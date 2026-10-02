Материнская плата Asus ROG STRIX B650E-E GAMING WIFI (90MB1BB0-M0EAY0)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнская плата
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-31%33 180 руб. 47 770 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 634392
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Размеры в упаковке, см
34х27х8
Вес, кг.
2.3
Описание товара Материнская плата Asus ROG STRIX B650E-E GAMING WIFI (90MB1BB0-M0EAY0)
Материнская плата ASUS ROG STRIX B650E-E GAMING WIFI предлагает высокую производительность и технологичность для воплощения мощного игрового потенциала. Массивные охлаждающие радиаторы эффективно отводят тепло и поддерживают низкую температуру нагрева. Для создания собственного стиля реализована многоцветная подсветка AORUS с поддержкой синхронизации.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, atx, e-atx, micro-atx, mini-atx, сокет am4, сокет lga1700, ddr5, c usb 2.0, с m.2
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 33 280 руб.8320 руб. в СплитМатеринская плата Asus TUF GAMING X870-PLUS WIFI
-
В наличииЦена 33 990 руб.8498 руб. в СплитМатеринская плата Asus ROG STRIX Z890-A GAMING WIFI
-
В наличииЦена 34 690 руб.8673 руб. в СплитМатеринская плата MSI MAG X870E TOMAHAWK WIFI
-
В наличииЦена 35 000 руб.8750 руб. в СплитМатеринская плата Asus ROG STRIX B850-E GAMING WIFI
-
В наличииЦена 35 100 руб.8775 руб. в СплитМатеринская плата Asus ROG STRIX X870-A GAMING WIFI
-
В наличииЦена 39 410 руб.9853 руб. в СплитМатеринская плата MSI MPG Z890I EDGE TI WIFI
-
В наличииЦена 43 420 руб.10855 руб. в СплитМатеринская плата Asus ROG STRIX X870-F GAMING WIFI
-
В наличииЦена 47 300 руб.11825 руб. в СплитМатеринская плата Asus ROG STRIX Z890-E GAMING WIFI
-
В наличииЦена 50 270 руб.12568 руб. в СплитМатеринская плата Asus PROART X870E-CREATOR WIFI
-
В наличииЦена 51 190 руб.12798 руб. в СплитМатеринская плата MSI MPG X870E CARBON WIFI
-
В наличииЦена 54 370 руб.13593 руб. в СплитМатеринская плата Asus PROART Z890-CREATOR WIFI
-
В наличииЦена 60 010 руб.15003 руб. в СплитМатеринская плата Asus ROG STRIX X870E-E GAMING WIFI
Материнская плата ASUS ROG STRIX B650E-E GAMING WIFI предлагает высокую производительность и технологичность для воплощения мощного игрового потенциала. Массивные охлаждающие радиаторы эффективно отводят тепло и поддерживают низкую температуру нагрева. Для создания собственного стиля реализована многоцветная подсветка AORUS с поддержкой синхронизации.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, atx, e-atx, micro-atx, mini-atx, сокет am4, сокет lga1700, ddr5, c usb 2.0, с m.2
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, atx, e-atx, micro-atx, mini-atx, сокет am4, сокет lga1700, ddr5, c usb 2.0, с m.2
Материнская плата Asus ROG STRIX B650E-E GAMING WIFI (90MB1BB0-M0EAY0) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Материнская плата Asus ROG STRIX B650E-E GAMING WIFI (90MB1BB0-M0EAY0)