Материнская плата GIGABYTE X870E EAGLE X3D WIFI7, AM5, X870, 4*DDR5

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Характеристики
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
ATX
Чипсет
AMD X870E
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0 и 4.0
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
28 220 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 733109
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Материнская плата Gigabyte формата ATX — мощная основа для современного ПК на сокете AM5. Четыре слота DIMM поддерживают до 256 ГБ быстрой DDR5-памяти с впечатляющей максимальной частотой 9066 МГц, что даёт простор для ресурсоёмких задач и многозадачности. Благодаря чипсету AMD X870E, здесь предусмотрены самые современные возможности для расширения: три слота PCI-E x16 версий 5.0 и 4.0 обеспечат соединение с топовыми видеокартами и платами расширения, а четыре слота M.2 позволят организовать мгновенную работу с накопителями. Встроенный Wi-Fi открывает удобство работы без лишних проводов. Размер платы 30,5 см идеально впишется в средний и крупный корпус. Gigabyte для тех, кто хочет получить максимум от нового поколения комплектующих.
4 x USB 3.2 Gen1, 4 x USB 3.2 Gen2, USB 3.2 Gen2 Type-C, 2 x USB 4 Type-C, HDMI, RJ-45, S/PDIF (оптический)
Страна производитель
Китай
Описание
Материнская плата Gigabyte формата ATX — мощная основа для современного ПК на сокете AM5. Четыре слота DIMM поддерживают до 256 ГБ быстрой DDR5-памяти с впечатляющей максимальной частотой 9066 МГц, что даёт простор для ресурсоёмких задач и многозадачности. Благодаря чипсету AMD X870E, здесь предусмотрены самые современные возможности для расширения: три слота PCI-E x16 версий 5.0 и 4.0 обеспечат соединение с топовыми видеокартами и платами расширения, а четыре слота M.2 позволят организовать мгновенную работу с накопителями. Встроенный Wi-Fi открывает удобство работы без лишних проводов. Размер платы 30,5 см идеально впишется в средний и крупный корпус. Gigabyte для тех, кто хочет получить максимум от нового поколения комплектующих.
Материнская плата GIGABYTE X870E EAGLE X3D WIFI7, AM5, X870, 4*DDR5 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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