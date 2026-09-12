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Аккумуляторная угловая шлифмашина R18AG-0 без аккумулятора в комплекте 5133001903 Ryobi One+ купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Аккумуляторная угловая шлифмашина R18AG-0 без аккумулятора в комплекте 5133001903 Ryobi One+

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Аккумуляторная угловая шлифмашина R18AG-0 без аккумулятора в комплекте 5133001903 Ryobi One+ - фото 1
Аккумуляторная угловая шлифмашина R18AG-0 без аккумулятора в комплекте 5133001903 Ryobi One+ - фото 2
Аккумуляторная угловая шлифмашина R18AG-0 без аккумулятора в комплекте 5133001903 Ryobi One+ - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шлифмашина угловая
Блокировка кнопки включения
да
Диаметр диска
115
Пылесборник
нет
В кейсе
нет
Макс. частота вращения диска
7500
Регулировка частоты вращения
да
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость аккумулятора
4
  • Аккумуляторная угловая шлифмашина R18AG-0 без аккумулятора в комплекте 5133001903 Ryobi One+ - фото 1
  • Аккумуляторная угловая шлифмашина R18AG-0 без аккумулятора в комплекте 5133001903 Ryobi One+ - фото 2
  • Аккумуляторная угловая шлифмашина R18AG-0 без аккумулятора в комплекте 5133001903 Ryobi One+ - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 280 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 659885
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Характеристики

Бренд
Ryobi
Тип товара
Шлифмашина угловая
Блокировка кнопки включения
да
Диаметр диска
115
Диаметр посадочного отверстия
22.2 мм
Дополнительная рукоятка
да
Пылесборник
нет
Тормоз двигателя
да
Фиксация шпинделя
да
В кейсе
нет
Макс. частота вращения диска
7500
Защита от перегрузок
нет
Регулировка частоты вращения
да
Крепление листа
зажим
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость аккумулятора
4
Напряжение аккумулятора.
18 В
Зарядное устройство в комплекте
нет
Высота, см
15
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х15х14
Вес, кг.
2.66

Описание товара Аккумуляторная угловая шлифмашина R18AG-0 без аккумулятора в комплекте 5133001903 Ryobi One+

Углошлифовальная машина Ryobi R18AG-0. Машина позволяет производить резку и шлифовку металлических изделий буквально в полевых условиях. В ней можно использовать отрезные и шлифовальные круги с диаметром 115 мм и посадочным отверстием диаметром 22.23 мм. Круг снимается и фиксируется при помощи ключа, вошедшего в комплект. Электроинструмент допускает фиксацию шпиндели для быстрой и удобной замены оснастки. Трехпозиционную рукоятку УШМ Ryobi R18AG-0 можно разместить в любом удобном положении, обеспечив комфорт продолжительной работы. Одна шлифовальная насадка предлагается вместе с инструментом, а аккумулятор для этой модели и его зарядное устройство приобретаются отдельно.



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Отзывы о товаре Аккумуляторная угловая шлифмашина R18AG-0 без аккумулятора в комплекте 5133001903 Ryobi One+




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Характеристики
Бренд
Ryobi
Тип товара
Шлифмашина угловая
Блокировка кнопки включения
да
Диаметр диска
115
Диаметр посадочного отверстия
22.2 мм
Дополнительная рукоятка
да
Пылесборник
нет
Тормоз двигателя
да
Фиксация шпинделя
да
В кейсе
нет
Макс. частота вращения диска
7500
Защита от перегрузок
нет
Развернуть
Регулировка частоты вращения
да
Крепление листа
зажим
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость аккумулятора
4
Напряжение аккумулятора.
18 В
Зарядное устройство в комплекте
нет
Высота, см
15
Страна производитель
Китай
Описание
Углошлифовальная машина Ryobi R18AG-0. Машина позволяет производить резку и шлифовку металлических изделий буквально в полевых условиях. В ней можно использовать отрезные и шлифовальные круги с диаметром 115 мм и посадочным отверстием диаметром 22.23 мм. Круг снимается и фиксируется при помощи ключа, вошедшего в комплект. Электроинструмент допускает фиксацию шпиндели для быстрой и удобной замены оснастки. Трехпозиционную рукоятку УШМ Ryobi R18AG-0 можно разместить в любом удобном положении, обеспечив комфорт продолжительной работы. Одна шлифовальная насадка предлагается вместе с инструментом, а аккумулятор для этой модели и его зарядное устройство приобретаются отдельно.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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Доставка
Отзывы


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