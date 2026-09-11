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Характеристики
Тип товара
Материнские платы
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
23 480 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 591341
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Описание товара Материнская плата Asus ROG STRIX B660-A GAMING WIFI D4 Soc-1700
Соответствующая форм-фактору Standard-ATX материнская плата ASUS ROG STRIX B660-A GAMING WIFI D4 выпускается в рамках легендарной серии Republic of Gamers. Плата ориентирована на сборку мощного игрового компьютера или высокопроизводительного ПК универсального назначения для дома или офиса. Устройство совместимо с процессорами Intel Alder Lake и Raptor Lake. Тип совместимой оперативной памяти – DDR4. Поддерживается объем ОЗУ до 128 ГБ. Пользователю доступна возможность установки 3 NVMe SSD M.2. Слотов расширения 4 – 2 PCI-E x16 и 2 PCI-E x1. Важная особенность материнской платы ASUS ROG STRIX B660-A GAMING WIFI D4 – наличие производительного адаптера Intel Wi-Fi 6 AX201 и Bluetooth-адаптера. Организация беспроводных соединений не потребует применения дополнительных устройств. Высочайшее качество звука гарантирует аудиоусилитель Savitech SV3H712. Устройство украшено лаконичной, но эффектной подсветкой. В комплектацию модели входят брелок, диск с программным обеспечением, 4 SATA шлейфа, набор наклеек и стяжки для кабелей. Плата имеет стандартные размеры – 305x244 мм.
Соответствующая форм-фактору Standard-ATX материнская плата ASUS ROG STRIX B660-A GAMING WIFI D4 выпускается в рамках легендарной серии Republic of Gamers. Плата ориентирована на сборку мощного игрового компьютера или высокопроизводительного ПК универсального назначения для дома или офиса. Устройство совместимо с процессорами Intel Alder Lake и Raptor Lake. Тип совместимой оперативной памяти – DDR4. Поддерживается объем ОЗУ до 128 ГБ. Пользователю доступна возможность установки 3 NVMe SSD M.2. Слотов расширения 4 – 2 PCI-E x16 и 2 PCI-E x1. Важная особенность материнской платы ASUS ROG STRIX B660-A GAMING WIFI D4 – наличие производительного адаптера Intel Wi-Fi 6 AX201 и Bluetooth-адаптера. Организация беспроводных соединений не потребует применения дополнительных устройств. Высочайшее качество звука гарантирует аудиоусилитель Savitech SV3H712. Устройство украшено лаконичной, но эффектной подсветкой. В комплектацию модели входят брелок, диск с программным обеспечением, 4 SATA шлейфа, набор наклеек и стяжки для кабелей. Плата имеет стандартные размеры – 305x244 мм.
Материнская плата Asus ROG STRIX B660-A GAMING WIFI D4 Soc-1700 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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