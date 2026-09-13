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Материнская плата Asus ROG STRIX X870E-H GAMING WIFI7 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Материнская плата Asus ROG STRIX X870E-H GAMING WIFI7

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Материнская плата Asus ROG STRIX X870E-H GAMING WIFI7 - фото 1
Материнская плата Asus ROG STRIX X870E-H GAMING WIFI7 - фото 2
Материнская плата Asus ROG STRIX X870E-H GAMING WIFI7 - фото 3
Материнская плата Asus ROG STRIX X870E-H GAMING WIFI7 - фото 4
Материнская плата Asus ROG STRIX X870E-H GAMING WIFI7 - фото 5
Материнская плата Asus ROG STRIX X870E-H GAMING WIFI7 - фото 6
Материнская плата Asus ROG STRIX X870E-H GAMING WIFI7 - фото 7
Материнская плата Asus ROG STRIX X870E-H GAMING WIFI7 - фото 8
Материнская плата Asus ROG STRIX X870E-H GAMING WIFI7 - фото 9
Материнская плата Asus ROG STRIX X870E-H GAMING WIFI7 - фото 10
Материнская плата Asus ROG STRIX X870E-H GAMING WIFI7 - фото 11
Материнская плата Asus ROG STRIX X870E-H GAMING WIFI7 - фото 12
Материнская плата Asus ROG STRIX X870E-H GAMING WIFI7 - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
ATX
Чипсет
AMD X870E
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
  • Материнская плата Asus ROG STRIX X870E-H GAMING WIFI7 - фото 1
  • Материнская плата Asus ROG STRIX X870E-H GAMING WIFI7 - фото 2
  • Материнская плата Asus ROG STRIX X870E-H GAMING WIFI7 - фото 3
  • Материнская плата Asus ROG STRIX X870E-H GAMING WIFI7 - фото 4
  • Материнская плата Asus ROG STRIX X870E-H GAMING WIFI7 - фото 5
  • Материнская плата Asus ROG STRIX X870E-H GAMING WIFI7 - фото 6
  • Материнская плата Asus ROG STRIX X870E-H GAMING WIFI7 - фото 7
  • Материнская плата Asus ROG STRIX X870E-H GAMING WIFI7 - фото 8
  • Материнская плата Asus ROG STRIX X870E-H GAMING WIFI7 - фото 9
  • Материнская плата Asus ROG STRIX X870E-H GAMING WIFI7 - фото 10
  • Материнская плата Asus ROG STRIX X870E-H GAMING WIFI7 - фото 11
  • Материнская плата Asus ROG STRIX X870E-H GAMING WIFI7 - фото 12
  • Материнская плата Asus ROG STRIX X870E-H GAMING WIFI7 - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
36 840 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 716667
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
ATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
30.5
Чипсет
AMD X870E
Встроенный процессор
Нет
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Максимальная частота памяти
8000 МГц
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
Слотов PCI-E x16
1
Слотов PCI-E x1
1
Разъемы SATA, шт
3
Количество слотов M.2
4
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х28х1
Вес, кг.
2.28

Описание товара Материнская плата Asus ROG STRIX X870E-H GAMING WIFI7

Для кого и под какие задачи

Материнская плата Asus ROG STRIX X870E-H GAMING WIFI7 представляет собой высокопроизводительную основу для сборки передовых игровых и рабочих станций. Она станет оптимальным выбором для энтузиастов, планирующих использовать новейшие процессоры AMD Ryzen серии 9000 (Zen 5), чтобы раскрыть их потенциал в сочетании с флагманскими видеокартами. Геймеры оценят стабильность и скорость, необходимые для самых требовательных игр в 2K и 4K разрешении, а создатели контента получат мощную платформу для видеомонтажа, 3D-моделирования и стриминга без компромиссов.

Чипсет, сокет и форм-фактор

Сердцем платы является флагманский чипсет AMD X870E, гарантирующий максимальную функциональность и поддержку самых современных технологий, включая расширенную поддержку стандарта PCIe 5.0. Установленный сокет AM5 обеспечивает совместимость с актуальными процессорами AMD Ryzen серий 7000 и 8000G, а также полную готовность к будущим поколениям CPU. Стандартный форм-фактор ATX обеспечивает удобство сборки в большинстве корпусов Mid-Tower и Full-Tower, предоставляя достаточно пространства для установки габаритных систем охлаждения и нескольких карт расширения.

Память и расширение

Плата рассчитана на работу с оперативной памятью стандарта DDR5, предлагая четыре слота с поддержкой двухканального режима и профилей AMD EXPO для легкого разгона до высоких частот. Это обеспечивает превосходную пропускную способность для процессоров с большим количеством ядер. Для установки видеокарты и других устройств предусмотрен усиленный основной слот PCIe 5.0 x16, готовый к будущим поколениям графических ускорителей, а для накопителей доступно несколько слотов M.2, включая как минимум один с интерфейсом PCIe 5.0 для сверхскоростных NVMe SSD, оснащенных эффективными радиаторами для предотвращения перегрева.

Питание и компоненты VRM

Чтобы обеспечить стабильную работу мощных многоядерных процессоров даже в режиме разгона, плата оснащена продуманной и усиленной системой питания VRM. Она включает в себя многофазную архитектуру с качественными силовыми каскадами и дросселями, которые эффективно справляются с высокими нагрузками. Питание на процессор подается через надежные разъемы (например, 8+8 pin), а массивные радиаторы на зоне VRM гарантируют стабильные температуры ключевых компонентов, предотвращая троттлинг и обеспечивая долгосрочную надежность системы.

