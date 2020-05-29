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Набор клавиатура+мышь A4Tech Bloody Q2100/B2100 Black

(1)
Артикул: 66031
  • Набор клавиатура+мышь A4 Bloody Q2100/B2100 - фото 1
  • Набор клавиатура+мышь A4 Bloody Q2100/B2100 - фото 2
  • Набор клавиатура+мышь A4 Bloody Q2100/B2100 - фото 3
Набор клавиатура+мышь A4 Bloody Q2100/B2100 - фото 1
Набор клавиатура+мышь A4 Bloody Q2100/B2100 - фото 2
Набор клавиатура+мышь A4 Bloody Q2100/B2100 - фото 3
3 470 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 66031
В наличии
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БрендA4Tech
Тип товараНабор клавиатура+мышь
Встроенный USB-хабнет
Интерфейс подключенияUSB
Количество клавиш104
Комплектацияклавиатура, мышь
Назначениедля настольного компьютера
Подсветка клавишесть
Разрешение оптического сенсора3200 dpi
Тачпаднет
Тип клавиатурымембранная
Цветчерный
Набор клавиатура+мышь A4Tech Bloody Q2100/B2100 Black


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Рейтинг: 5 на основе 1 отзывов
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29.05.2020
Источник: Яндекс Маркет
Достоинства:
Дизайн, качество сборки

Недостатки:
Отсутствует гравировка русских букв на WASD, но это не критично

Комментарий:
Удобная клавиатура, мягкий и тихий ход клавиш, удобная подставка для запястья, которая крепится двумя винтиками, мышка удобно лежит в руке за счет резиновых наклеек на кнопках и покрытию софт тач, довольно увестистая за счет дополнительных грузиков внутри, ну и конечно же красивая трехтоновая подсветка клавиатуры, левая сторона - зеленый, центр - красный, правая сторона - синий, значок bloody тоже подсвечивается красным, у мышки колесико подсвечивается 3мя цветами: красный, зеленый, оранжевый, в зависимости от выбранного режима. В целом набором доволен, советую к покупке.

Самовывоз невозможен
Набор клавиатура+мышь A4Tech Bloody Q2100/B2100 Black - подробное описание, характеристики, фото и стоимость указаны на карточке товара. Чтобы купить товар онлайн по цене 3470 руб. в интернет-магазине КотоФото - добавьте товар в корзину. Уточнить детали можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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