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Материнская плата Gigabyte X870E A ELITE WIFI7 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Материнская плата Gigabyte X870E A ELITE WIFI7

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Материнская плата Gigabyte X870E A ELITE WIFI7 - фото 1
Материнская плата Gigabyte X870E A ELITE WIFI7 - фото 2
Материнская плата Gigabyte X870E A ELITE WIFI7 - фото 3
Материнская плата Gigabyte X870E A ELITE WIFI7 - фото 4
Материнская плата Gigabyte X870E A ELITE WIFI7 - фото 5
Материнская плата Gigabyte X870E A ELITE WIFI7 - фото 6
Материнская плата Gigabyte X870E A ELITE WIFI7 - фото 7
Материнская плата Gigabyte X870E A ELITE WIFI7 - фото 8
Материнская плата Gigabyte X870E A ELITE WIFI7 - фото 9
Материнская плата Gigabyte X870E A ELITE WIFI7 - фото 10
Материнская плата Gigabyte X870E A ELITE WIFI7 - фото 11
Материнская плата Gigabyte X870E A ELITE WIFI7 - фото 12
Материнская плата Gigabyte X870E A ELITE WIFI7 - фото 13
Материнская плата Gigabyte X870E A ELITE WIFI7 - фото 14
Материнская плата Gigabyte X870E A ELITE WIFI7 - фото 15
Материнская плата Gigabyte X870E A ELITE WIFI7 - фото 16
Материнская плата Gigabyte X870E A ELITE WIFI7 - фото 17
Материнская плата Gigabyte X870E A ELITE WIFI7 - фото 18
Материнская плата Gigabyte X870E A ELITE WIFI7 - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
ATX
Чипсет
AMD X870E
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
  • Материнская плата Gigabyte X870E A ELITE WIFI7 - фото 1
  • Материнская плата Gigabyte X870E A ELITE WIFI7 - фото 2
  • Материнская плата Gigabyte X870E A ELITE WIFI7 - фото 3
  • Материнская плата Gigabyte X870E A ELITE WIFI7 - фото 4
  • Материнская плата Gigabyte X870E A ELITE WIFI7 - фото 5
  • Материнская плата Gigabyte X870E A ELITE WIFI7 - фото 6
  • Материнская плата Gigabyte X870E A ELITE WIFI7 - фото 7
  • Материнская плата Gigabyte X870E A ELITE WIFI7 - фото 8
  • Материнская плата Gigabyte X870E A ELITE WIFI7 - фото 9
  • Материнская плата Gigabyte X870E A ELITE WIFI7 - фото 10
  • Материнская плата Gigabyte X870E A ELITE WIFI7 - фото 11
  • Материнская плата Gigabyte X870E A ELITE WIFI7 - фото 12
  • Материнская плата Gigabyte X870E A ELITE WIFI7 - фото 13
  • Материнская плата Gigabyte X870E A ELITE WIFI7 - фото 14
  • Материнская плата Gigabyte X870E A ELITE WIFI7 - фото 15
  • Материнская плата Gigabyte X870E A ELITE WIFI7 - фото 16
  • Материнская плата Gigabyte X870E A ELITE WIFI7 - фото 17
  • Материнская плата Gigabyte X870E A ELITE WIFI7 - фото 18
  • Материнская плата Gigabyte X870E A ELITE WIFI7 - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
25 510 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 716731
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Характеристики

Бренд
Gigabyte
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
ATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
30.5
Чипсет
AMD X870E
Встроенный процессор
Нет
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Максимальная частота памяти
5200 МГц
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
Слотов PCI-E x16
3
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
4
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
4 x USB 2.0, 4 x USB 3.2 Gen1, 2 x USB 3.2 Gen2, 2 x USB 4 Type-C, HDMI, RJ-45, S/PDIF (оптический)
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х28х8
Вес, кг.
2.82

Описание товара Материнская плата Gigabyte X870E A ELITE WIFI7

Для кого и под какие задачи

Материнская плата Gigabyte X870E A ELITE WIFI7 создана в качестве фундамента для сборки бескомпромиссного персонального компьютера на новейшей платформе AMD. Она идеально подойдет для энтузиастов, геймеров и создателей контента, которые планируют использовать процессоры AMD Ryzen 9000-й серии (архитектура Zen 5), чтобы раскрыть их максимальный потенциал. Эта плата станет отличным выбором для запуска требовательных AAA-игр при высоком разрешении и частоте кадров, для сложного видеомонтажа в 4K/8K, 3D-моделирования и стриминга без потери производительности.

