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Материнская плата Gigabyte X870E AORUS ELITE X3D купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Материнская плата Gigabyte X870E AORUS ELITE X3D

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Материнская плата Gigabyte X870E AORUS ELITE X3D - фото 1
Материнская плата Gigabyte X870E AORUS ELITE X3D - фото 2
Материнская плата Gigabyte X870E AORUS ELITE X3D - фото 3
Материнская плата Gigabyte X870E AORUS ELITE X3D - фото 4
Материнская плата Gigabyte X870E AORUS ELITE X3D - фото 5
Материнская плата Gigabyte X870E AORUS ELITE X3D - фото 6
Материнская плата Gigabyte X870E AORUS ELITE X3D - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
ATX
Чипсет
AMD X870E
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
  • Материнская плата Gigabyte X870E AORUS ELITE X3D - фото 1
  • Материнская плата Gigabyte X870E AORUS ELITE X3D - фото 2
  • Материнская плата Gigabyte X870E AORUS ELITE X3D - фото 3
  • Материнская плата Gigabyte X870E AORUS ELITE X3D - фото 4
  • Материнская плата Gigabyte X870E AORUS ELITE X3D - фото 5
  • Материнская плата Gigabyte X870E AORUS ELITE X3D - фото 6
  • Материнская плата Gigabyte X870E AORUS ELITE X3D - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
33 190 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 718728
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Характеристики

Бренд
Gigabyte
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
ATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
30.5
Чипсет
AMD X870E
Встроенный процессор
Нет
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Максимальная частота памяти
9066 МГц
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
Слотов PCI-E x16
3
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
4
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
3 x USB 3.2 Gen1, 5 x USB 3.2 Gen2, USB 3.2 Gen2 Type-C, 2 x USB 4 Type-C, HDMI, RJ-45, S/PDIF (оптический)
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х36х33
Вес, кг.
13.96

Описание товара Материнская плата Gigabyte X870E AORUS ELITE X3D

Материнская плата Gigabyte формата ATX — выбор для тех, кто требует от системы максимум возможностей. Ширина 24,4 см и высота 30,5 см позволяют разместить внутри корпуса все необходимые компоненты без лишней тесноты. На борту четыре слота M.2 для быстрейших накопителей, а также четыре разъёма под оперативную память DDR5 с поддержкой объёма до 256 ГБ — идеальное решение для работы с ресурсоёмкими приложениями и многозадачности. Чипсет AMD X870E и современный сокет AM5 заложат прочную техническую базу на будущее и дадут гибкость выбора процессора. А наличие PCI Express 5.0 раскрывает потенциал новейших видеокарт и другой периферии. Плата оснащена Wi-Fi, чтобы работать и играть без ограничений по подключению к сети, а также поддерживает объёмное звучание 7.1 — для полного погружения в фильмы и игры. Поддержки SLI/CrossFire нет — этот вариант для современных систем на одной видеокарте.



Теги товара: atx, ddr5, с m.2

Отзывы о товаре Материнская плата Gigabyte X870E AORUS ELITE X3D




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Характеристики
Бренд
Gigabyte
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
ATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
30.5
Чипсет
AMD X870E
Встроенный процессор
Нет
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Развернуть
Максимальная частота памяти
9066 МГц
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
Слотов PCI-E x16
3
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
4
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
3 x USB 3.2 Gen1, 5 x USB 3.2 Gen2, USB 3.2 Gen2 Type-C, 2 x USB 4 Type-C, HDMI, RJ-45, S/PDIF (оптический)
Страна производитель
Китай
Описание
Материнская плата Gigabyte формата ATX — выбор для тех, кто требует от системы максимум возможностей. Ширина 24,4 см и высота 30,5 см позволяют разместить внутри корпуса все необходимые компоненты без лишней тесноты. На борту четыре слота M.2 для быстрейших накопителей, а также четыре разъёма под оперативную память DDR5 с поддержкой объёма до 256 ГБ — идеальное решение для работы с ресурсоёмкими приложениями и многозадачности. Чипсет AMD X870E и современный сокет AM5 заложат прочную техническую базу на будущее и дадут гибкость выбора процессора. А наличие PCI Express 5.0 раскрывает потенциал новейших видеокарт и другой периферии. Плата оснащена Wi-Fi, чтобы работать и играть без ограничений по подключению к сети, а также поддерживает объёмное звучание 7.1 — для полного погружения в фильмы и игры. Поддержки SLI/CrossFire нет — этот вариант для современных систем на одной видеокарте.


Теги товара: atx, ddr5, с m.2
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Отзывы


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