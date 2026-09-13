Top.Mail.Ru
Материнская плата Gigabyte X870E AORUS ELITE WIFI7 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Материнская плата Gigabyte X870E AORUS ELITE WIFI7

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Материнская плата Gigabyte X870E AORUS ELITE WIFI7 - фото 1
Материнская плата Gigabyte X870E AORUS ELITE WIFI7 - фото 2
Материнская плата Gigabyte X870E AORUS ELITE WIFI7 - фото 3
Материнская плата Gigabyte X870E AORUS ELITE WIFI7 - фото 4
Материнская плата Gigabyte X870E AORUS ELITE WIFI7 - фото 5
Материнская плата Gigabyte X870E AORUS ELITE WIFI7 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
ATX
Чипсет
AMD X870E
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
  • Материнская плата Gigabyte X870E AORUS ELITE WIFI7 - фото 1
  • Материнская плата Gigabyte X870E AORUS ELITE WIFI7 - фото 2
  • Материнская плата Gigabyte X870E AORUS ELITE WIFI7 - фото 3
  • Материнская плата Gigabyte X870E AORUS ELITE WIFI7 - фото 4
  • Материнская плата Gigabyte X870E AORUS ELITE WIFI7 - фото 5
  • Материнская плата Gigabyte X870E AORUS ELITE WIFI7 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
26 310 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 718727
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Gigabyte
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
ATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
30.5
Чипсет
AMD X870E
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Максимальная частота памяти
8200 МГц
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
4
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
44х37х30
Вес, кг.
13.19

Описание товара Материнская плата Gigabyte X870E AORUS ELITE WIFI7

Gigabyte AM5 X870E AORUS ELITE WIFI7 — это передовая материнская плата, предназначенная для поддержки процессоров AMD Ryzen на сокете AM5. Оснащённая чипсетом X870E, плата предлагает улучшенные возможности для энтузиастов и профессионалов, которые ищут мощное решение для сборки высокопроизводительной системы. Она поддерживает оперативную память стандарта DDR5, обеспечивая высочайшую пропускную способность и объём до 256 ГБ. Наличие интерфейса PCIe 5.0 x16 открывает возможности для установки самых графических карт и устройств хранения данных, что делает её подходящей для игр, работы с графикой и других ресурсоёмких задач. Gigabyte AM5 X870E AORUS ELITE WIFI7 предлагает передовые сетевые возможности, включая Wi-Fi 7 и 2.5GbE Ethernet, обеспечивая стабильное и высокоскоростное подключение. Множество портов USB, включая USB 3.2 Gen 2x2 и Type-C, обеспечивают высокую скорость передачи данных и совместимость с периферийными устройствами. Дополнительные функции, такие как улучшенная система охлаждения, поддержка NVMe SSD и встроенная аудиоподсистема высокого качества, делают эту плату идеальным выбором для создания мощных и надёжных ПК.



Теги товара: atx, ddr5, с m.2

Отзывы о товаре Материнская плата Gigabyte X870E AORUS ELITE WIFI7




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Gigabyte
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
ATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
30.5
Чипсет
AMD X870E
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Максимальная частота памяти
8200 МГц
Развернуть
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
4
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Gigabyte AM5 X870E AORUS ELITE WIFI7 — это передовая материнская плата, предназначенная для поддержки процессоров AMD Ryzen на сокете AM5. Оснащённая чипсетом X870E, плата предлагает улучшенные возможности для энтузиастов и профессионалов, которые ищут мощное решение для сборки высокопроизводительной системы. Она поддерживает оперативную память стандарта DDR5, обеспечивая высочайшую пропускную способность и объём до 256 ГБ. Наличие интерфейса PCIe 5.0 x16 открывает возможности для установки самых графических карт и устройств хранения данных, что делает её подходящей для игр, работы с графикой и других ресурсоёмких задач. Gigabyte AM5 X870E AORUS ELITE WIFI7 предлагает передовые сетевые возможности, включая Wi-Fi 7 и 2.5GbE Ethernet, обеспечивая стабильное и высокоскоростное подключение. Множество портов USB, включая USB 3.2 Gen 2x2 и Type-C, обеспечивают высокую скорость передачи данных и совместимость с периферийными устройствами. Дополнительные функции, такие как улучшенная система охлаждения, поддержка NVMe SSD и встроенная аудиоподсистема высокого качества, делают эту плату идеальным выбором для создания мощных и надёжных ПК.


Теги товара: atx, ddr5, с m.2
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Материнская плата Gigabyte X870E AORUS ELITE WIFI7 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...