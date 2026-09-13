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Материнская плата Asus TUF GAMING B850-BTF WIFI W AM5 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Материнская плата Asus TUF GAMING B850-BTF WIFI W AM5

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Материнская плата Asus TUF GAMING B850-BTF WIFI W AM5 - фото 1
Материнская плата Asus TUF GAMING B850-BTF WIFI W AM5 - фото 2
Материнская плата Asus TUF GAMING B850-BTF WIFI W AM5 - фото 3
Материнская плата Asus TUF GAMING B850-BTF WIFI W AM5 - фото 4
Материнская плата Asus TUF GAMING B850-BTF WIFI W AM5 - фото 5
Материнская плата Asus TUF GAMING B850-BTF WIFI W AM5 - фото 6
Материнская плата Asus TUF GAMING B850-BTF WIFI W AM5 - фото 7
Материнская плата Asus TUF GAMING B850-BTF WIFI W AM5 - фото 8
Материнская плата Asus TUF GAMING B850-BTF WIFI W AM5 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
ATX
Чипсет
AMD B850
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
  • Материнская плата Asus TUF GAMING B850-BTF WIFI W AM5 - фото 1
  • Материнская плата Asus TUF GAMING B850-BTF WIFI W AM5 - фото 2
  • Материнская плата Asus TUF GAMING B850-BTF WIFI W AM5 - фото 3
  • Материнская плата Asus TUF GAMING B850-BTF WIFI W AM5 - фото 4
  • Материнская плата Asus TUF GAMING B850-BTF WIFI W AM5 - фото 5
  • Материнская плата Asus TUF GAMING B850-BTF WIFI W AM5 - фото 6
  • Материнская плата Asus TUF GAMING B850-BTF WIFI W AM5 - фото 7
  • Материнская плата Asus TUF GAMING B850-BTF WIFI W AM5 - фото 8
  • Материнская плата Asus TUF GAMING B850-BTF WIFI W AM5 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
25 120 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 718696
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
ATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
30.5
Чипсет
AMD B850
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Максимальная частота памяти
5600 МГц
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
Слотов PCI-E x16
2
Слотов PCI-E x1
1
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
3
Наличие интерфейсов
1xUSB Type-C 20 Гбит/с, 3xUSB Type-A 10 Гбит/с, 4xUSB Type-A 5 Гбит/с, 2xUSB 2.0 Type-A, DisplayPort, HDMI, 1xRealtek 2.5Gb Ethernet, 5 аудиоразъемов
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х27х7
Вес, кг.
1.2

Описание товара Материнская плата Asus TUF GAMING B850-BTF WIFI W AM5

Материнская плата Asus формата ATX создана для мощных современных сборок. Три слота M.2 позволяют подключить быстрые накопители — ваша система будет работать моментально и решительно. Два разъёма PCI-E x16 подойдут для видеокарт или расширения возможностей, есть и слот PCI-E x1 для дополнительного устройства. Благодаря поддержке памяти DDR5 и четырём слотам DIMM вы сможете установить до 256 ГБ оперативной памяти — идеальный выбор для ресурсоёмких приложений и многозадачности. Чипсет AMD B850 и современный сокет AM5 подойдут для топовых процессоров. Встроенный Wi-Fi расширяет свободу подключения — рабочее место будет аккуратным и современным. Габариты 30,5 ? 24,4 см делают плату вместительной и удобной для сборки сложных конфигураций.



Теги товара: atx, ddr5, с m.2

Отзывы о товаре Материнская плата Asus TUF GAMING B850-BTF WIFI W AM5




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
ATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
30.5
Чипсет
AMD B850
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Максимальная частота памяти
5600 МГц
Развернуть
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
Слотов PCI-E x16
2
Слотов PCI-E x1
1
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
3
Наличие интерфейсов
1xUSB Type-C 20 Гбит/с, 3xUSB Type-A 10 Гбит/с, 4xUSB Type-A 5 Гбит/с, 2xUSB 2.0 Type-A, DisplayPort, HDMI, 1xRealtek 2.5Gb Ethernet, 5 аудиоразъемов
Страна производитель
Китай
Описание
Материнская плата Asus формата ATX создана для мощных современных сборок. Три слота M.2 позволяют подключить быстрые накопители — ваша система будет работать моментально и решительно. Два разъёма PCI-E x16 подойдут для видеокарт или расширения возможностей, есть и слот PCI-E x1 для дополнительного устройства. Благодаря поддержке памяти DDR5 и четырём слотам DIMM вы сможете установить до 256 ГБ оперативной памяти — идеальный выбор для ресурсоёмких приложений и многозадачности. Чипсет AMD B850 и современный сокет AM5 подойдут для топовых процессоров. Встроенный Wi-Fi расширяет свободу подключения — рабочее место будет аккуратным и современным. Габариты 30,5 ? 24,4 см делают плату вместительной и удобной для сборки сложных конфигураций.


Теги товара: atx, ddr5, с m.2
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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