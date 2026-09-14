Top.Mail.Ru
Материнская плата GIGABYTE Z890 A ELITE WIFI7, LGA1851, Z890, 4*DDR5 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Материнская плата GIGABYTE Z890 A ELITE WIFI7, LGA1851, Z890, 4*DDR5

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Материнская плата GIGABYTE Z890 A ELITE WIFI7, LGA1851, Z890, 4*DDR5 - фото 1
Материнская плата GIGABYTE Z890 A ELITE WIFI7, LGA1851, Z890, 4*DDR5 - фото 2
Материнская плата GIGABYTE Z890 A ELITE WIFI7, LGA1851, Z890, 4*DDR5 - фото 3
Материнская плата GIGABYTE Z890 A ELITE WIFI7, LGA1851, Z890, 4*DDR5 - фото 4
Материнская плата GIGABYTE Z890 A ELITE WIFI7, LGA1851, Z890, 4*DDR5 - фото 5
Материнская плата GIGABYTE Z890 A ELITE WIFI7, LGA1851, Z890, 4*DDR5 - фото 6
Материнская плата GIGABYTE Z890 A ELITE WIFI7, LGA1851, Z890, 4*DDR5 - фото 7
Материнская плата GIGABYTE Z890 A ELITE WIFI7, LGA1851, Z890, 4*DDR5 - фото 8
Материнская плата GIGABYTE Z890 A ELITE WIFI7, LGA1851, Z890, 4*DDR5 - фото 9
Материнская плата GIGABYTE Z890 A ELITE WIFI7, LGA1851, Z890, 4*DDR5 - фото 10
Материнская плата GIGABYTE Z890 A ELITE WIFI7, LGA1851, Z890, 4*DDR5 - фото 11
Материнская плата GIGABYTE Z890 A ELITE WIFI7, LGA1851, Z890, 4*DDR5 - фото 12
Материнская плата GIGABYTE Z890 A ELITE WIFI7, LGA1851, Z890, 4*DDR5 - фото 13
Материнская плата GIGABYTE Z890 A ELITE WIFI7, LGA1851, Z890, 4*DDR5 - фото 14
Материнская плата GIGABYTE Z890 A ELITE WIFI7, LGA1851, Z890, 4*DDR5 - фото 15
Материнская плата GIGABYTE Z890 A ELITE WIFI7, LGA1851, Z890, 4*DDR5 - фото 16
Материнская плата GIGABYTE Z890 A ELITE WIFI7, LGA1851, Z890, 4*DDR5 - фото 17
Материнская плата GIGABYTE Z890 A ELITE WIFI7, LGA1851, Z890, 4*DDR5 - фото 18
Материнская плата GIGABYTE Z890 A ELITE WIFI7, LGA1851, Z890, 4*DDR5 - фото 19
Материнская плата GIGABYTE Z890 A ELITE WIFI7, LGA1851, Z890, 4*DDR5 - фото 20
Материнская плата GIGABYTE Z890 A ELITE WIFI7, LGA1851, Z890, 4*DDR5 - фото 21
Материнская плата GIGABYTE Z890 A ELITE WIFI7, LGA1851, Z890, 4*DDR5 - фото 22
Материнская плата GIGABYTE Z890 A ELITE WIFI7, LGA1851, Z890, 4*DDR5 - фото 23
Материнская плата GIGABYTE Z890 A ELITE WIFI7, LGA1851, Z890, 4*DDR5 - фото 24
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
ATX
Чипсет
Intel Z890
Socket
LGA 1851
Тип памяти
DDR5
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0 и 4.0
  • Материнская плата GIGABYTE Z890 A ELITE WIFI7, LGA1851, Z890, 4*DDR5 - фото 1
  • Материнская плата GIGABYTE Z890 A ELITE WIFI7, LGA1851, Z890, 4*DDR5 - фото 2
  • Материнская плата GIGABYTE Z890 A ELITE WIFI7, LGA1851, Z890, 4*DDR5 - фото 3
  • Материнская плата GIGABYTE Z890 A ELITE WIFI7, LGA1851, Z890, 4*DDR5 - фото 4
  • Материнская плата GIGABYTE Z890 A ELITE WIFI7, LGA1851, Z890, 4*DDR5 - фото 5
  • Материнская плата GIGABYTE Z890 A ELITE WIFI7, LGA1851, Z890, 4*DDR5 - фото 6
  • Материнская плата GIGABYTE Z890 A ELITE WIFI7, LGA1851, Z890, 4*DDR5 - фото 7
  • Материнская плата GIGABYTE Z890 A ELITE WIFI7, LGA1851, Z890, 4*DDR5 - фото 8
  • Материнская плата GIGABYTE Z890 A ELITE WIFI7, LGA1851, Z890, 4*DDR5 - фото 9
  • Материнская плата GIGABYTE Z890 A ELITE WIFI7, LGA1851, Z890, 4*DDR5 - фото 10
  • Материнская плата GIGABYTE Z890 A ELITE WIFI7, LGA1851, Z890, 4*DDR5 - фото 11
  • Материнская плата GIGABYTE Z890 A ELITE WIFI7, LGA1851, Z890, 4*DDR5 - фото 12
  • Материнская плата GIGABYTE Z890 A ELITE WIFI7, LGA1851, Z890, 4*DDR5 - фото 13
  • Материнская плата GIGABYTE Z890 A ELITE WIFI7, LGA1851, Z890, 4*DDR5 - фото 14
  • Материнская плата GIGABYTE Z890 A ELITE WIFI7, LGA1851, Z890, 4*DDR5 - фото 15
  • Материнская плата GIGABYTE Z890 A ELITE WIFI7, LGA1851, Z890, 4*DDR5 - фото 16
  • Материнская плата GIGABYTE Z890 A ELITE WIFI7, LGA1851, Z890, 4*DDR5 - фото 17
  • Материнская плата GIGABYTE Z890 A ELITE WIFI7, LGA1851, Z890, 4*DDR5 - фото 18
  • Материнская плата GIGABYTE Z890 A ELITE WIFI7, LGA1851, Z890, 4*DDR5 - фото 19
  • Материнская плата GIGABYTE Z890 A ELITE WIFI7, LGA1851, Z890, 4*DDR5 - фото 20
  • Материнская плата GIGABYTE Z890 A ELITE WIFI7, LGA1851, Z890, 4*DDR5 - фото 21
  • Материнская плата GIGABYTE Z890 A ELITE WIFI7, LGA1851, Z890, 4*DDR5 - фото 22
  • Материнская плата GIGABYTE Z890 A ELITE WIFI7, LGA1851, Z890, 4*DDR5 - фото 23
  • Материнская плата GIGABYTE Z890 A ELITE WIFI7, LGA1851, Z890, 4*DDR5 - фото 24
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
22 050 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 733113
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Gigabyte
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
ATX
Ширина, см
24
Высота, см
27
Чипсет
Intel Z890
Socket
LGA 1851
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Максимальная частота памяти
9200 МГц
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0 и 4.0
Слотов PCI-E x16
3
Разъемы SATA, шт
3
Количество слотов M.2
4
Наличие интерфейсов
2.5 Gigabit Ethernet (2.5 Гб/с), Wi-Fi, Bluetooth, 4 x USB 2.0, 3 x USB 3.2 Gen1, 2 x USB 3.2 Gen2, DisplayPort, Thunderbolt 4/USB-C, RJ-45, S/PDIF (оптический)
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х27х8
Вес, кг.
2.25

