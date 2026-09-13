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Материнская плата Asus PRIME Z890-P WIFI купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Материнская плата Asus PRIME Z890-P WIFI

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Материнская плата Asus PRIME Z890-P WIFI - фото 4
Материнская плата Asus PRIME Z890-P WIFI - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
ATX
Чипсет
Intel Z890
Socket
LGA 1851
Тип памяти
DDR5
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
192
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
  • Материнская плата Asus PRIME Z890-P WIFI - фото 1
  • Материнская плата Asus PRIME Z890-P WIFI - фото 2
  • Материнская плата Asus PRIME Z890-P WIFI - фото 3
  • Материнская плата Asus PRIME Z890-P WIFI - фото 4
  • Материнская плата Asus PRIME Z890-P WIFI - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
24 930 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 716604
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
ATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
30.5
Чипсет
Intel Z890
Встроенный процессор
Нет
Socket
LGA 1851
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
192
Максимальная частота памяти
8600 МГц
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
Слотов PCI-E x16
4
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
4
Наличие интерфейсов
4 x USB 2.0, 2 x USB 3.2 Gen1, USB 3.2 Gen2, HDMI, DisplayPort, Thunderbolt 4/USB-C, RJ-45
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х27х5
Вес, кг.
2.02

Описание товара Материнская плата Asus PRIME Z890-P WIFI

Для кого и под какие задачи

Материнская плата Asus PRIME Z890-P WIFI является сбалансированным решением для сборки мощного и современного компьютера на базе новейших процессоров Intel. Она отлично подходит для геймеров, планирующих использовать высокопроизводительные видеокарты и играть в требовательные проекты, а также для создателей контента, занимающихся видеомонтажом, стримингом или 3D-моделированием. Эта плата станет надежной основой для производительной рабочей станции, обеспечивая стабильность и широкие возможности для подключения периферии.

Чипсет, сокет и форм-фактор

В основе этой модели лежит флагманский чипсет Intel Z890, разработанный для процессоров Intel Core следующего поколения с сокетом LGA 1851. Этот чипсет предоставляет максимальный для потребительской платформы набор функций, включая поддержку разгона процессоров с индексом "K" и широкие возможности по конфигурации PCIe-линий. Плата выполнена в стандартном форм-факторе ATX, что обеспечивает удобство сборки в большинстве корпусов Mid-Tower и Full-Tower, а также предлагает достаточно места для установки крупных систем охлаждения и нескольких карт расширения.

Память и расширение

Плата рассчитана на работу с оперативной памятью нового стандарта DDR5 и оснащена четырьмя слотами, позволяющими установить до 192 ГБ в двухканальном режиме. Поддержка профилей разгона XMP/EXPO обеспечивает стабильную работу высокочастотных модулей памяти, что критически важно для достижения максимальной производительности в играх и рабочих приложениях. Для установки компонентов предусмотрен основной слот PCIe 5.0 x16 для видеокарты, а также несколько слотов PCIe 4.0 для дополнительных устройств. Хранение данных организовано с помощью нескольких слотов M.2, один из которых работает по сверхскоростному интерфейсу PCIe 5.0, обеспечивая мгновенную загрузку системы и приложений.

Питание и компоненты VRM

Надежная многофазная система питания процессора (VRM) с массивными радиаторами гарантирует стабильную подачу энергии даже при работе с топовыми процессорами Intel Core i7 и i9. Использование качественных компонентов в цепях питания и наличие разъемов дополнительного питания CPU формата 8+4 pin позволяют не только обеспечить стабильность в штатном режиме, но и иметь запас для умеренного разгона. Грамотно спроектированная подсистема VRM напрямую влияет на долговечность и надежность всей системы под высокими нагрузками.

Подключения и дополнительные возможности

Asus PRIME Z890-P WIFI предлагает современный набор портов для подключения любых устройств. На задней панели расположены многочисленные порты USB, включая высокоскоростные USB 3.2 Gen 2 и универсальный USB Type-C для быстрой передачи данных и подключения периферии. За сетевые возможности отвечает быстрый 2.5-гигабитный Ethernet-контроллер, а встроенный модуль Wi-Fi 7 и Bluetooth последней версии обеспечивают стабильное беспроводное соединение. Качественный звуковой кодек Realtek отвечает за чистое и объемное звучание в играх и при просмотре медиаконтента.

