Сетевые возможности представлены новейшим беспроводным модулем Wi-Fi 7 для минимальных задержек в онлайн-играх и быстрым проводным контроллером 2.5GbE Ethernet. За качественный звук отвечает современный аудиокодек, а стильный белый дизайн с элементами серебра (ICE) и настраиваемая RGB-подсветка через утилиту RGB Fusion позволят создать уникальную эстетику сборки.

Важные нюансы перед покупкой

Перед покупкой крайне важно убедиться, что вы выбираете процессор, предназначенный именно для сокета LGA 1851, так как чипы предыдущих поколений (LGA 1700) физически несовместимы. Также проверьте совместимость вашей системы охлаждения CPU с новым креплением LGA 1851 - возможно, потребуется специальный адаптер. Для стабильной работы сборки на базе этой платы потребуется современный и мощный блок питания, способный обеспечить достаточное питание по линиям CPU. Эта плата является решением для производительных систем и не предназначена для базовых офисных сборок.



Теги товара: atx, ddr5, с m.2

Отзывы о товаре Материнская плата Gigabyte Z890 AORUS ELITE WIFI7 ICE




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Gigabyte
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
ATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
30.5
Чипсет
Intel Z890
Встроенный процессор
Нет
Socket
LGA 1851
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Развернуть
Максимальная частота памяти
9200 МГц
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
Слотов PCI-E x16
1
Слотов PCI-E x4
2
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
4
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
4 x USB 2.0, 3 x USB 3.2 Gen1, 2 x USB 3.2 Gen2, DisplayPort, Thunderbolt 4/USB-C, RJ-45, S/PDIF (оптический)
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Материнская плата Gigabyte Z890 AORUS ELITE WIFI7 ICE является фундаментом для сборки высокопроизводительных игровых и рабочих станций нового поколения. Она идеально подходит энтузиастам и геймерам, планирующим использовать флагманские процессоры Intel Core для сокета LGA 1851, чтобы получить максимальную частоту кадров в требовательных играх в разрешении 2K и 4K. Создатели контента также оценят её потенциал для ускорения рабочих процессов в видеомонтаже, 3D-моделировании и стриминге, благодаря поддержке новейших стандартов памяти и накопителей.

Чипсет, сокет и форм-фактор

В основе платы лежит передовой чипсет Intel Z890, который предоставляет полный доступ к разгону процессора и оперативной памяти, а также максимальное количество линий PCIe. Новая платформа использует сокет LGA 1851, разработанный специально для будущих поколений процессоров Intel, что делает эту плату заделом на будущее, но требует внимательного подбора совместимого CPU. Выполненная в стандартном форм-факторе ATX, Gigabyte Z890 AORUS ELITE WIFI7 ICE легко разместится в большинстве корпусов Mid-Tower и Full-Tower, предоставляя достаточно пространства для установки массивных видеокарт и систем охлаждения.

Память и расширение

Эта модель предназначена для работы исключительно с оперативной памятью стандарта DDR5, предлагая четыре слота для установки модулей в эффективном двухканальном режиме. Плата поддерживает высокочастотные комплекты памяти, что критически важно для раскрытия полного потенциала современных процессоров в играх и рабочих задачах. Для установки видеокарты предусмотрен усиленный слот PCIe 5.0 x16, а для сверхбыстрых NVMe-накопителей имеется несколько слотов M.2, часть из которых также работает по интерфейсу PCIe 5.0 и оснащена массивными радиаторами для предотвращения троттлинга под нагрузкой.

Питание и компоненты VRM

Мощная многофазная система питания процессора (VRM) является отличительной чертой серии AORUS ELITE, гарантируя стабильную работу даже самых энергоемких чипов в режиме разгона. Использование качественных компонентов и крупных радиаторов на зоне VRM обеспечивает эффективное охлаждение и долговечность всей системы. Для питания процессора используются разъемы 8+8 pin, что указывает на готовность платы к серьезным нагрузкам и необходимость использования качественного блока питания с соответствующими коннекторами.

Подключения и дополнительные возможности

Набор портов на задней панели впечатляет своей современностью и включает множество высокоскоростных разъемов USB, в том числе Type-C со скоростью до 20 Гбит/с (USB 3.2 Gen 2x2). Сетевые возможности представлены новейшим беспроводным модулем Wi-Fi 7 для минимальных задержек в онлайн-играх и быстрым проводным контроллером 2.5GbE Ethernet. За качественный звук отвечает современный аудиокодек, а стильный белый дизайн с элементами серебра (ICE) и настраиваемая RGB-подсветка через утилиту RGB Fusion позволят создать уникальную эстетику сборки.

Важные нюансы перед покупкой

Перед покупкой крайне важно убедиться, что вы выбираете процессор, предназначенный именно для сокета LGA 1851, так как чипы предыдущих поколений (LGA 1700) физически несовместимы. Также проверьте совместимость вашей системы охлаждения CPU с новым креплением LGA 1851 - возможно, потребуется специальный адаптер. Для стабильной работы сборки на базе этой платы потребуется современный и мощный блок питания, способный обеспечить достаточное питание по линиям CPU. Эта плата является решением для производительных систем и не предназначена для базовых офисных сборок.



Теги товара: atx, ddr5, с m.2
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Материнская плата Gigabyte Z890 AORUS ELITE WIFI7 ICE - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...