Top.Mail.Ru
Материнская плата MSI AMD B650 SAM5 ATX PRO B650-P WIFI купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Материнская плата MSI AMD B650 SAM5 ATX PRO B650-P WIFI

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Материнская плата MSI AMD B650 SAM5 ATX PRO B650-P WIFI - фото 1
Материнская плата MSI AMD B650 SAM5 ATX PRO B650-P WIFI - фото 2
Материнская плата MSI AMD B650 SAM5 ATX PRO B650-P WIFI - фото 3
Материнская плата MSI AMD B650 SAM5 ATX PRO B650-P WIFI - фото 4
Материнская плата MSI AMD B650 SAM5 ATX PRO B650-P WIFI - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнские платы
  • Материнская плата MSI AMD B650 SAM5 ATX PRO B650-P WIFI - фото 1
  • Материнская плата MSI AMD B650 SAM5 ATX PRO B650-P WIFI - фото 2
  • Материнская плата MSI AMD B650 SAM5 ATX PRO B650-P WIFI - фото 3
  • Материнская плата MSI AMD B650 SAM5 ATX PRO B650-P WIFI - фото 4
  • Материнская плата MSI AMD B650 SAM5 ATX PRO B650-P WIFI - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
24 370 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 582999
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MSI
Тип товара
Материнские платы
Размеры в упаковке, см
35х27х7
Вес, кг.
2.4

Описание товара Материнская плата MSI AMD B650 SAM5 ATX PRO B650-P WIFI

MSI PRO B650-P WIFI станет надежным решением для тех, кто стремится создать высокопроизводительный компьютер для работы, гейминга или оверклокинга. Она выполнена в полноразмерном формате и получила сокет AM5. Данная плата оснащена 4 слотами под оперативную память, 4 слотами PCI-E x16, 6 портами SATA III и 2 разъемами M.2. Одновременно позволяется задействовать 2 графических адаптера.

Отзывы о товаре Материнская плата MSI AMD B650 SAM5 ATX PRO B650-P WIFI




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
MSI
Тип товара
Материнские платы
Описание
MSI PRO B650-P WIFI станет надежным решением для тех, кто стремится создать высокопроизводительный компьютер для работы, гейминга или оверклокинга. Она выполнена в полноразмерном формате и получила сокет AM5. Данная плата оснащена 4 слотами под оперативную память, 4 слотами PCI-E x16, 6 портами SATA III и 2 разъемами M.2. Одновременно позволяется задействовать 2 графических адаптера.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Материнская плата MSI AMD B650 SAM5 ATX PRO B650-P WIFI - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...