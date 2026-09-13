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Характеристики
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
ATX
Чипсет
AMD X870
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
29 020 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 718725
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4 x USB 2.0, 4 x USB 3.2 Gen1, USB 3.2 Gen2 Type-C, 2 x USB 4 Type-C, HDMI, RJ-45, S/PDIF (оптический)
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
43х40х35
Вес, кг.
15.25
Описание товара Материнская плата Gigabyte X870 AORUS STEALTH ICE
Материнская плата Gigabyte на чипсете AMD X870 создана для тех, кто ценит производительность и возможности расширения. Форм-фактор ATX вместит всё необходимое, а четыре слота M.2 позволяют подключить максимум быстрых накопителей – идеальное решение для работы с большими файлами или коллекциями игр. Четыре слота под память DDR5 поддерживают впечатляющий максимальный объём — до 256 ГБ, с частотой до 8200 МГц. Высокая частота открывает потенциал для самых требовательных приложений и многозадачности.
Socket AM5 и поддержка PCI Express 5.0 обеспечивают совместимость с новейшими комплектующими и скорость работы на уровне топовых систем. А встроенный Wi-Fi избавит от необходимости покупать отдельные беспроводные модули. Ширина 24,4 см и высота 30,5 см соответствуют стандарту ATX, что позволяет без труда подобрать корпус. Материнская плата Gigabyte — отличная платформа для мощного современного ПК, где не требуется поддержка SLI/CrossFire.
4 x USB 2.0, 4 x USB 3.2 Gen1, USB 3.2 Gen2 Type-C, 2 x USB 4 Type-C, HDMI, RJ-45, S/PDIF (оптический)
Страна производитель
Китай
Описание
Материнская плата Gigabyte на чипсете AMD X870 создана для тех, кто ценит производительность и возможности расширения. Форм-фактор ATX вместит всё необходимое, а четыре слота M.2 позволяют подключить максимум быстрых накопителей – идеальное решение для работы с большими файлами или коллекциями игр. Четыре слота под память DDR5 поддерживают впечатляющий максимальный объём — до 256 ГБ, с частотой до 8200 МГц. Высокая частота открывает потенциал для самых требовательных приложений и многозадачности.
Socket AM5 и поддержка PCI Express 5.0 обеспечивают совместимость с новейшими комплектующими и скорость работы на уровне топовых систем. А встроенный Wi-Fi избавит от необходимости покупать отдельные беспроводные модули. Ширина 24,4 см и высота 30,5 см соответствуют стандарту ATX, что позволяет без труда подобрать корпус. Материнская плата Gigabyte — отличная платформа для мощного современного ПК, где не требуется поддержка SLI/CrossFire.
Материнская плата Gigabyte X870 AORUS STEALTH ICE - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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