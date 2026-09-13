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Материнская плата Gigabyte X870 AORUS ELITE WIFI7 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Материнская плата Gigabyte X870 AORUS ELITE WIFI7

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Материнская плата Gigabyte X870 AORUS ELITE WIFI7 - фото 1
Материнская плата Gigabyte X870 AORUS ELITE WIFI7 - фото 2
Материнская плата Gigabyte X870 AORUS ELITE WIFI7 - фото 3
Материнская плата Gigabyte X870 AORUS ELITE WIFI7 - фото 4
Материнская плата Gigabyte X870 AORUS ELITE WIFI7 - фото 5
Материнская плата Gigabyte X870 AORUS ELITE WIFI7 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
ATX
Чипсет
AMD X870
Тип памяти
DDR5
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
Разъемы SATA, шт
4
  • Материнская плата Gigabyte X870 AORUS ELITE WIFI7 - фото 1
  • Материнская плата Gigabyte X870 AORUS ELITE WIFI7 - фото 2
  • Материнская плата Gigabyte X870 AORUS ELITE WIFI7 - фото 3
  • Материнская плата Gigabyte X870 AORUS ELITE WIFI7 - фото 4
  • Материнская плата Gigabyte X870 AORUS ELITE WIFI7 - фото 5
  • Материнская плата Gigabyte X870 AORUS ELITE WIFI7 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
23 920 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 718723
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Характеристики

Бренд
Gigabyte
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
ATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
30.5
Чипсет
AMD X870
Встроенный процессор
Нет
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Максимальная частота памяти
8200 МГц
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
4
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
2xUSB 4 Type-C, 2xUSB 3.2 Gen 2, 5xUSB 3.2 Gen 1, 6xUSB 2.0, USB 3.2 Gen 2x2 Type-C, HDMI, RJ-45, 2xАудио
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х27х8
Вес, кг.
2.3

Описание товара Материнская плата Gigabyte X870 AORUS ELITE WIFI7

Материнская плата Gigabyte предлагает впечатляющий набор характеристик, подходящих для современных вычислительных мощностей и игровых систем. С форм-фактором ATX, эта плата имеет размеры 30,5 см в высоту и 24,4 см в ширину, обеспечивая оптимальную совместимость с большинством корпусов и систем охлаждения. На базе чипсета AMD X870 и сокета AM5, материнская плата поддерживает ведущие процессоры компании AMD, обеспечивая высокую производительность для требовательных задач. Конфигурация включает 4 слота M.2, что позволяет устанавливать несколько быстрых твердотельных накопителей для улучшения скорости работы системы. С четырьмя слотами для оперативной памяти DDR5, плата поддерживает максимальный объем памяти до 256 ГБ, что открывает широкие возможности для многозадачности и работы с тяжелыми приложениями. Совместимость с самым современным интерфейсом PCI Express 5.0 и наличием трёх слотов PCI-E x16 гарантирует поддержку новейших видеокарт и других периферийных устройств. Для аудиолюбителей предусмотрена звуковая схема формата 7.1, обеспечивающая насыщенный звук, а встроенная поддержка Wi-Fi позволяет оставаться на связи без необходимости внешних адаптеров. Несмотря на отсутствие поддержки SLI/CrossFire, данная материнская плата всё равно остается отличным выбором для геймеров и профессиональных пользователей, благодаря своим характеристикам и надежности, почерпнутыми у бренда Gigabyte.



Теги товара: atx, ddr5, с m.2

Отзывы о товаре Материнская плата Gigabyte X870 AORUS ELITE WIFI7




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Характеристики
Бренд
Gigabyte
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
ATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
30.5
Чипсет
AMD X870
Встроенный процессор
Нет
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Максимальная частота памяти
8200 МГц
Развернуть
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
4
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
2xUSB 4 Type-C, 2xUSB 3.2 Gen 2, 5xUSB 3.2 Gen 1, 6xUSB 2.0, USB 3.2 Gen 2x2 Type-C, HDMI, RJ-45, 2xАудио
Страна производитель
Китай
Описание
Материнская плата Gigabyte предлагает впечатляющий набор характеристик, подходящих для современных вычислительных мощностей и игровых систем. С форм-фактором ATX, эта плата имеет размеры 30,5 см в высоту и 24,4 см в ширину, обеспечивая оптимальную совместимость с большинством корпусов и систем охлаждения. На базе чипсета AMD X870 и сокета AM5, материнская плата поддерживает ведущие процессоры компании AMD, обеспечивая высокую производительность для требовательных задач. Конфигурация включает 4 слота M.2, что позволяет устанавливать несколько быстрых твердотельных накопителей для улучшения скорости работы системы. С четырьмя слотами для оперативной памяти DDR5, плата поддерживает максимальный объем памяти до 256 ГБ, что открывает широкие возможности для многозадачности и работы с тяжелыми приложениями. Совместимость с самым современным интерфейсом PCI Express 5.0 и наличием трёх слотов PCI-E x16 гарантирует поддержку новейших видеокарт и других периферийных устройств. Для аудиолюбителей предусмотрена звуковая схема формата 7.1, обеспечивающая насыщенный звук, а встроенная поддержка Wi-Fi позволяет оставаться на связи без необходимости внешних адаптеров. Несмотря на отсутствие поддержки SLI/CrossFire, данная материнская плата всё равно остается отличным выбором для геймеров и профессиональных пользователей, благодаря своим характеристикам и надежности, почерпнутыми у бренда Gigabyte.


Теги товара: atx, ddr5, с m.2
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Отзывы


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