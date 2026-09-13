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Материнская плата Asus TUF GAMING X870-PLUS WIFI купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Материнская плата Asus TUF GAMING X870-PLUS WIFI

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Материнская плата Asus TUF GAMING X870-PLUS WIFI - фото 1
Материнская плата Asus TUF GAMING X870-PLUS WIFI - фото 2
Материнская плата Asus TUF GAMING X870-PLUS WIFI - фото 3
Материнская плата Asus TUF GAMING X870-PLUS WIFI - фото 4
Материнская плата Asus TUF GAMING X870-PLUS WIFI - фото 5
Материнская плата Asus TUF GAMING X870-PLUS WIFI - фото 6
Материнская плата Asus TUF GAMING X870-PLUS WIFI - фото 7
Материнская плата Asus TUF GAMING X870-PLUS WIFI - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
ATX
Чипсет
AMD X870
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
192
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
  • Материнская плата Asus TUF GAMING X870-PLUS WIFI - фото 1
  • Материнская плата Asus TUF GAMING X870-PLUS WIFI - фото 2
  • Материнская плата Asus TUF GAMING X870-PLUS WIFI - фото 3
  • Материнская плата Asus TUF GAMING X870-PLUS WIFI - фото 4
  • Материнская плата Asus TUF GAMING X870-PLUS WIFI - фото 5
  • Материнская плата Asus TUF GAMING X870-PLUS WIFI - фото 6
  • Материнская плата Asus TUF GAMING X870-PLUS WIFI - фото 7
  • Материнская плата Asus TUF GAMING X870-PLUS WIFI - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
32 370 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 716681
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
ATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
27.5
Чипсет
AMD X870
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
192
Максимальная частота памяти
8000 МГц
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
Слотов PCI-E x16
2
Разъемы SATA, шт
3
Количество слотов M.2
4
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
2xUSB 4 Type-C, 3xUSB 3.2 Gen 2, 5xUSB 3.2 Gen 1, 3xUSB 2.0, USB 3.2 Gen 2x2 Type-C, HDMI
Звуковая схема
7.1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х28х1
Вес, кг.
2.37

Описание товара Материнская плата Asus TUF GAMING X870-PLUS WIFI

Для кого и под какие задачи

Материнская плата Asus TUF GAMING X870-PLUS WIFI является фундаментом для сборки производительной и современной системы на базе новейших процессоров AMD. Она идеально подходит для геймеров и энтузиастов, которые планируют использовать процессоры Ryzen 7 или Ryzen 9 из 9000-й серии (архитектура Zen 5) в связке с флагманскими видеокартами. Благодаря поддержке передовых стандартов, эта плата также станет отличным выбором для создателей контента, работающих с видеомонтажом в 4K/8K, 3D-моделированием и стримингом, где требуется максимальная пропускная способность и стабильность.

Чипсет, сокет и форм-фактор

В основе платы лежит новый чипсет AMD X870, установленный на сокет AM5. Это сочетание является ключевым для поддержки будущих процессоров AMD и раскрытия их потенциала, предлагая нативную поддержку стандарта USB4 и обязательное наличие PCIe 5.0 как для видеокарты, так и для основного накопителя. Стандартный форм-фактор ATX обеспечивает широкую совместимость с большинством Mid-Tower и Full-Tower корпусов, предоставляя достаточно пространства для установки габаритных систем охлаждения, нескольких карт расширения и удобной прокладки кабелей.

Память и расширение

Плата рассчитана на работу с оперативной памятью стандарта DDR5, предлагая четыре слота для установки модулей в эффективном двухканальном режиме. Поддерживаются высокие частоты и профили разгона AMD EXPO, что позволяет добиться максимальной производительности подсистемы памяти в играх и рабочих задачах. Для установки видеокарты предусмотрен усиленный слот PCIe 5.0 x16, а для накопителей - несколько слотов M.2, включая как минимум один с интерфейсом PCIe 5.0, обеспечивающий высочайшую скорость чтения и записи для быстрой загрузки системы и приложений.

Питание и компоненты VRM

Система питания процессора (VRM) в Asus TUF GAMING X870-PLUS WIFI спроектирована с запасом прочности, что характерно для всей серии TUF. Она включает в себя многофазную схему с использованием качественных силовых каскадов (DrMOS) и массивные радиаторы для эффективного отвода тепла. Такая конструкция гарантирует стабильную подачу энергии даже на многоядерные процессоры Ryzen 9 под длительной нагрузкой или при автоматическом разгоне Precision Boost Overdrive (PBO), предотвращая троттлинг и потерю производительности.

Подключения и дополнительные возможности

Набор интерфейсов на задней панели отвечает всем современным требованиям, включая высокоскоростные порты USB, в том числе нативные USB4, обеспечивающие пропускную способность до 40 Гбит/с. За сетевые подключения отвечает быстрый 2.5-гигабитный Ethernet-контроллер и встроенный модуль Wi-Fi 7, гарантирующий минимальные задержки в онлайн-играх и высокую скорость беспроводной передачи данных. Качественный звуковой кодек обеспечивает чистое и детализированное аудио, а технология ASUS Aura Sync позволяет синхронизировать RGB-подсветку платы с другими компонентами системы.

