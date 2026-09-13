Материнская плата Asus ROG STRIX Z890-F GAMING WIFI LGA1851
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
ATX
Чипсет
Intel Z890
Socket
LGA 1851
Тип памяти
DDR5
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
192
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
36 540 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 718693
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
ATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
30.5
Чипсет
Intel Z890
Встроенный процессор
Нет
Socket
LGA 1851
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
192
Максимальная частота памяти
8600 МГц
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
Слотов PCI-E x16
2
Разъемы SATA, шт
3
Количество слотов M.2
5
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
2xThunderbolt 4, 6xUSB 3.2 Gen 2 (4xType-A, 2xType-C), 6xUSB 3.2 Gen 1, 4xUSB 2.0, USB 3.2 Gen 2x2 Type-C, DisplayPort, HDMI, 2xAudio jacks
Звуковая схема
7.1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х27х7
Вес, кг.
2.4
Описание товара Материнская плата Asus ROG STRIX Z890-F GAMING WIFI LGA1851
Материнская плата Asus ROG STRIX Z890-F GAMING WIFI LGA1851
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, e-atx, micro-atx, mini-atx, сокет am4, сокет lga1700, c usb 2.0, с m.2
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
ATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
30.5
Чипсет
Intel Z890
Встроенный процессор
Нет
Socket
LGA 1851
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
192
Развернуть
Максимальная частота памяти
8600 МГц
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
Слотов PCI-E x16
2
Разъемы SATA, шт
3
Количество слотов M.2
5
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
2xThunderbolt 4, 6xUSB 3.2 Gen 2 (4xType-A, 2xType-C), 6xUSB 3.2 Gen 1, 4xUSB 2.0, USB 3.2 Gen 2x2 Type-C, DisplayPort, HDMI, 2xAudio jacks
Звуковая схема
7.1
Страна производитель
Китай
Материнская плата Asus ROG STRIX Z890-F GAMING WIFI LGA1851
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, e-atx, micro-atx, mini-atx, сокет am4, сокет lga1700, c usb 2.0, с m.2
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, e-atx, micro-atx, mini-atx, сокет am4, сокет lga1700, c usb 2.0, с m.2
Материнская плата Asus ROG STRIX Z890-F GAMING WIFI LGA1851 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Материнская плата Asus ROG STRIX Z890-F GAMING WIFI LGA1851