Важные нюансы перед покупкой

Перед покупкой убедитесь, что ваш процессор совместим с сокетом LGA 1851, так как процессоры предыдущих поколений (LGA 1700 и старше) на эту плату установить невозможно. Для питания процессора потребуется блок питания с соответствующими разъемами 8-pin и 4-pin. Данная плата является отличным выбором для производительной сборки с воздушным или жидкостным охлаждением, но не предназначена для экстремального оверклокинга с использованием кастомных систем водяного охлаждения. Для полной поддержки новых процессоров и модулей памяти рекомендуется после сборки обновить BIOS до последней версии с официального сайта Asus.



Теги товара: atx, ddr5, с m.2

Отзывы о товаре Материнская плата Asus PRIME Z890-P WIFI




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
ATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
30.5
Чипсет
Intel Z890
Встроенный процессор
Нет
Socket
LGA 1851
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
192
Развернуть
Максимальная частота памяти
8600 МГц
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
Слотов PCI-E x16
4
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
4
Наличие интерфейсов
4 x USB 2.0, 2 x USB 3.2 Gen1, USB 3.2 Gen2, HDMI, DisplayPort, Thunderbolt 4/USB-C, RJ-45
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Материнская плата Asus PRIME Z890-P WIFI является сбалансированным решением для сборки мощного и современного компьютера на базе новейших процессоров Intel. Она отлично подходит для геймеров, планирующих использовать высокопроизводительные видеокарты и играть в требовательные проекты, а также для создателей контента, занимающихся видеомонтажом, стримингом или 3D-моделированием. Эта плата станет надежной основой для производительной рабочей станции, обеспечивая стабильность и широкие возможности для подключения периферии.

Чипсет, сокет и форм-фактор

В основе этой модели лежит флагманский чипсет Intel Z890, разработанный для процессоров Intel Core следующего поколения с сокетом LGA 1851. Этот чипсет предоставляет максимальный для потребительской платформы набор функций, включая поддержку разгона процессоров с индексом "K" и широкие возможности по конфигурации PCIe-линий. Плата выполнена в стандартном форм-факторе ATX, что обеспечивает удобство сборки в большинстве корпусов Mid-Tower и Full-Tower, а также предлагает достаточно места для установки крупных систем охлаждения и нескольких карт расширения.

Память и расширение

Плата рассчитана на работу с оперативной памятью нового стандарта DDR5 и оснащена четырьмя слотами, позволяющими установить до 192 ГБ в двухканальном режиме. Поддержка профилей разгона XMP/EXPO обеспечивает стабильную работу высокочастотных модулей памяти, что критически важно для достижения максимальной производительности в играх и рабочих приложениях. Для установки компонентов предусмотрен основной слот PCIe 5.0 x16 для видеокарты, а также несколько слотов PCIe 4.0 для дополнительных устройств. Хранение данных организовано с помощью нескольких слотов M.2, один из которых работает по сверхскоростному интерфейсу PCIe 5.0, обеспечивая мгновенную загрузку системы и приложений.

Питание и компоненты VRM

Надежная многофазная система питания процессора (VRM) с массивными радиаторами гарантирует стабильную подачу энергии даже при работе с топовыми процессорами Intel Core i7 и i9. Использование качественных компонентов в цепях питания и наличие разъемов дополнительного питания CPU формата 8+4 pin позволяют не только обеспечить стабильность в штатном режиме, но и иметь запас для умеренного разгона. Грамотно спроектированная подсистема VRM напрямую влияет на долговечность и надежность всей системы под высокими нагрузками.

Подключения и дополнительные возможности

Asus PRIME Z890-P WIFI предлагает современный набор портов для подключения любых устройств. На задней панели расположены многочисленные порты USB, включая высокоскоростные USB 3.2 Gen 2 и универсальный USB Type-C для быстрой передачи данных и подключения периферии. За сетевые возможности отвечает быстрый 2.5-гигабитный Ethernet-контроллер, а встроенный модуль Wi-Fi 7 и Bluetooth последней версии обеспечивают стабильное беспроводное соединение. Качественный звуковой кодек Realtek отвечает за чистое и объемное звучание в играх и при просмотре медиаконтента.

Важные нюансы перед покупкой

Перед покупкой убедитесь, что ваш процессор совместим с сокетом LGA 1851, так как процессоры предыдущих поколений (LGA 1700 и старше) на эту плату установить невозможно. Для питания процессора потребуется блок питания с соответствующими разъемами 8-pin и 4-pin. Данная плата является отличным выбором для производительной сборки с воздушным или жидкостным охлаждением, но не предназначена для экстремального оверклокинга с использованием кастомных систем водяного охлаждения. Для полной поддержки новых процессоров и модулей памяти рекомендуется после сборки обновить BIOS до последней версии с официального сайта Asus.



Теги товара: atx, ddr5, с m.2
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