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Материнская плата MSI MPG B850I EDGE TI WIFI купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Материнская плата MSI MPG B850I EDGE TI WIFI

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Материнская плата MSI MPG B850I EDGE TI WIFI - фото 1
Материнская плата MSI MPG B850I EDGE TI WIFI - фото 2
Материнская плата MSI MPG B850I EDGE TI WIFI - фото 3
Материнская плата MSI MPG B850I EDGE TI WIFI - фото 4
Материнская плата MSI MPG B850I EDGE TI WIFI - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форм-фактор
Mini-ITX
Чипсет
AMD B850
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
128
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
  • Материнская плата MSI MPG B850I EDGE TI WIFI - фото 1
  • Материнская плата MSI MPG B850I EDGE TI WIFI - фото 2
  • Материнская плата MSI MPG B850I EDGE TI WIFI - фото 3
  • Материнская плата MSI MPG B850I EDGE TI WIFI - фото 4
  • Материнская плата MSI MPG B850I EDGE TI WIFI - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
26 580 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 716764
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Характеристики

Бренд
MSI
Форм-фактор
Mini-ITX
Ширина, см
17
Высота, см
17
Чипсет
AMD B850
Встроенный процессор
Нет
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
128
Максимальная частота памяти
10000 МГц
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
Слотов PCI-E x16
1
Разъемы SATA, шт
3
Количество слотов M.2
2
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х27х7
Вес, кг.
1.28

Описание товара Материнская плата MSI MPG B850I EDGE TI WIFI

Для кого и под какие задачи

Материнская плата MSI MPG B850I EDGE TI WIFI создана для энтузиастов, собирающих компактные, но бескомпромиссно мощные системы. Она станет идеальной основой для топовых игровых сборок в малом форм-факторе (SFF), способных справиться с любыми современными играми на высоких настройках, а также для производительных рабочих станций для монтажа видео или 3D-моделирования, где важна экономия пространства. Эта плата оптимально сочетается с процессорами AMD Ryzen 7 и Ryzen 9 для сокета AM5, позволяя раскрыть их потенциал в самых требовательных приложениях.

Чипсет, сокет и форм-фактор

В основе платы лежит новейший чипсет AMD B850, установленный на сокет AM5, что обеспечивает поддержку актуальных и будущих поколений процессоров AMD Ryzen. Главная особенность модели - компактный форм-фактор Mini-ITX, который диктует выбор соответствующего корпуса и накладывает определённые ограничения на компоновку. Несмотря на малые размеры, B850 предлагает сбалансированный набор функций, включая поддержку разгона памяти и точную настройку процессора, что делает его отличным выбором для производительных систем.

Память и расширение

Плата оснащена двумя слотами для оперативной памяти стандарта DDR5, работающими в двухканальном режиме, что является обязательным условием для высокой производительности с процессорами Ryzen. Она поддерживает высокочастотные модули памяти с профилями EXPO, позволяя достичь максимальной пропускной способности и низких задержек. Для установки видеокарты предусмотрен один усиленный слот PCIe 5.0 x16, готовый к работе с самыми мощными графическими ускорителями. Хранение данных организовано на высшем уровне благодаря наличию нескольких слотов M.2 для NVMe-накопителей, включая как минимум один с интерфейсом PCIe 5.0, прикрытый массивным радиатором для эффективного охлаждения.

Питание и компоненты VRM

Мощная система питания процессора (VRM) является ключевым преимуществом этой модели, особенно в условиях ограниченного пространства Mini-ITX корпуса. Она построена на качественных компонентах с большим запасом прочности, что гарантирует стабильную подачу энергии даже для флагманских многоядерных процессоров при пиковых нагрузках и в режиме автоматического разгона Precision Boost Overdrive. Массивные радиаторы на силовой обвязке эффективно отводят тепло, предотвращая перегрев и троттлинг, а питание CPU осуществляется через стандартный 8-контактный разъем.

Подключения и дополнительные возможности

На задней панели расположен богатый набор портов для подключения периферии, включая многочисленные USB, в том числе высокоскоростные USB 3.2 Gen 2 и универсальный Type-C. За сетевые возможности отвечают передовой беспроводной модуль Wi-Fi 7 с Bluetooth последней версии и быстрый 2.5-гигабитный Ethernet-контроллер, обеспечивающие минимальные задержки в онлайн-играх и быструю передачу данных по сети. За качественный звук отвечает современный аудиокодек Realtek, а узнаваемый дизайн серии EDGE TI с серебристыми радиаторами станет украшением любой сборки.

