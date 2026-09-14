Материнская плата GIGABYTE X870 AORUS ELITE X3D ICE, AM5, X870, 4*DDR5

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Характеристики
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
ATX
Чипсет
AMD X870
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
27 390 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 733107
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Материнская плата Gigabyte на чипсете AMD X870 создана для тех, кто хочет получить максимум от современных решений. С поддержкой оперативной памяти DDR5 до внушительных 256 ГБ и частотой до 8800 МГц вы ощутите настоящий разгон в работе и играх. Четыре слота памяти позволяют варьировать конфигурацию под свои задачи. Форм-фактор ATX и размеры 30,5 ? 24,4 см обеспечивают отличную совместимость с большинством корпусов.
Socket AM5 — выбор для новейших процессоров, а версия PCI Express 5.0 раскрывает потенциал самых быстрых видеокарт и накопителей. Встроенный Wi-Fi добавляет комфорта, избавляя от лишних кабелей. Для настоящих ценителей звука – поддержка 7.1-канальной аудиосхемы. Эта материнская плата Gigabyte не поддерживает SLI/CrossFire, зато сосредоточена на стабильной высокой производительности, чтобы любая задача давалась легко.
HDMI, 2xUSB Type-C, 2xUSB 3.2 Gen 2, 4xUSB 3.2 Gen 1, USB 2.0/1.1, LAN RJ-45, 2 разъема аудиоинтерфейса
Страна производитель
Китай
Описание
Материнская плата Gigabyte на чипсете AMD X870 создана для тех, кто хочет получить максимум от современных решений. С поддержкой оперативной памяти DDR5 до внушительных 256 ГБ и частотой до 8800 МГц вы ощутите настоящий разгон в работе и играх. Четыре слота памяти позволяют варьировать конфигурацию под свои задачи. Форм-фактор ATX и размеры 30,5 ? 24,4 см обеспечивают отличную совместимость с большинством корпусов.
Socket AM5 — выбор для новейших процессоров, а версия PCI Express 5.0 раскрывает потенциал самых быстрых видеокарт и накопителей. Встроенный Wi-Fi добавляет комфорта, избавляя от лишних кабелей. Для настоящих ценителей звука – поддержка 7.1-канальной аудиосхемы. Эта материнская плата Gigabyte не поддерживает SLI/CrossFire, зато сосредоточена на стабильной высокой производительности, чтобы любая задача давалась легко.
Материнская плата GIGABYTE X870 AORUS ELITE X3D ICE, AM5, X870, 4*DDR5 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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