Top.Mail.Ru
Материнская плата Gigabyte Z890I AORUS ULTRA купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Материнская плата Gigabyte Z890I AORUS ULTRA

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Материнская плата Gigabyte Z890I AORUS ULTRA - фото 1
Материнская плата Gigabyte Z890I AORUS ULTRA - фото 2
Материнская плата Gigabyte Z890I AORUS ULTRA - фото 3
Материнская плата Gigabyte Z890I AORUS ULTRA - фото 4
Материнская плата Gigabyte Z890I AORUS ULTRA - фото 5
Материнская плата Gigabyte Z890I AORUS ULTRA - фото 6
Материнская плата Gigabyte Z890I AORUS ULTRA - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
Mini-ITX
Чипсет
Intel Z890
Socket
LGA 1851
Тип памяти
DDR5
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
128
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
  • Материнская плата Gigabyte Z890I AORUS ULTRA - фото 1
  • Материнская плата Gigabyte Z890I AORUS ULTRA - фото 2
  • Материнская плата Gigabyte Z890I AORUS ULTRA - фото 3
  • Материнская плата Gigabyte Z890I AORUS ULTRA - фото 4
  • Материнская плата Gigabyte Z890I AORUS ULTRA - фото 5
  • Материнская плата Gigabyte Z890I AORUS ULTRA - фото 6
  • Материнская плата Gigabyte Z890I AORUS ULTRA - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
28 240 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 716741
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Gigabyte
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
Mini-ITX
Ширина, см
17
Высота, см
17
Чипсет
Intel Z890
Встроенный процессор
Нет
Socket
LGA 1851
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
128
Максимальная частота памяти
9200 МГц
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
Слотов PCI-E x16
1
Разъемы SATA, шт
3
Количество слотов M.2
2
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
2.5Gigabit
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
52х50х27
Вес, кг.
1.3

Описание товара Материнская плата Gigabyte Z890I AORUS ULTRA

**Материнская плата Gigabyte Z890I AORUS ULTRA, RTL** — это идеальное решение для тех, кто хочет создать мощный и компактный игровой ПК. **Основные преимущества:** * **Поддержка новейших процессоров Intel.** Плата совместима с процессорами Intel Core 13-го и 14-го поколений, что обеспечивает высокую производительность и возможность апгрейда в будущем. * **Компактный форм-фактор.** Благодаря форм-фактору mini-ITX, плата идеально подходит для сборки компактных систем, которые не занимают много места. * **Надёжная система питания.** Плата оснащена высококачественными компонентами, которые обеспечивают стабильное питание процессора и других компонентов, что способствует повышению их производительности и долговечности. * **Богатый набор портов и разъёмов.** На плате есть всё необходимое для подключения различных устройств: USB-порты, слоты для памяти, разъёмы для накопителей и многое другое. * **Стильный дизайн.** AORUS ULTRA отличается стильным и современным дизайном, который подчеркнёт индивидуальность вашей системы. Если вы хотите создать мощный и компактный ПК, который будет радовать вас своей производительностью и надёжностью, то материнская плата Gigabyte Z890I AORUS ULTRA, RTL — отличный выбор.



Теги товара: mini-atx, ddr5, с m.2

Отзывы о товаре Материнская плата Gigabyte Z890I AORUS ULTRA




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Gigabyte
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
Mini-ITX
Ширина, см
17
Высота, см
17
Чипсет
Intel Z890
Встроенный процессор
Нет
Socket
LGA 1851
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
128
Развернуть
Максимальная частота памяти
9200 МГц
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
Слотов PCI-E x16
1
Разъемы SATA, шт
3
Количество слотов M.2
2
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
2.5Gigabit
Страна производитель
Китай
Описание
**Материнская плата Gigabyte Z890I AORUS ULTRA, RTL** — это идеальное решение для тех, кто хочет создать мощный и компактный игровой ПК. **Основные преимущества:** * **Поддержка новейших процессоров Intel.** Плата совместима с процессорами Intel Core 13-го и 14-го поколений, что обеспечивает высокую производительность и возможность апгрейда в будущем. * **Компактный форм-фактор.** Благодаря форм-фактору mini-ITX, плата идеально подходит для сборки компактных систем, которые не занимают много места. * **Надёжная система питания.** Плата оснащена высококачественными компонентами, которые обеспечивают стабильное питание процессора и других компонентов, что способствует повышению их производительности и долговечности. * **Богатый набор портов и разъёмов.** На плате есть всё необходимое для подключения различных устройств: USB-порты, слоты для памяти, разъёмы для накопителей и многое другое. * **Стильный дизайн.** AORUS ULTRA отличается стильным и современным дизайном, который подчеркнёт индивидуальность вашей системы. Если вы хотите создать мощный и компактный ПК, который будет радовать вас своей производительностью и надёжностью, то материнская плата Gigabyte Z890I AORUS ULTRA, RTL — отличный выбор.


Теги товара: mini-atx, ddr5, с m.2
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Материнская плата Gigabyte Z890I AORUS ULTRA - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...