Важные нюансы перед покупкой

Выбирая MSI MPG B850I EDGE TI WIFI, необходимо помнить о её форм-факторе Mini-ITX. Это требует тщательного подбора совместимого корпуса, блока питания формата SFX или SFX-L, а также системы охлаждения процессора с учётом ограничений по высоте. Из-за плотной компоновки сборка такой системы может быть сложнее, чем в стандартном ATX-корпусе. Хотя плата рассчитана на мощные комплектующие, для экстремального ручного разгона процессора лучше рассмотреть более крупные модели с ещё более усиленной подсистемой питания.



Теги товара: mini-atx, ddr5, с m.2

Отзывы о товаре Материнская плата MSI MPG B850I EDGE TI WIFI




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Характеристики
Бренд
MSI
Форм-фактор
Mini-ITX
Ширина, см
17
Высота, см
17
Чипсет
AMD B850
Встроенный процессор
Нет
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
2
Максимальный объем памяти
128
Развернуть
Максимальная частота памяти
10000 МГц
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
Слотов PCI-E x16
1
Разъемы SATA, шт
3
Количество слотов M.2
2
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Материнская плата MSI MPG B850I EDGE TI WIFI создана для энтузиастов, собирающих компактные, но бескомпромиссно мощные системы. Она станет идеальной основой для топовых игровых сборок в малом форм-факторе (SFF), способных справиться с любыми современными играми на высоких настройках, а также для производительных рабочих станций для монтажа видео или 3D-моделирования, где важна экономия пространства. Эта плата оптимально сочетается с процессорами AMD Ryzen 7 и Ryzen 9 для сокета AM5, позволяя раскрыть их потенциал в самых требовательных приложениях.

Чипсет, сокет и форм-фактор

В основе платы лежит новейший чипсет AMD B850, установленный на сокет AM5, что обеспечивает поддержку актуальных и будущих поколений процессоров AMD Ryzen. Главная особенность модели - компактный форм-фактор Mini-ITX, который диктует выбор соответствующего корпуса и накладывает определённые ограничения на компоновку. Несмотря на малые размеры, B850 предлагает сбалансированный набор функций, включая поддержку разгона памяти и точную настройку процессора, что делает его отличным выбором для производительных систем.

Память и расширение

Плата оснащена двумя слотами для оперативной памяти стандарта DDR5, работающими в двухканальном режиме, что является обязательным условием для высокой производительности с процессорами Ryzen. Она поддерживает высокочастотные модули памяти с профилями EXPO, позволяя достичь максимальной пропускной способности и низких задержек. Для установки видеокарты предусмотрен один усиленный слот PCIe 5.0 x16, готовый к работе с самыми мощными графическими ускорителями. Хранение данных организовано на высшем уровне благодаря наличию нескольких слотов M.2 для NVMe-накопителей, включая как минимум один с интерфейсом PCIe 5.0, прикрытый массивным радиатором для эффективного охлаждения.

Питание и компоненты VRM

Мощная система питания процессора (VRM) является ключевым преимуществом этой модели, особенно в условиях ограниченного пространства Mini-ITX корпуса. Она построена на качественных компонентах с большим запасом прочности, что гарантирует стабильную подачу энергии даже для флагманских многоядерных процессоров при пиковых нагрузках и в режиме автоматического разгона Precision Boost Overdrive. Массивные радиаторы на силовой обвязке эффективно отводят тепло, предотвращая перегрев и троттлинг, а питание CPU осуществляется через стандартный 8-контактный разъем.

Подключения и дополнительные возможности

На задней панели расположен богатый набор портов для подключения периферии, включая многочисленные USB, в том числе высокоскоростные USB 3.2 Gen 2 и универсальный Type-C. За сетевые возможности отвечают передовой беспроводной модуль Wi-Fi 7 с Bluetooth последней версии и быстрый 2.5-гигабитный Ethernet-контроллер, обеспечивающие минимальные задержки в онлайн-играх и быструю передачу данных по сети. За качественный звук отвечает современный аудиокодек Realtek, а узнаваемый дизайн серии EDGE TI с серебристыми радиаторами станет украшением любой сборки.

Важные нюансы перед покупкой

Выбирая MSI MPG B850I EDGE TI WIFI, необходимо помнить о её форм-факторе Mini-ITX. Это требует тщательного подбора совместимого корпуса, блока питания формата SFX или SFX-L, а также системы охлаждения процессора с учётом ограничений по высоте. Из-за плотной компоновки сборка такой системы может быть сложнее, чем в стандартном ATX-корпусе. Хотя плата рассчитана на мощные комплектующие, для экстремального ручного разгона процессора лучше рассмотреть более крупные модели с ещё более усиленной подсистемой питания.



Теги товара: mini-atx, ddr5, с m.2
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