Аккумуляторная угловая шлифмашина R18AG-0 без аккумулятора в комплекте 5133001903 Ryobi One+
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Аккумуляторная угловая шлифмашина R18AG-0 без аккумулятора в комплекте 5133001903 Ryobi One+
Углошлифовальная машина Ryobi R18AG-0. Машина позволяет производить резку и шлифовку металлических изделий буквально в полевых условиях. В ней можно использовать отрезные и шлифовальные круги с диаметром 115 мм и посадочным отверстием диаметром 22.23 мм. Круг снимается и фиксируется при помощи ключа, вошедшего в комплект. Электроинструмент допускает фиксацию шпиндели для быстрой и удобной замены оснастки. Трехпозиционную рукоятку УШМ Ryobi R18AG-0 можно разместить в любом удобном положении, обеспечив комфорт продолжительной работы. Одна шлифовальная насадка предлагается вместе с инструментом, а аккумулятор для этой модели и его зарядное устройство приобретаются отдельно.
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Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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