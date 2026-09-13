Материнская плата Gigabyte X870 AORUS ELITE WF7 ICE
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Характеристики
Описание товара Материнская плата Gigabyte X870 AORUS ELITE WF7 ICE
**Материнская плата Gigabyte X870 AORUS ELITE WF7 ICE, RTL** — это высококачественная материнская плата от компании Gigabyte. Она предназначена для использования с процессорами AMD Ryzen 7000-серии и обеспечивает высокую производительность и стабильность работы системы. Вот некоторые характеристики этой материнской платы: * **Форм-фактор:** ATX. * **Сокет:** AM5. * **Чипсет:** AMD X870. * **Поддержка процессоров:** AMD Ryzen серии 7000 (Raphael). * **Память:** 4 слота DDR5, поддержка до 128 ГБ памяти. * **Слоты расширения:** 2 слота PCIe 5.0 x16, 1 слот PCIe 3.0 x4. * **Хранилище:** 3 разъёма M.2, 6 портов SATA. * **Сетевой интерфейс:** Realtek 2.5GbE LAN. * **Аудио:** Realtek HD Audio. * **Разъёмы на задней панели:** USB 3.2 Gen2x2 Type-C, DisplayPort, HDMI, USB 3.2 Gen1, USB 2.0, RJ-45, аудиоразъём. * **Охлаждение:** радиатор VRM, M.2 радиаторы. * **Подсветка:** RGB Fusion 2.0. Эта материнская плата имеет множество функций и возможностей, которые делают её отличным выбором для создания мощной и надёжной системы. Она поддерживает новейшие технологии и стандарты, что позволяет ей обеспечивать высокую производительность в различных задачах.
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