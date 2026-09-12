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Импульсный винтовёрт R18iD3-0 без аккумулятора в комплекте 5133002613 Ryobi One+ купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Импульсный винтовёрт R18iD3-0 без аккумулятора в комплекте 5133002613 Ryobi One+

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Импульсный винтовёрт R18iD3-0 без аккумулятора в комплекте 5133002613 Ryobi One+ - фото 1
Импульсный винтовёрт R18iD3-0 без аккумулятора в комплекте 5133002613 Ryobi One+ - фото 2
Импульсный винтовёрт R18iD3-0 без аккумулятора в комплекте 5133002613 Ryobi One+ - фото 3
Импульсный винтовёрт R18iD3-0 без аккумулятора в комплекте 5133002613 Ryobi One+ - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ударная дрель-шуруповерт
Тип патрона
быстрозажимной
Кол-во скоростей работы
3
Питание
от аккумулятора
  • Импульсный винтовёрт R18iD3-0 без аккумулятора в комплекте 5133002613 Ryobi One+ - фото 1
  • Импульсный винтовёрт R18iD3-0 без аккумулятора в комплекте 5133002613 Ryobi One+ - фото 2
  • Импульсный винтовёрт R18iD3-0 без аккумулятора в комплекте 5133002613 Ryobi One+ - фото 3
  • Импульсный винтовёрт R18iD3-0 без аккумулятора в комплекте 5133002613 Ryobi One+ - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 310 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 659871
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Характеристики

Бренд
Ryobi
Тип товара
Ударная дрель-шуруповерт
Тип патрона
быстрозажимной
Кол-во скоростей работы
3
Макс. крутящий момент
220
Импульсный режим
да
Фиксация шпинделя
да
Кол-во ударов
3400 уд/мин
Питание
от аккумулятора
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х20х9
Вес, кг.
1.58

Описание товара Импульсный винтовёрт R18iD3-0 без аккумулятора в комплекте 5133002613 Ryobi One+

Ryobi Импульсный винтовёрт ONE+ R18iD3-0 без аккумулятора в комплекте 5133002613. Max крутящий момент : 220Нм. Тип аккумулятора: Li-Ion/Ni-Cd. Напряжение аккумулятора: 18В. Зарядное устройство в комплекте: нет. Вес нетто: 1.2кг.



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Отзывы о товаре Импульсный винтовёрт R18iD3-0 без аккумулятора в комплекте 5133002613 Ryobi One+




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Характеристики
Бренд
Ryobi
Тип товара
Ударная дрель-шуруповерт
Тип патрона
быстрозажимной
Кол-во скоростей работы
3
Макс. крутящий момент
220
Импульсный режим
да
Фиксация шпинделя
да
Кол-во ударов
3400 уд/мин
Питание
от аккумулятора
Страна производитель
Китай
Описание
Ryobi Импульсный винтовёрт ONE+ R18iD3-0 без аккумулятора в комплекте 5133002613. Max крутящий момент : 220Нм. Тип аккумулятора: Li-Ion/Ni-Cd. Напряжение аккумулятора: 18В. Зарядное устройство в комплекте: нет. Вес нетто: 1.2кг.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные, Двухскоростные
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