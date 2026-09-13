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Характеристики
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
ATX
Чипсет
AMD X870
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
192
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
5.0
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
22 040 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 718684
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2xUSB 4, USB 3.2 Gen 2, 4xUSB 3.2 Gen 1, 6xUSB 2.0, USB 3.2 Gen 2 Type C, HDMI, 3xAudio jacks, COM
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х27х7
Вес, кг.
1.95
Описание товара Материнская плата Asus Prime X870-P AM5
Материнская плата Asus формата ATX — оптимальное решение для мощных игровых и рабочих станций. Она поддерживает установку до 192 ГБ оперативной памяти DDR5 с впечатляющей частотой до 8000 МГц: мгновенный отклик и запас на любые сложные задачи. Четыре слота расширяют возможности апгрейда, а современный чипсет AMD X870 и сокет AM5 подходят для последних процессоров. Версия PCI Express 5.0 открывает доступ к молниеносным видеокартам и накопителям. Звуковая схема 7.1 позволяет создать объемное аудио прямо на компьютере — для максимального погружения в игры и фильмы. Высота 30,5 см и ширина 24,4 см делают плату совместимой с любыми стандартными корпусами форм-фактора ATX.
2xUSB 4, USB 3.2 Gen 2, 4xUSB 3.2 Gen 1, 6xUSB 2.0, USB 3.2 Gen 2 Type C, HDMI, 3xAudio jacks, COM
Страна производитель
Китай
Описание
Материнская плата Asus формата ATX — оптимальное решение для мощных игровых и рабочих станций. Она поддерживает установку до 192 ГБ оперативной памяти DDR5 с впечатляющей частотой до 8000 МГц: мгновенный отклик и запас на любые сложные задачи. Четыре слота расширяют возможности апгрейда, а современный чипсет AMD X870 и сокет AM5 подходят для последних процессоров. Версия PCI Express 5.0 открывает доступ к молниеносным видеокартам и накопителям. Звуковая схема 7.1 позволяет создать объемное аудио прямо на компьютере — для максимального погружения в игры и фильмы. Высота 30,5 см и ширина 24,4 см делают плату совместимой с любыми стандартными корпусами форм-фактора ATX.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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