Чипсет, сокет и форм-фактор

Сердцем платы является флагманский чипсет AMD X870E, который специально разработан для процессоров на сокете AM5 и гарантирует поддержку самых передовых технологий. Индекс "E" (Extreme) означает полную поддержку интерфейса PCIe 5.0 как для видеокарты, так и для основного M.2-накопителя, обеспечивая максимальную пропускную способность. Стандартный форм-фактор ATX предполагает установку в большинство корпусов Mid-Tower и Full-Tower, предоставляя достаточно пространства для габаритных видеокарт, систем охлаждения и удобной прокладки кабелей.

Память и расширение

Плата рассчитана на работу исключительно с оперативной памятью стандарта DDR5, предлагая четыре слота для установки модулей в двухканальном режиме. Поддержка высокочастотных профилей AMD EXPO позволяет добиться максимальной производительности подсистемы памяти, что критически важно для процессоров Ryzen. Для установки видеокарты предусмотрен усиленный слот PCIe 5.0 x16, а для сверхбыстрых твердотельных накопителей - несколько слотов M.2, включая как минимум один с поддержкой PCIe 5.0, оснащенный массивным радиатором для предотвращения троттлинга от перегрева.

Питание и компоненты VRM

Gigabyte X870E A ELITE WIFI7 оснащена мощной цифровой системой питания процессора (VRM), необходимой для стабильной работы многоядерных флагманских CPU, в том числе в режиме разгона. Массивные радиаторы эффективно отводят тепло от силовых элементов, обеспечивая их работу в оптимальном температурном режиме даже под длительной высокой нагрузкой. Для подачи питания на процессор используются разъемы 8+8 pin, что говорит о серьезном запасе по мощности и является обязательным условием для сборок высокого класса.

Подключения и дополнительные возможности

Одной из ключевых особенностей модели является встроенный модуль Wi-Fi 7 (802.11be), предлагающий беспрецедентную скорость беспроводного соединения, сверхнизкую задержку и стабильность в загруженных сетях. На задней панели представлен богатый набор портов, включая высокоскоростной 2.5GbE LAN, множество разъемов USB 3.2, в том числе Type-C для подключения современных устройств. Высококачественный аудиокодек обеспечивает чистое и детализированное звучание в играх и при прослушивании музыки, а фирменная технология RGB Fusion позволяет настроить подсветку платы и синхронизировать ее с другими компонентами.

Важные нюансы перед покупкой

Эта материнская плата ориентирована на сборки высшего ценового сегмента, и ее потенциал полностью раскрывается в паре с производительными процессорами AMD Ryzen 9000-й серии. Для стабильной работы системы потребуется качественный блок питания с двумя коннекторами 8-pin EPS для CPU и эффективная система охлаждения (мощный воздушный кулер или СЖО). Учитывая форм-фактор ATX, убедитесь, что ваш корпус имеет достаточные габариты. Хотя плата совместима с процессорами Ryzen 7000/8000, для их корректной работы может потребоваться предварительное обновление BIOS, поэтому перед покупкой CPU стоит свериться со списком поддержки на официальном сайте Gigabyte.



