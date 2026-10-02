Материнская плата Asus P12R-I Mini-ITX 2xDDR4 DIMM (90SB0A70-M0UAY0)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Материнская плата Asus P12R-I Mini-ITX 2xDDR4 DIMM (90SB0A70-M0UAY0)
Intel Xeon E-2300 LGA 1200 Оптимизированный для установки в стойку компактный форм-фактор Mini ITX с увеличенной плотностью размещения, а также два порта 1G LAN, M.2 обеспечивают независимый ввод-вывод для диска ОС, шесть SATA, один слот PCIe 4.0, четыре порта USB 3.2 Gen 1. Малым предприятиям требуются надежность и безопасность для поддержки критически важных бизнес-потребностей и данных клиентов. Доступные с восемью ядрами и TDP до 95 Вт, процессоры Intel Xeon E-2300 обеспечивают необходимую производительность серверов, расширяемость и надежность для малого бизнеса и удовлетворения критически важных потребностей бизнеса и данных клиентов.
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