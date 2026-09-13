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Характеристики
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
ATX
Чипсет
AMD X870
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
23 960 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 718724
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HDMI, 2xUSB Type-C, 2xUSB 3.2 Gen 2, 4xUSB 3.2 Gen 1, USB 2.0/1.1, LAN RJ-45, 2 разъема аудиоинтерфейса
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х27х8
Вес, кг.
2.41
Описание товара Материнская плата Gigabyte X870 AORUS ELITE X ICE
Материнская плата Gigabyte на чипсете AMD X870 — отличный выбор для тех, кто ценит быстродействие и гибкость в сборке системы. Благодаря форм-фактору ATX она остается вместительной и идеально подходит для полноразмерных проектов с широким набором компонентов. Четыре слота памяти DDR5 поддерживают до 256 ГБ — хватит даже для требовательных задач, а частота памяти 8800 МГц обеспечивает невероятную скорость обработки данных. Современный разъём AM5 и поддержка PCI Express 5.0 отвечают за максимальную производительность с новейшими процессорами и видеокартами. Фирменная звуковая схема 7.1 подарит насыщенный звук без дополнительных устройств, а встроенный Wi-Fi откроет доступ к интернету прямо из коробки. Gigabyte — решение для серьёзных пользователей, кто ставит планку выше стандартов.
HDMI, 2xUSB Type-C, 2xUSB 3.2 Gen 2, 4xUSB 3.2 Gen 1, USB 2.0/1.1, LAN RJ-45, 2 разъема аудиоинтерфейса
Страна производитель
Китай
Описание
Материнская плата Gigabyte на чипсете AMD X870 — отличный выбор для тех, кто ценит быстродействие и гибкость в сборке системы. Благодаря форм-фактору ATX она остается вместительной и идеально подходит для полноразмерных проектов с широким набором компонентов. Четыре слота памяти DDR5 поддерживают до 256 ГБ — хватит даже для требовательных задач, а частота памяти 8800 МГц обеспечивает невероятную скорость обработки данных. Современный разъём AM5 и поддержка PCI Express 5.0 отвечают за максимальную производительность с новейшими процессорами и видеокартами. Фирменная звуковая схема 7.1 подарит насыщенный звук без дополнительных устройств, а встроенный Wi-Fi откроет доступ к интернету прямо из коробки. Gigabyte — решение для серьёзных пользователей, кто ставит планку выше стандартов.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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