Теги товара: atx, ddr5, с m.2

Отзывы о товаре Материнская плата Gigabyte X870E A ELITE WIFI7




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Gigabyte
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
ATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
30.5
Чипсет
AMD X870E
Встроенный процессор
Нет
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Развернуть
Максимальная частота памяти
5200 МГц
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
Слотов PCI-E x16
3
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
4
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
4 x USB 2.0, 4 x USB 3.2 Gen1, 2 x USB 3.2 Gen2, 2 x USB 4 Type-C, HDMI, RJ-45, S/PDIF (оптический)
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Материнская плата Gigabyte X870E A ELITE WIFI7 создана в качестве фундамента для сборки бескомпромиссного персонального компьютера на новейшей платформе AMD. Она идеально подойдет для энтузиастов, геймеров и создателей контента, которые планируют использовать процессоры AMD Ryzen 9000-й серии (архитектура Zen 5), чтобы раскрыть их максимальный потенциал. Эта плата станет отличным выбором для запуска требовательных AAA-игр при высоком разрешении и частоте кадров, для сложного видеомонтажа в 4K/8K, 3D-моделирования и стриминга без потери производительности.

Чипсет, сокет и форм-фактор

Сердцем платы является флагманский чипсет AMD X870E, который специально разработан для процессоров на сокете AM5 и гарантирует поддержку самых передовых технологий. Индекс "E" (Extreme) означает полную поддержку интерфейса PCIe 5.0 как для видеокарты, так и для основного M.2-накопителя, обеспечивая максимальную пропускную способность. Стандартный форм-фактор ATX предполагает установку в большинство корпусов Mid-Tower и Full-Tower, предоставляя достаточно пространства для габаритных видеокарт, систем охлаждения и удобной прокладки кабелей.

Память и расширение

Плата рассчитана на работу исключительно с оперативной памятью стандарта DDR5, предлагая четыре слота для установки модулей в двухканальном режиме. Поддержка высокочастотных профилей AMD EXPO позволяет добиться максимальной производительности подсистемы памяти, что критически важно для процессоров Ryzen. Для установки видеокарты предусмотрен усиленный слот PCIe 5.0 x16, а для сверхбыстрых твердотельных накопителей - несколько слотов M.2, включая как минимум один с поддержкой PCIe 5.0, оснащенный массивным радиатором для предотвращения троттлинга от перегрева.

Питание и компоненты VRM

Gigabyte X870E A ELITE WIFI7 оснащена мощной цифровой системой питания процессора (VRM), необходимой для стабильной работы многоядерных флагманских CPU, в том числе в режиме разгона. Массивные радиаторы эффективно отводят тепло от силовых элементов, обеспечивая их работу в оптимальном температурном режиме даже под длительной высокой нагрузкой. Для подачи питания на процессор используются разъемы 8+8 pin, что говорит о серьезном запасе по мощности и является обязательным условием для сборок высокого класса.

Подключения и дополнительные возможности

Одной из ключевых особенностей модели является встроенный модуль Wi-Fi 7 (802.11be), предлагающий беспрецедентную скорость беспроводного соединения, сверхнизкую задержку и стабильность в загруженных сетях. На задней панели представлен богатый набор портов, включая высокоскоростной 2.5GbE LAN, множество разъемов USB 3.2, в том числе Type-C для подключения современных устройств. Высококачественный аудиокодек обеспечивает чистое и детализированное звучание в играх и при прослушивании музыки, а фирменная технология RGB Fusion позволяет настроить подсветку платы и синхронизировать ее с другими компонентами.

Важные нюансы перед покупкой

Эта материнская плата ориентирована на сборки высшего ценового сегмента, и ее потенциал полностью раскрывается в паре с производительными процессорами AMD Ryzen 9000-й серии. Для стабильной работы системы потребуется качественный блок питания с двумя коннекторами 8-pin EPS для CPU и эффективная система охлаждения (мощный воздушный кулер или СЖО). Учитывая форм-фактор ATX, убедитесь, что ваш корпус имеет достаточные габариты. Хотя плата совместима с процессорами Ryzen 7000/8000, для их корректной работы может потребоваться предварительное обновление BIOS, поэтому перед покупкой CPU стоит свериться со списком поддержки на официальном сайте Gigabyte.



Теги товара: atx, ddr5, с m.2
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