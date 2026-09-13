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Материнская плата Asus ROG STRIX B850-F GAMING WIFI купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Материнская плата Asus ROG STRIX B850-F GAMING WIFI

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Материнская плата Asus ROG STRIX B850-F GAMING WIFI - фото 1
Материнская плата Asus ROG STRIX B850-F GAMING WIFI - фото 2
Материнская плата Asus ROG STRIX B850-F GAMING WIFI - фото 3
Материнская плата Asus ROG STRIX B850-F GAMING WIFI - фото 4
Материнская плата Asus ROG STRIX B850-F GAMING WIFI - фото 5
Материнская плата Asus ROG STRIX B850-F GAMING WIFI - фото 6
Материнская плата Asus ROG STRIX B850-F GAMING WIFI - фото 7
Материнская плата Asus ROG STRIX B850-F GAMING WIFI - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
ATX
Чипсет
AMD B850
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
  • Материнская плата Asus ROG STRIX B850-F GAMING WIFI - фото 1
  • Материнская плата Asus ROG STRIX B850-F GAMING WIFI - фото 2
  • Материнская плата Asus ROG STRIX B850-F GAMING WIFI - фото 3
  • Материнская плата Asus ROG STRIX B850-F GAMING WIFI - фото 4
  • Материнская плата Asus ROG STRIX B850-F GAMING WIFI - фото 5
  • Материнская плата Asus ROG STRIX B850-F GAMING WIFI - фото 6
  • Материнская плата Asus ROG STRIX B850-F GAMING WIFI - фото 7
  • Материнская плата Asus ROG STRIX B850-F GAMING WIFI - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
23 250 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 716658
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
ATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
30.5
Чипсет
AMD B850
Встроенный процессор
Нет
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Максимальная частота памяти
8000 МГц
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
Слотов PCI-E x16
2
Разъемы SATA, шт
2
Количество слотов M.2
4
Наличие интерфейсов
2 x USB 2.0, 5 x USB 3.2 Gen1, USB 3.2 Gen1 Type-C, 2 x USB 3.2 Gen2, 2 x USB 3.2 Gen2 Type-C, HDMI, RJ-45, S/PDIF (оптический)
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х28х1
Вес, кг.
2.44

Описание товара Материнская плата Asus ROG STRIX B850-F GAMING WIFI

Для кого и под какие задачи

Материнская плата Asus ROG STRIX B850-F GAMING WIFI ориентирована на геймеров и энтузиастов, собирающих производительную систему без уклона в экстремальный разгон процессора. Она станет превосходной основой для игровых сборок высокого уровня, способных справиться с любыми современными AAA-проектами в 2K и 4K разрешении, а также для мощных рабочих станций для стриминга, видеомонтажа и 3D-моделирования. Эта модель оптимально сочетается с процессорами Intel Core i5, i7 и даже Core i9 без индекса "K" для сокета LGA1700, обеспечивая им стабильное питание и раскрывая весь их потенциал "из коробки".

Чипсет, сокет и форм-фактор

Сердцем платы является чипсет Intel B850, представляющий собой сбалансированное решение для современных систем на базе сокета LGA1700. Этот чипсет предлагает широкую поддержку периферии и линий PCIe, но, в отличие от старших Z-чипсетов, не поддерживает разгон множителя процессора, фокусируясь на стабильности и поддержке разгона оперативной памяти. Стандартный форм-фактор ATX обеспечивает удобство сборки и широкую совместимость с большинством корпусов формата Mid-Tower и Full-Tower, предоставляя достаточно пространства для установки массивных видеокарт, систем охлаждения и дополнительных карт расширения.

Память и расширение

Плата оснащена четырьмя слотами для оперативной памяти стандарта DDR5, работающей в эффективном двухканальном режиме, что является залогом высокой производительности в играх и рабочих задачах. Поддерживаются высокочастотные модули с профилями XMP, позволяя добиться максимальной пропускной способности памяти. Для установки видеокарты предусмотрен основной усиленный слот PCIe 5.0 x16, готовый к работе с самыми мощными графическими адаптерами текущего и будущих поколений. Наличие нескольких слотов M.2 с поддержкой быстрых NVMe SSD стандарта PCIe 4.0, укомплектованных массивными радиаторами, гарантирует молниеносную загрузку системы и приложений без перегрева накопителей.

Питание и компоненты VRM

Система питания процессора (VRM) на Asus ROG STRIX B850-F GAMING WIFI выполнена с большим запасом прочности, что характерно для серии ROG STRIX. Мощная многофазная схема с качественными силовыми каскадами и массивными радиаторами обеспечивает стабильное и чистое напряжение для самых требовательных процессоров Intel Core, предотвращая троттлинг даже при длительных пиковых нагрузках. Наличие разъемов дополнительного питания CPU формата 8+4 pin или 8+8 pin свидетельствует о готовности платы к работе с топовыми CPU, требующими повышенной мощности для стабильного функционирования.

Подключения и дополнительные возможности

Задняя панель входов/выходов предлагает богатый набор современных интерфейсов, включая множество портов USB разной скорости, в том числе высокоскоростной USB 3.2 Gen 2x2 Type-C для подключения быстрых внешних накопителей. За сетевые возможности отвечает быстрый 2.5GbE LAN-контроллер и встроенный модуль Wi-Fi 6E (или новее), обеспечивая минимальные задержки в онлайн-играх и высокую скорость передачи данных по проводной и беспроводной сети. Высококачественный аудиокодек SupremeFX обеспечивает чистое и иммерсивное звучание в играх и при просмотре медиаконтента, а поддержка технологии ASUS Aura Sync позволяет синхронизировать RGB-подсветку платы с другими компонентами системы.