Описание товара Материнская плата GIGABYTE Z890 A ELITE WIFI7, LGA1851, Z890, 4*DDR5

Материнская плата Gigabyte формата ATX — настоящий простор для мощных сборок! Восемь крепких слотов памяти позволяют устанавливать до 256 ГБ быстрой оперативной памяти DDR5 с частотой до 9200 МГц — станьте королём многозадачности, забудьте о торможениях в ресурсоёмких приложениях и играх. Продуманный чипсет Intel Z890 и современный сокет LGA 1851 идеально подходят для новых процессоров. Система 7.1 погружает в чистое объёмное звучание, а встроенный Wi-Fi избавляет от проводной привязки — любое место будет рабочим или игровым. Форм-фактор DIMM гарантирует совместимость с актуальными модулями памяти, а три разъёма SATA открывают простор для быстрых хранилищ данных. Габариты платы (27?24 см) позволяют создать полноценную, вместительную и мощную систему без компромиссов. Gigabyte — когда нужны скорость, стабильность и свобода апгрейда!



Теги товара: atx, ddr5, с m.2

Отзывы о товаре Материнская плата GIGABYTE Z890 A ELITE WIFI7, LGA1851, Z890, 4*DDR5




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Gigabyte
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
ATX
Ширина, см
24
Высота, см
27
Чипсет
Intel Z890
Socket
LGA 1851
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Максимальная частота памяти
9200 МГц
Развернуть
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0 и 4.0
Слотов PCI-E x16
3
Разъемы SATA, шт
3
Количество слотов M.2
4
Наличие интерфейсов
2.5 Gigabit Ethernet (2.5 Гб/с), Wi-Fi, Bluetooth, 4 x USB 2.0, 3 x USB 3.2 Gen1, 2 x USB 3.2 Gen2, DisplayPort, Thunderbolt 4/USB-C, RJ-45, S/PDIF (оптический)
Страна производитель
Китай
Описание
Материнская плата Gigabyte формата ATX — настоящий простор для мощных сборок! Восемь крепких слотов памяти позволяют устанавливать до 256 ГБ быстрой оперативной памяти DDR5 с частотой до 9200 МГц — станьте королём многозадачности, забудьте о торможениях в ресурсоёмких приложениях и играх. Продуманный чипсет Intel Z890 и современный сокет LGA 1851 идеально подходят для новых процессоров. Система 7.1 погружает в чистое объёмное звучание, а встроенный Wi-Fi избавляет от проводной привязки — любое место будет рабочим или игровым. Форм-фактор DIMM гарантирует совместимость с актуальными модулями памяти, а три разъёма SATA открывают простор для быстрых хранилищ данных. Габариты платы (27?24 см) позволяют создать полноценную, вместительную и мощную систему без компромиссов. Gigabyte — когда нужны скорость, стабильность и свобода апгрейда!


Теги товара: atx, ddr5, с m.2
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Материнская плата GIGABYTE Z890 A ELITE WIFI7, LGA1851, Z890, 4*DDR5 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...