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Материнская плата Asus TUF GAMING H770-PRO WIFI (90MB1D50-M0EAY0) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Материнская плата Asus TUF GAMING H770-PRO WIFI (90MB1D50-M0EAY0)

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Материнская плата Asus TUF GAMING H770-PRO WIFI (90MB1D50-M0EAY0) - фото 1
Материнская плата Asus TUF GAMING H770-PRO WIFI (90MB1D50-M0EAY0) - фото 2
Материнская плата Asus TUF GAMING H770-PRO WIFI (90MB1D50-M0EAY0) - фото 3
Материнская плата Asus TUF GAMING H770-PRO WIFI (90MB1D50-M0EAY0) - фото 4
Материнская плата Asus TUF GAMING H770-PRO WIFI (90MB1D50-M0EAY0) - фото 5
Материнская плата Asus TUF GAMING H770-PRO WIFI (90MB1D50-M0EAY0) - фото 6
Материнская плата Asus TUF GAMING H770-PRO WIFI (90MB1D50-M0EAY0) - фото 7
Материнская плата Asus TUF GAMING H770-PRO WIFI (90MB1D50-M0EAY0) - фото 8
Материнская плата Asus TUF GAMING H770-PRO WIFI (90MB1D50-M0EAY0) - фото 9
Материнская плата Asus TUF GAMING H770-PRO WIFI (90MB1D50-M0EAY0) - фото 10
Материнская плата Asus TUF GAMING H770-PRO WIFI (90MB1D50-M0EAY0) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
ATX
Чипсет
Intel H770
Socket
LGA 1700
Тип памяти
DDR5
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
128
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
  • Материнская плата Asus TUF GAMING H770-PRO WIFI (90MB1D50-M0EAY0) - фото 1
  • Материнская плата Asus TUF GAMING H770-PRO WIFI (90MB1D50-M0EAY0) - фото 2
  • Материнская плата Asus TUF GAMING H770-PRO WIFI (90MB1D50-M0EAY0) - фото 3
  • Материнская плата Asus TUF GAMING H770-PRO WIFI (90MB1D50-M0EAY0) - фото 4
  • Материнская плата Asus TUF GAMING H770-PRO WIFI (90MB1D50-M0EAY0) - фото 5
  • Материнская плата Asus TUF GAMING H770-PRO WIFI (90MB1D50-M0EAY0) - фото 6
  • Материнская плата Asus TUF GAMING H770-PRO WIFI (90MB1D50-M0EAY0) - фото 7
  • Материнская плата Asus TUF GAMING H770-PRO WIFI (90MB1D50-M0EAY0) - фото 8
  • Материнская плата Asus TUF GAMING H770-PRO WIFI (90MB1D50-M0EAY0) - фото 9
  • Материнская плата Asus TUF GAMING H770-PRO WIFI (90MB1D50-M0EAY0) - фото 10
  • Материнская плата Asus TUF GAMING H770-PRO WIFI (90MB1D50-M0EAY0) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
20 730 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 602830
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
ATX
Ширина, см
24.4
Чипсет
Intel H770
Встроенный процессор
Нет
Socket
LGA 1700
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
128
Максимальная частота памяти
7200 МГц
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
Слотов PCI-E x16
2
Слотов PCI-E x1
2
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
4
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
Bluetooth, Wi-Fi 802.11ax
Размеры в упаковке, см
37х30х10
Вес, кг.
1.3

Описание товара Материнская плата Asus TUF GAMING H770-PRO WIFI (90MB1D50-M0EAY0)

Материнская плата Asus - TUF GAMING H770-PRO WIFI, ATX, Intel H770, 1xLGA 1700, 4xDDR5 до 128ГБ, 1x2.5GbE, audio, M.2, Wi-Fi, Bluetooth, HDMI, DP, 4xSATA, 6xUSB3.2, 1xUSB3.2 Type C, TUF GAMING H770-PRO WIFI



Теги товара: atx, сокет lga1700, ddr5, с m.2

Отзывы о товаре Материнская плата Asus TUF GAMING H770-PRO WIFI (90MB1D50-M0EAY0)




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
ATX
Ширина, см
24.4
Чипсет
Intel H770
Встроенный процессор
Нет
Socket
LGA 1700
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
128
Максимальная частота памяти
7200 МГц
Развернуть
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
Слотов PCI-E x16
2
Слотов PCI-E x1
2
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
4
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
Bluetooth, Wi-Fi 802.11ax
Описание
Материнская плата Asus - TUF GAMING H770-PRO WIFI, ATX, Intel H770, 1xLGA 1700, 4xDDR5 до 128ГБ, 1x2.5GbE, audio, M.2, Wi-Fi, Bluetooth, HDMI, DP, 4xSATA, 6xUSB3.2, 1xUSB3.2 Type C, TUF GAMING H770-PRO WIFI


Теги товара: atx, сокет lga1700, ddr5, с m.2
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Отзывы


Материнская плата Asus TUF GAMING H770-PRO WIFI (90MB1D50-M0EAY0) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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