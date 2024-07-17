Материнская плата MSI MAG B650 TOMAHAWK WIFI
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Характеристики
Описание товара Материнская плата MSI MAG B650 TOMAHAWK WIFI
Для кого и под какие задачи
Материнская плата MSI MAG B650 TOMAHAWK WIFI - это основа для сборки мощного и современного компьютера, ориентированного на высокую производительность в играх и рабочих задачах. Она станет идеальным выбором для геймеров, планирующих использовать видеокарты высокого класса в паре с процессорами AMD Ryzen 7, такими как 7700X или 7800X3D, для достижения максимальной кадровой частоты в современных AAA-проектах. Благодаря надёжной системе питания, плата также отлично подходит для создателей контента, работающих с видеомонтажом, 3D-графикой и стримингом, поскольку она без проблем справится даже с мощными процессорами Ryzen 9.
Чипсет, сокет и форм-фактор
Эта модель построена на чипсете AMD B650, который является золотой серединой для платформы AM5, предлагая поддержку разгона процессора и памяти без избыточной функциональности старших чипсетов X670. Сокет AM5 обеспечивает совместимость с новейшими процессорами AMD Ryzen 7000-й серии и гарантирует возможность апгрейда в будущем. Стандартный форм-фактор ATX предоставляет достаточно пространства для удобной сборки, установки крупных систем охлаждения и нескольких карт расширения, а также обеспечивает совместимость с большинством корпусов формата Mid-Tower и Full-Tower.
Память и расширение
Плата оснащена четырьмя слотами для оперативной памяти стандарта DDR5, работающей в двухканальном режиме, что является ключевым условием для раскрытия потенциала процессоров Ryzen. Поддержка высокочастотных модулей памяти с профилями AMD EXPO позволяет добиться максимальной производительности в играх и требовательных приложениях. Для установки видеокарты предусмотрен усиленный слот PCIe 4.0 x16, а для сверхбыстрых накопителей доступно целых три слота M.2: один с поддержкой новейшего интерфейса PCIe 5.0 и два с PCIe 4.0, причём все они оснащены фирменными радиаторами M.2 Shield Frozr для эффективного охлаждения.
Питание и компоненты VRM
Одной из сильных сторон серии TOMAHAWK является мощная подсистема питания процессора (VRM), которая здесь выполнена по 14+2+1 фазной схеме с использованием качественных 80А силовых каскадов. Такая конфигурация обеспечивает стабильное и чистое питание даже для флагманских многоядерных процессоров Ryzen 9 под длительной нагрузкой, например, во время рендеринга или долгих игровых сессий. Наличие двух 8-контактных разъёмов для питания CPU и массивных радиаторов на зоне VRM подтверждает готовность платы к серьёзным нагрузкам и умеренному разгону, гарантируя надёжность и долговечность всей системы.
Подключения и дополнительные возможности
На задней панели MSI MAG B650 TOMAHAWK WIFI расположен внушительный набор портов, включая множество высокоскоростных USB, в том числе USB 3.2 Gen 2 и Type-C для подключения современных устройств и быстрой передачи данных. За сетевые возможности отвечает быстрый 2.5-гигабитный Ethernet-контроллер для стабильного проводного соединения и современный модуль Wi-Fi 6E, обеспечивающий низкие задержки в онлайн-играх по беспроводной сети. Качественный звук обеспечивает продвинутый аудиокодек Realtek ALC4080, а для любителей эстетики предусмотрена возможность управления подсветкой через систему MSI Mystic Light.
Важные нюансы перед покупкой
Перед покупкой убедитесь, что вы планируете использовать процессор AMD с сокетом AM5 (серия Ryzen 7000 и новее) и оперативную память стандарта DDR5, так как плата несовместима с предыдущими поколениями. Для питания процессора вашему блоку питания потребуется два 8-pin коннектора, что характерно для моделей средней и высокой мощности. Учитывая ATX-формат, выбирайте корпус не меньше Mid-Tower, а для мощного процессора позаботьтесь о производительной системе охлаждения - башенном кулере или СЖО, чтобы избежать перегрева. Для поддержки самых новых процессоров может потребоваться обновление BIOS, которое легко выполнить с помощью функции Flash BIOS Button даже без установленного CPU.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, e-atx, micro-atx, mini-atx, сокет am4, сокет lga1700, c usb 2.0
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Для кого и под какие задачи
Материнская плата MSI MAG B650 TOMAHAWK WIFI - это основа для сборки мощного и современного компьютера, ориентированного на высокую производительность в играх и рабочих задачах. Она станет идеальным выбором для геймеров, планирующих использовать видеокарты высокого класса в паре с процессорами AMD Ryzen 7, такими как 7700X или 7800X3D, для достижения максимальной кадровой частоты в современных AAA-проектах. Благодаря надёжной системе питания, плата также отлично подходит для создателей контента, работающих с видеомонтажом, 3D-графикой и стримингом, поскольку она без проблем справится даже с мощными процессорами Ryzen 9.