Важные нюансы перед покупкой

Потенциальному покупателю стоит помнить, что чипсет B850 не предназначен для разгона процессоров с индексом "K" по множителю, но позволяет разгонять оперативную память. Перед покупкой убедитесь, что ваш корпус поддерживает форм-фактор ATX, а блок питания оснащен необходимыми коннекторами для питания CPU (8+4 pin или 8+8 pin). Для обеспечения совместимости с новейшими моделями процессоров Intel может потребоваться обновление BIOS; рекомендуется проверить список поддерживаемых CPU на официальном сайте ASUS перед сборкой или воспользоваться функцией BIOS FlashBack, если она присутствует на данной модели.



Теги товара: atx, ddr5, с m.2

Отзывы о товаре Материнская плата Asus ROG STRIX B850-F GAMING WIFI




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
ATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
30.5
Чипсет
AMD B850
Встроенный процессор
Нет
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Развернуть
Максимальная частота памяти
8000 МГц
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
Слотов PCI-E x16
2
Разъемы SATA, шт
2
Количество слотов M.2
4
Наличие интерфейсов
2 x USB 2.0, 5 x USB 3.2 Gen1, USB 3.2 Gen1 Type-C, 2 x USB 3.2 Gen2, 2 x USB 3.2 Gen2 Type-C, HDMI, RJ-45, S/PDIF (оптический)
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Материнская плата Asus ROG STRIX B850-F GAMING WIFI ориентирована на геймеров и энтузиастов, собирающих производительную систему без уклона в экстремальный разгон процессора. Она станет превосходной основой для игровых сборок высокого уровня, способных справиться с любыми современными AAA-проектами в 2K и 4K разрешении, а также для мощных рабочих станций для стриминга, видеомонтажа и 3D-моделирования. Эта модель оптимально сочетается с процессорами Intel Core i5, i7 и даже Core i9 без индекса "K" для сокета LGA1700, обеспечивая им стабильное питание и раскрывая весь их потенциал "из коробки".

Чипсет, сокет и форм-фактор

Сердцем платы является чипсет Intel B850, представляющий собой сбалансированное решение для современных систем на базе сокета LGA1700. Этот чипсет предлагает широкую поддержку периферии и линий PCIe, но, в отличие от старших Z-чипсетов, не поддерживает разгон множителя процессора, фокусируясь на стабильности и поддержке разгона оперативной памяти. Стандартный форм-фактор ATX обеспечивает удобство сборки и широкую совместимость с большинством корпусов формата Mid-Tower и Full-Tower, предоставляя достаточно пространства для установки массивных видеокарт, систем охлаждения и дополнительных карт расширения.

Память и расширение

Плата оснащена четырьмя слотами для оперативной памяти стандарта DDR5, работающей в эффективном двухканальном режиме, что является залогом высокой производительности в играх и рабочих задачах. Поддерживаются высокочастотные модули с профилями XMP, позволяя добиться максимальной пропускной способности памяти. Для установки видеокарты предусмотрен основной усиленный слот PCIe 5.0 x16, готовый к работе с самыми мощными графическими адаптерами текущего и будущих поколений. Наличие нескольких слотов M.2 с поддержкой быстрых NVMe SSD стандарта PCIe 4.0, укомплектованных массивными радиаторами, гарантирует молниеносную загрузку системы и приложений без перегрева накопителей.

Питание и компоненты VRM

Система питания процессора (VRM) на Asus ROG STRIX B850-F GAMING WIFI выполнена с большим запасом прочности, что характерно для серии ROG STRIX. Мощная многофазная схема с качественными силовыми каскадами и массивными радиаторами обеспечивает стабильное и чистое напряжение для самых требовательных процессоров Intel Core, предотвращая троттлинг даже при длительных пиковых нагрузках. Наличие разъемов дополнительного питания CPU формата 8+4 pin или 8+8 pin свидетельствует о готовности платы к работе с топовыми CPU, требующими повышенной мощности для стабильного функционирования.

Подключения и дополнительные возможности

Задняя панель входов/выходов предлагает богатый набор современных интерфейсов, включая множество портов USB разной скорости, в том числе высокоскоростной USB 3.2 Gen 2x2 Type-C для подключения быстрых внешних накопителей. За сетевые возможности отвечает быстрый 2.5GbE LAN-контроллер и встроенный модуль Wi-Fi 6E (или новее), обеспечивая минимальные задержки в онлайн-играх и высокую скорость передачи данных по проводной и беспроводной сети. Высококачественный аудиокодек SupremeFX обеспечивает чистое и иммерсивное звучание в играх и при просмотре медиаконтента, а поддержка технологии ASUS Aura Sync позволяет синхронизировать RGB-подсветку платы с другими компонентами системы.

Важные нюансы перед покупкой

Потенциальному покупателю стоит помнить, что чипсет B850 не предназначен для разгона процессоров с индексом "K" по множителю, но позволяет разгонять оперативную память. Перед покупкой убедитесь, что ваш корпус поддерживает форм-фактор ATX, а блок питания оснащен необходимыми коннекторами для питания CPU (8+4 pin или 8+8 pin). Для обеспечения совместимости с новейшими моделями процессоров Intel может потребоваться обновление BIOS; рекомендуется проверить список поддерживаемых CPU на официальном сайте ASUS перед сборкой или воспользоваться функцией BIOS FlashBack, если она присутствует на данной модели.



Теги товара: atx, ddr5, с m.2
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Отзывы


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