Важные нюансы перед покупкой

Перед покупкой убедитесь, что ваш процессор совместим с сокетом AM5 и чипсетом X870; плата ориентирована в первую очередь на процессоры AMD Ryzen 9000-й серии. Для питания процессора потребуется блок питания с соответствующими коннекторами (как правило, 8+4 pin или 8+8 pin). Хотя плата обладает мощной системой питания, для экстремального ручного разгона лучше рассмотреть старшие модели серии ROG, тогда как TUF GAMING идеально подходит для стабильной работы "из коробки" и использования технологий автоматического буста.



Теги товара: atx, ddr5, с m.2

Отзывы о товаре Материнская плата Asus TUF GAMING X870-PLUS WIFI




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
ATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
27.5
Чипсет
AMD X870
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
192
Максимальная частота памяти
8000 МГц
Развернуть
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
Слотов PCI-E x16
2
Разъемы SATA, шт
3
Количество слотов M.2
4
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
2xUSB 4 Type-C, 3xUSB 3.2 Gen 2, 5xUSB 3.2 Gen 1, 3xUSB 2.0, USB 3.2 Gen 2x2 Type-C, HDMI
Звуковая схема
7.1
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Материнская плата Asus TUF GAMING X870-PLUS WIFI является фундаментом для сборки производительной и современной системы на базе новейших процессоров AMD. Она идеально подходит для геймеров и энтузиастов, которые планируют использовать процессоры Ryzen 7 или Ryzen 9 из 9000-й серии (архитектура Zen 5) в связке с флагманскими видеокартами. Благодаря поддержке передовых стандартов, эта плата также станет отличным выбором для создателей контента, работающих с видеомонтажом в 4K/8K, 3D-моделированием и стримингом, где требуется максимальная пропускная способность и стабильность.

Чипсет, сокет и форм-фактор

В основе платы лежит новый чипсет AMD X870, установленный на сокет AM5. Это сочетание является ключевым для поддержки будущих процессоров AMD и раскрытия их потенциала, предлагая нативную поддержку стандарта USB4 и обязательное наличие PCIe 5.0 как для видеокарты, так и для основного накопителя. Стандартный форм-фактор ATX обеспечивает широкую совместимость с большинством Mid-Tower и Full-Tower корпусов, предоставляя достаточно пространства для установки габаритных систем охлаждения, нескольких карт расширения и удобной прокладки кабелей.

Память и расширение

Плата рассчитана на работу с оперативной памятью стандарта DDR5, предлагая четыре слота для установки модулей в эффективном двухканальном режиме. Поддерживаются высокие частоты и профили разгона AMD EXPO, что позволяет добиться максимальной производительности подсистемы памяти в играх и рабочих задачах. Для установки видеокарты предусмотрен усиленный слот PCIe 5.0 x16, а для накопителей - несколько слотов M.2, включая как минимум один с интерфейсом PCIe 5.0, обеспечивающий высочайшую скорость чтения и записи для быстрой загрузки системы и приложений.

Питание и компоненты VRM

Система питания процессора (VRM) в Asus TUF GAMING X870-PLUS WIFI спроектирована с запасом прочности, что характерно для всей серии TUF. Она включает в себя многофазную схему с использованием качественных силовых каскадов (DrMOS) и массивные радиаторы для эффективного отвода тепла. Такая конструкция гарантирует стабильную подачу энергии даже на многоядерные процессоры Ryzen 9 под длительной нагрузкой или при автоматическом разгоне Precision Boost Overdrive (PBO), предотвращая троттлинг и потерю производительности.

Подключения и дополнительные возможности

Набор интерфейсов на задней панели отвечает всем современным требованиям, включая высокоскоростные порты USB, в том числе нативные USB4, обеспечивающие пропускную способность до 40 Гбит/с. За сетевые подключения отвечает быстрый 2.5-гигабитный Ethernet-контроллер и встроенный модуль Wi-Fi 7, гарантирующий минимальные задержки в онлайн-играх и высокую скорость беспроводной передачи данных. Качественный звуковой кодек обеспечивает чистое и детализированное аудио, а технология ASUS Aura Sync позволяет синхронизировать RGB-подсветку платы с другими компонентами системы.

Важные нюансы перед покупкой

Перед покупкой убедитесь, что ваш процессор совместим с сокетом AM5 и чипсетом X870; плата ориентирована в первую очередь на процессоры AMD Ryzen 9000-й серии. Для питания процессора потребуется блок питания с соответствующими коннекторами (как правило, 8+4 pin или 8+8 pin). Хотя плата обладает мощной системой питания, для экстремального ручного разгона лучше рассмотреть старшие модели серии ROG, тогда как TUF GAMING идеально подходит для стабильной работы "из коробки" и использования технологий автоматического буста.



Теги товара: atx, ddr5, с m.2
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Отзывы


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