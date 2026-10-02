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Материнская плата Asus P12R-I Mini-ITX 2xDDR4 DIMM (90SB0A70-M0UAY0) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Материнская плата Asus P12R-I Mini-ITX 2xDDR4 DIMM (90SB0A70-M0UAY0)

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Материнская плата Asus P12R-I Mini-ITX 2xDDR4 DIMM (90SB0A70-M0UAY0) - фото 1
Материнская плата Asus P12R-I Mini-ITX 2xDDR4 DIMM (90SB0A70-M0UAY0) - фото 2
Материнская плата Asus P12R-I Mini-ITX 2xDDR4 DIMM (90SB0A70-M0UAY0) - фото 3
Материнская плата Asus P12R-I Mini-ITX 2xDDR4 DIMM (90SB0A70-M0UAY0) - фото 4
Материнская плата Asus P12R-I Mini-ITX 2xDDR4 DIMM (90SB0A70-M0UAY0) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
Mini-ITX
Чипсет
Intel C252
Socket
LGA 1200
Тип памяти
DDR4
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
64
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
4.0
  • Материнская плата Asus P12R-I Mini-ITX 2xDDR4 DIMM (90SB0A70-M0UAY0) - фото 1
  • Материнская плата Asus P12R-I Mini-ITX 2xDDR4 DIMM (90SB0A70-M0UAY0) - фото 2
  • Материнская плата Asus P12R-I Mini-ITX 2xDDR4 DIMM (90SB0A70-M0UAY0) - фото 3
  • Материнская плата Asus P12R-I Mini-ITX 2xDDR4 DIMM (90SB0A70-M0UAY0) - фото 4
  • Материнская плата Asus P12R-I Mini-ITX 2xDDR4 DIMM (90SB0A70-M0UAY0) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-44%
26 240 руб.  46 670 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 643844
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
Mini-ITX
Ширина, см
17
Высота, см
17
Чипсет
Intel C252
Встроенный процессор
Нет
Socket
LGA 1200
Тип памяти
DDR4
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
64
Максимальная частота памяти
3200 МГц
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
4.0
Слотов PCI-E x16
1
Разъемы SATA, шт
6
Количество слотов M.2
2
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
4xUSB 3.2 Gen 1, VGA, 2x GbE LAN + 1x Mgmt LAN
Размеры в упаковке, см
34х28х8
Вес, кг.
1.07

Описание товара Материнская плата Asus P12R-I Mini-ITX 2xDDR4 DIMM (90SB0A70-M0UAY0)

Intel Xeon E-2300 LGA 1200 Оптимизированный для установки в стойку компактный форм-фактор Mini ITX с увеличенной плотностью размещения, а также два порта 1G LAN, M.2 обеспечивают независимый ввод-вывод для диска ОС, шесть SATA, один слот PCIe 4.0, четыре порта USB 3.2 Gen 1. Малым предприятиям требуются надежность и безопасность для поддержки критически важных бизнес-потребностей и данных клиентов. Доступные с восемью ядрами и TDP до 95 Вт, процессоры Intel Xeon E-2300 обеспечивают необходимую производительность серверов, расширяемость и надежность для малого бизнеса и удовлетворения критически важных потребностей бизнеса и данных клиентов.



Теги товара: mini-atx, с m.2

Отзывы о товаре Материнская плата Asus P12R-I Mini-ITX 2xDDR4 DIMM (90SB0A70-M0UAY0)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
Mini-ITX
Ширина, см
17
Высота, см
17
Чипсет
Intel C252
Встроенный процессор
Нет
Socket
LGA 1200
Тип памяти
DDR4
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
64
Развернуть
Максимальная частота памяти
3200 МГц
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
4.0
Слотов PCI-E x16
1
Разъемы SATA, шт
6
Количество слотов M.2
2
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
4xUSB 3.2 Gen 1, VGA, 2x GbE LAN + 1x Mgmt LAN
Описание
Intel Xeon E-2300 LGA 1200 Оптимизированный для установки в стойку компактный форм-фактор Mini ITX с увеличенной плотностью размещения, а также два порта 1G LAN, M.2 обеспечивают независимый ввод-вывод для диска ОС, шесть SATA, один слот PCIe 4.0, четыре порта USB 3.2 Gen 1. Малым предприятиям требуются надежность и безопасность для поддержки критически важных бизнес-потребностей и данных клиентов. Доступные с восемью ядрами и TDP до 95 Вт, процессоры Intel Xeon E-2300 обеспечивают необходимую производительность серверов, расширяемость и надежность для малого бизнеса и удовлетворения критически важных потребностей бизнеса и данных клиентов.


Теги товара: mini-atx, с m.2
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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