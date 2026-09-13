Описание товара Материнская плата Asus PRIME Z890-P WIFI

Для кого и под какие задачи

Материнская плата Asus PRIME Z890-P WIFI является сбалансированным решением для сборки мощного и современного компьютера на базе новейших процессоров Intel. Она отлично подходит для геймеров, планирующих использовать высокопроизводительные видеокарты и играть в требовательные проекты, а также для создателей контента, занимающихся видеомонтажом, стримингом или 3D-моделированием. Эта плата станет надежной основой для производительной рабочей станции, обеспечивая стабильность и широкие возможности для подключения периферии.

Чипсет, сокет и форм-фактор

В основе этой модели лежит флагманский чипсет Intel Z890, разработанный для процессоров Intel Core следующего поколения с сокетом LGA 1851. Этот чипсет предоставляет максимальный для потребительской платформы набор функций, включая поддержку разгона процессоров с индексом "K" и широкие возможности по конфигурации PCIe-линий. Плата выполнена в стандартном форм-факторе ATX, что обеспечивает удобство сборки в большинстве корпусов Mid-Tower и Full-Tower, а также предлагает достаточно места для установки крупных систем охлаждения и нескольких карт расширения.

Память и расширение

Плата рассчитана на работу с оперативной памятью нового стандарта DDR5 и оснащена четырьмя слотами, позволяющими установить до 192 ГБ в двухканальном режиме. Поддержка профилей разгона XMP/EXPO обеспечивает стабильную работу высокочастотных модулей памяти, что критически важно для достижения максимальной производительности в играх и рабочих приложениях. Для установки компонентов предусмотрен основной слот PCIe 5.0 x16 для видеокарты, а также несколько слотов PCIe 4.0 для дополнительных устройств. Хранение данных организовано с помощью нескольких слотов M.2, один из которых работает по сверхскоростному интерфейсу PCIe 5.0, обеспечивая мгновенную загрузку системы и приложений.

Питание и компоненты VRM

Надежная многофазная система питания процессора (VRM) с массивными радиаторами гарантирует стабильную подачу энергии даже при работе с топовыми процессорами Intel Core i7 и i9. Использование качественных компонентов в цепях питания и наличие разъемов дополнительного питания CPU формата 8+4 pin позволяют не только обеспечить стабильность в штатном режиме, но и иметь запас для умеренного разгона. Грамотно спроектированная подсистема VRM напрямую влияет на долговечность и надежность всей системы под высокими нагрузками.

Подключения и дополнительные возможности

Asus PRIME Z890-P WIFI предлагает современный набор портов для подключения любых устройств. На задней панели расположены многочисленные порты USB, включая высокоскоростные USB 3.2 Gen 2 и универсальный USB Type-C для быстрой передачи данных и подключения периферии. За сетевые возможности отвечает быстрый 2.5-гигабитный Ethernet-контроллер, а встроенный модуль Wi-Fi 7 и Bluetooth последней версии обеспечивают стабильное беспроводное соединение. Качественный звуковой кодек Realtek отвечает за чистое и объемное звучание в играх и при просмотре медиаконтента.

Важные нюансы перед покупкой

Перед покупкой убедитесь, что ваш процессор совместим с сокетом LGA 1851, так как процессоры предыдущих поколений (LGA 1700 и старше) на эту плату установить невозможно. Для питания процессора потребуется блок питания с соответствующими разъемами 8-pin и 4-pin. Данная плата является отличным выбором для производительной сборки с воздушным или жидкостным охлаждением, но не предназначена для экстремального оверклокинга с использованием кастомных систем водяного охлаждения. Для полной поддержки новых процессоров и модулей памяти рекомендуется после сборки обновить BIOS до последней версии с официального сайта Asus.