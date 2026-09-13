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Характеристики
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
ATX
Чипсет
AMD B850
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
25 120 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 718696
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Описание товара Материнская плата Asus TUF GAMING B850-BTF WIFI W AM5
Материнская плата Asus формата ATX создана для мощных современных сборок. Три слота M.2 позволяют подключить быстрые накопители — ваша система будет работать моментально и решительно. Два разъёма PCI-E x16 подойдут для видеокарт или расширения возможностей, есть и слот PCI-E x1 для дополнительного устройства. Благодаря поддержке памяти DDR5 и четырём слотам DIMM вы сможете установить до 256 ГБ оперативной памяти — идеальный выбор для ресурсоёмких приложений и многозадачности. Чипсет AMD B850 и современный сокет AM5 подойдут для топовых процессоров. Встроенный Wi-Fi расширяет свободу подключения — рабочее место будет аккуратным и современным. Габариты 30,5 ? 24,4 см делают плату вместительной и удобной для сборки сложных конфигураций.
Материнская плата Asus формата ATX создана для мощных современных сборок. Три слота M.2 позволяют подключить быстрые накопители — ваша система будет работать моментально и решительно. Два разъёма PCI-E x16 подойдут для видеокарт или расширения возможностей, есть и слот PCI-E x1 для дополнительного устройства. Благодаря поддержке памяти DDR5 и четырём слотам DIMM вы сможете установить до 256 ГБ оперативной памяти — идеальный выбор для ресурсоёмких приложений и многозадачности. Чипсет AMD B850 и современный сокет AM5 подойдут для топовых процессоров. Встроенный Wi-Fi расширяет свободу подключения — рабочее место будет аккуратным и современным. Габариты 30,5 ? 24,4 см делают плату вместительной и удобной для сборки сложных конфигураций.
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