Материнская плата Gigabyte Z890I AORUS ULTRA
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Характеристики
Описание товара Материнская плата Gigabyte Z890I AORUS ULTRA
**Материнская плата Gigabyte Z890I AORUS ULTRA, RTL** — это идеальное решение для тех, кто хочет создать мощный и компактный игровой ПК. **Основные преимущества:** * **Поддержка новейших процессоров Intel.** Плата совместима с процессорами Intel Core 13-го и 14-го поколений, что обеспечивает высокую производительность и возможность апгрейда в будущем. * **Компактный форм-фактор.** Благодаря форм-фактору mini-ITX, плата идеально подходит для сборки компактных систем, которые не занимают много места. * **Надёжная система питания.** Плата оснащена высококачественными компонентами, которые обеспечивают стабильное питание процессора и других компонентов, что способствует повышению их производительности и долговечности. * **Богатый набор портов и разъёмов.** На плате есть всё необходимое для подключения различных устройств: USB-порты, слоты для памяти, разъёмы для накопителей и многое другое. * **Стильный дизайн.** AORUS ULTRA отличается стильным и современным дизайном, который подчеркнёт индивидуальность вашей системы. Если вы хотите создать мощный и компактный ПК, который будет радовать вас своей производительностью и надёжностью, то материнская плата Gigabyte Z890I AORUS ULTRA, RTL — отличный выбор.
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Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, atx, e-atx, micro-atx, сокет am4, сокет lga1700, c usb 2.0
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