Чипсет, сокет и форм-фактор
Эта модель построена на чипсете AMD B650, который является золотой серединой для платформы AM5, предлагая поддержку разгона процессора и памяти без избыточной функциональности старших чипсетов X670. Сокет AM5 обеспечивает совместимость с новейшими процессорами AMD Ryzen 7000-й серии и гарантирует возможность апгрейда в будущем. Стандартный форм-фактор ATX предоставляет достаточно пространства для удобной сборки, установки крупных систем охлаждения и нескольких карт расширения, а также обеспечивает совместимость с большинством корпусов формата Mid-Tower и Full-Tower.
Память и расширение
Плата оснащена четырьмя слотами для оперативной памяти стандарта DDR5, работающей в двухканальном режиме, что является ключевым условием для раскрытия потенциала процессоров Ryzen. Поддержка высокочастотных модулей памяти с профилями AMD EXPO позволяет добиться максимальной производительности в играх и требовательных приложениях. Для установки видеокарты предусмотрен усиленный слот PCIe 4.0 x16, а для сверхбыстрых накопителей доступно целых три слота M.2: один с поддержкой новейшего интерфейса PCIe 5.0 и два с PCIe 4.0, причём все они оснащены фирменными радиаторами M.2 Shield Frozr для эффективного охлаждения.
Питание и компоненты VRM
Одной из сильных сторон серии TOMAHAWK является мощная подсистема питания процессора (VRM), которая здесь выполнена по 14+2+1 фазной схеме с использованием качественных 80А силовых каскадов. Такая конфигурация обеспечивает стабильное и чистое питание даже для флагманских многоядерных процессоров Ryzen 9 под длительной нагрузкой, например, во время рендеринга или долгих игровых сессий. Наличие двух 8-контактных разъёмов для питания CPU и массивных радиаторов на зоне VRM подтверждает готовность платы к серьёзным нагрузкам и умеренному разгону, гарантируя надёжность и долговечность всей системы.
Подключения и дополнительные возможности
На задней панели MSI MAG B650 TOMAHAWK WIFI расположен внушительный набор портов, включая множество высокоскоростных USB, в том числе USB 3.2 Gen 2 и Type-C для подключения современных устройств и быстрой передачи данных. За сетевые возможности отвечает быстрый 2.5-гигабитный Ethernet-контроллер для стабильного проводного соединения и современный модуль Wi-Fi 6E, обеспечивающий низкие задержки в онлайн-играх по беспроводной сети. Качественный звук обеспечивает продвинутый аудиокодек Realtek ALC4080, а для любителей эстетики предусмотрена возможность управления подсветкой через систему MSI Mystic Light.
Важные нюансы перед покупкой
Перед покупкой убедитесь, что вы планируете использовать процессор AMD с сокетом AM5 (серия Ryzen 7000 и новее) и оперативную память стандарта DDR5, так как плата несовместима с предыдущими поколениями. Для питания процессора вашему блоку питания потребуется два 8-pin коннектора, что характерно для моделей средней и высокой мощности. Учитывая ATX-формат, выбирайте корпус не меньше Mid-Tower, а для мощного процессора позаботьтесь о производительной системе охлаждения - башенном кулере или СЖО, чтобы избежать перегрева. Для поддержки самых новых процессоров может потребоваться обновление BIOS, которое легко выполнить с помощью функции Flash BIOS Button даже без установленного CPU.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, e-atx, micro-atx, mini-atx, сокет am4, сокет lga1700, c usb 2.0
Достоинства:
Мать прекрасная )
-3 разъема М2 под ссд
-полноразмерная
-надежная защита чипсета
-радиаторы отличного качества
-звуковая и сетевая карты на высшем уровне, есть встроенный wi-fi адаптер, с отличным качеством работы
-в общем есть абсолютно все
Недостатки:
А их нет:)
Комментарий:
Одна из лучших материнских плат, доволен как бык:)
Отзывы о товаре Материнская плата MSI MAG B650 TOMAHAWK WIFI
Достоинства:
Мать прекрасная )
-3 разъема М2 под ссд
-полноразмерная
-надежная защита чипсета
-радиаторы отличного качества
-звуковая и сетевая карты на высшем уровне, есть встроенный wi-fi адаптер, с отличным качеством работы
-в общем есть абсолютно все
Недостатки:
А их нет:)
Комментарий:
Одна из лучших материнских плат, доволен как бык:)