Материнская плата Gigabyte X870 AORUS ELITE WIFI7
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Характеристики
Описание товара Материнская плата Gigabyte X870 AORUS ELITE WIFI7
Материнская плата Gigabyte предлагает впечатляющий набор характеристик, подходящих для современных вычислительных мощностей и игровых систем. С форм-фактором ATX, эта плата имеет размеры 30,5 см в высоту и 24,4 см в ширину, обеспечивая оптимальную совместимость с большинством корпусов и систем охлаждения. На базе чипсета AMD X870 и сокета AM5, материнская плата поддерживает ведущие процессоры компании AMD, обеспечивая высокую производительность для требовательных задач. Конфигурация включает 4 слота M.2, что позволяет устанавливать несколько быстрых твердотельных накопителей для улучшения скорости работы системы. С четырьмя слотами для оперативной памяти DDR5, плата поддерживает максимальный объем памяти до 256 ГБ, что открывает широкие возможности для многозадачности и работы с тяжелыми приложениями. Совместимость с самым современным интерфейсом PCI Express 5.0 и наличием трёх слотов PCI-E x16 гарантирует поддержку новейших видеокарт и других периферийных устройств. Для аудиолюбителей предусмотрена звуковая схема формата 7.1, обеспечивающая насыщенный звук, а встроенная поддержка Wi-Fi позволяет оставаться на связи без необходимости внешних адаптеров. Несмотря на отсутствие поддержки SLI/CrossFire, данная материнская плата всё равно остается отличным выбором для геймеров и профессиональных пользователей, благодаря своим характеристикам и надежности, почерпнутыми у бренда Gigabyte.
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Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, e-atx, micro-atx, mini-atx, сокет am4, сокет lga1700, c usb 2.0
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