Подключения и дополнительные возможности

Набор портов на задней панели отвечает всем современным требованиям, предлагая множество высокоскоростных USB, включая порты USB 3.2 Gen 2 и Type-C для быстрого обмена данными и подключения периферии. Особое внимание уделено сетевым возможностям: помимо быстрого 2.5-гигабитного Ethernet-порта, плата оснащена новейшим модулем Wi-Fi 7, который обеспечивает минимальные задержки и высочайшую скорость беспроводного соединения. За качественный звук отвечает современный аудиокодек, а поддержка технологии Aura Sync позволяет синхронизировать RGB-подсветку платы с другими компонентами экосистемы Asus.

Важные нюансы перед покупкой

Перед приобретением данной материнской платы важно учесть, что она ориентирована на сборку высокопроизводительной системы и требует соответствующих компонентов. Убедитесь, что ваш корпус поддерживает форм-фактор ATX, а блок питания обладает достаточной мощностью и необходимыми коннекторами для питания процессора и видеокарты. Для поддержки самых новых процессоров AMD Ryzen на старте продаж может потребоваться обновление BIOS, поэтому стоит заранее ознакомиться с инструкцией на сайте производителя. Эта плата является отличным выбором для гейминга и серьезной работы, но не предназначена для экстремального оверклокинга с использованием жидкого азота.



Теги товара: atx, ddr5, с m.2

Отзывы о товаре Материнская плата Asus ROG STRIX X870E-H GAMING WIFI7




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
ATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
30.5
Чипсет
AMD X870E
Встроенный процессор
Нет
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Развернуть
Максимальная частота памяти
8000 МГц
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
Слотов PCI-E x16
1
Слотов PCI-E x1
1
Разъемы SATA, шт
3
Количество слотов M.2
4
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Материнская плата Asus ROG STRIX X870E-H GAMING WIFI7 представляет собой высокопроизводительную основу для сборки передовых игровых и рабочих станций. Она станет оптимальным выбором для энтузиастов, планирующих использовать новейшие процессоры AMD Ryzen серии 9000 (Zen 5), чтобы раскрыть их потенциал в сочетании с флагманскими видеокартами. Геймеры оценят стабильность и скорость, необходимые для самых требовательных игр в 2K и 4K разрешении, а создатели контента получат мощную платформу для видеомонтажа, 3D-моделирования и стриминга без компромиссов.

Чипсет, сокет и форм-фактор

Сердцем платы является флагманский чипсет AMD X870E, гарантирующий максимальную функциональность и поддержку самых современных технологий, включая расширенную поддержку стандарта PCIe 5.0. Установленный сокет AM5 обеспечивает совместимость с актуальными процессорами AMD Ryzen серий 7000 и 8000G, а также полную готовность к будущим поколениям CPU. Стандартный форм-фактор ATX обеспечивает удобство сборки в большинстве корпусов Mid-Tower и Full-Tower, предоставляя достаточно пространства для установки габаритных систем охлаждения и нескольких карт расширения.

Память и расширение

Плата рассчитана на работу с оперативной памятью стандарта DDR5, предлагая четыре слота с поддержкой двухканального режима и профилей AMD EXPO для легкого разгона до высоких частот. Это обеспечивает превосходную пропускную способность для процессоров с большим количеством ядер. Для установки видеокарты и других устройств предусмотрен усиленный основной слот PCIe 5.0 x16, готовый к будущим поколениям графических ускорителей, а для накопителей доступно несколько слотов M.2, включая как минимум один с интерфейсом PCIe 5.0 для сверхскоростных NVMe SSD, оснащенных эффективными радиаторами для предотвращения перегрева.

Питание и компоненты VRM

Чтобы обеспечить стабильную работу мощных многоядерных процессоров даже в режиме разгона, плата оснащена продуманной и усиленной системой питания VRM. Она включает в себя многофазную архитектуру с качественными силовыми каскадами и дросселями, которые эффективно справляются с высокими нагрузками. Питание на процессор подается через надежные разъемы (например, 8+8 pin), а массивные радиаторы на зоне VRM гарантируют стабильные температуры ключевых компонентов, предотвращая троттлинг и обеспечивая долгосрочную надежность системы.

Подключения и дополнительные возможности

Набор портов на задней панели отвечает всем современным требованиям, предлагая множество высокоскоростных USB, включая порты USB 3.2 Gen 2 и Type-C для быстрого обмена данными и подключения периферии. Особое внимание уделено сетевым возможностям: помимо быстрого 2.5-гигабитного Ethernet-порта, плата оснащена новейшим модулем Wi-Fi 7, который обеспечивает минимальные задержки и высочайшую скорость беспроводного соединения. За качественный звук отвечает современный аудиокодек, а поддержка технологии Aura Sync позволяет синхронизировать RGB-подсветку платы с другими компонентами экосистемы Asus.

Важные нюансы перед покупкой

Перед приобретением данной материнской платы важно учесть, что она ориентирована на сборку высокопроизводительной системы и требует соответствующих компонентов. Убедитесь, что ваш корпус поддерживает форм-фактор ATX, а блок питания обладает достаточной мощностью и необходимыми коннекторами для питания процессора и видеокарты. Для поддержки самых новых процессоров AMD Ryzen на старте продаж может потребоваться обновление BIOS, поэтому стоит заранее ознакомиться с инструкцией на сайте производителя. Эта плата является отличным выбором для гейминга и серьезной работы, но не предназначена для экстремального оверклокинга с использованием жидкого азота.



Теги товара: atx, ddr5, с m.2
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