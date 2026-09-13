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Характеристики
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
mATX
Чипсет
AMD B850
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Версия PCI Express
5.0
Слотов PCI-E x16
2
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
37 320 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 718687
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2 x USB 2.0, 3 x USB 3.2 Gen2, 2 x USB 3.2 Gen2 Type-C, VGA, HDMI, DisplayPort, 3 x RJ-45
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
58х37х31
Вес, кг.
1.8
Описание товара Материнская плата Asus PRO WS B850M-ACE SE AM5
Материнская плата Asus формата mATX — компактное решение, которое не займет много места в корпусе, но при этом не идет на компромиссы по возможностям. Поддержка мощных процессоров на сокете AM5 и современного чипсета AMD B850 открывает путь к высокой производительности. Для оперативной памяти — четыре слота DDR5 (до внушительных 256 ГБ) и максимальная частота 5600 МГц: идеально для ресурсоемких задач, игр и создания рабочих станций. Два полноценных слота PCI-E x16 версии 5.0 для свежих видеокарт и расширения функционала. Четыре разъема SATA позволяют подключить большой объем накопителей. Форм-фактор DIMM поддерживает современные модули памяти. Это сбалансированная платформа для тех, кто ценит производительность и перспективу обновлений.
2 x USB 2.0, 3 x USB 3.2 Gen2, 2 x USB 3.2 Gen2 Type-C, VGA, HDMI, DisplayPort, 3 x RJ-45
Страна производитель
Китай
Описание
Материнская плата Asus формата mATX — компактное решение, которое не займет много места в корпусе, но при этом не идет на компромиссы по возможностям. Поддержка мощных процессоров на сокете AM5 и современного чипсета AMD B850 открывает путь к высокой производительности. Для оперативной памяти — четыре слота DDR5 (до внушительных 256 ГБ) и максимальная частота 5600 МГц: идеально для ресурсоемких задач, игр и создания рабочих станций. Два полноценных слота PCI-E x16 версии 5.0 для свежих видеокарт и расширения функционала. Четыре разъема SATA позволяют подключить большой объем накопителей. Форм-фактор DIMM поддерживает современные модули памяти. Это сбалансированная платформа для тех, кто ценит производительность и перспективу обновлений.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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