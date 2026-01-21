HP Ударная дрель-шуруповерт RPD18X-0 без аккумулятора в комплекте 5133004984 Ryobi One+
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Дрель-шуруповерт аккумуляторная
Тип двигателя
бесщеточный
Тип патрона
быстрозажимной
Кол-во скоростей работы
2
Макс. диаметр сверления дерева
54
Макс. диаметр сверления металла
13
Ударный механизм
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 900 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 659832
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Дрель-шуруповерт аккумуляторная
Тип двигателя
бесщеточный
Комплектация
дрель-шуруповерт, боковая рукоятка, двухсторонняя бита, инструкция по эксплуатации, коробка
Тип патрона
быстрозажимной
Кол-во скоростей работы
2
Регулировка оборотов
Да
Макс. крутящий момент, Нм
95
Макс. диаметр сверления дерева
54
Макс. диаметр сверления металла
13
Ударный механизм
да
Кол-во ударов
31500 уд/мин
Реверс
да
Тип аккумулятора
Li-lon
Количество аккумуляторов в комплекте
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х21х13
Вес, кг.
2.1
Описание товара HP Ударная дрель-шуруповерт RPD18X-0 без аккумулятора в комплекте 5133004984 Ryobi One+
Ударная дрель-шуруповерт Ryobi ONE+ HP RPD18X-0 5133004984 идеальна для сверления в дереве, в металле или камне, а также для закручивания шурупов. Инновационный двигатель обеспечивает оптимальную мощность, а передовая следящая электроника - максимальную продолжительность работы. Металлический 13 мм патрон с фиксатором способен передавать высокий крутящий момент и обладает высокой надежностью. 2 скоростной редуктор расширяет область применения инструмента. 24 положения муфты крутящего момента дают работать аккуратно с шурупами любого размера LED подсветка рабочей области оптимально освещает пространство.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные
Теги товара: Двухскоростные
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Дрель-шуруповерт аккумуляторная
Тип двигателя
бесщеточный
Комплектация
дрель-шуруповерт, боковая рукоятка, двухсторонняя бита, инструкция по эксплуатации, коробка
Тип патрона
быстрозажимной
Кол-во скоростей работы
2
Регулировка оборотов
Да
Макс. крутящий момент, Нм
95
Макс. диаметр сверления дерева
54
Макс. диаметр сверления металла
13
Ударный механизм
да
Кол-во ударов
31500 уд/мин
Развернуть
Реверс
да
Тип аккумулятора
Li-lon
Количество аккумуляторов в комплекте
нет
Страна производитель
Китай
Ударная дрель-шуруповерт Ryobi ONE+ HP RPD18X-0 5133004984 идеальна для сверления в дереве, в металле или камне, а также для закручивания шурупов. Инновационный двигатель обеспечивает оптимальную мощность, а передовая следящая электроника - максимальную продолжительность работы. Металлический 13 мм патрон с фиксатором способен передавать высокий крутящий момент и обладает высокой надежностью. 2 скоростной редуктор расширяет область применения инструмента. 24 положения муфты крутящего момента дают работать аккуратно с шурупами любого размера LED подсветка рабочей области оптимально освещает пространство.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные
Теги товара: Двухскоростные
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные
Теги товара: Двухскоростные
Достоинства:
Комментарий:
Качественный товар, хорошо упакован, быстрая доставка( раньше чем заявленная). Ранее покупал гайковерт, работает без нареканий, покупаю потихоньку инструмент Ryobi может и дороговато, зато купил и забыл
Достоинства:
Комментарий:
Очень достойный, у меня весь этой фирмы, доволен, спасибо за быструю доставку
Достоинства:
Комментарий:
отличный инструмент дороговат конечно надеюсь проработает долго
Достоинства:
Комментарий:
Куплен на подарок, самим в работе не удалось попробовать, но получатель остался доволен. Всё пришло целое, аккумулятор был заряжен, проверили - сам шуруповёрт работает, зарядка тоже работает. Выглядит качественно.
Достоинства:
Комментарий:
щëточный инструмент всегда идëт с запасными щëтками здесь их нет за такую цену могли бы положить получается платим за бренд пол цены поэтому снимаю звезду
Достоинства:
Комментарий:
шуоуповерт не стоит этих денег ,можноьиспользовать только как бытовой ,5 амперная батарейка садится быстро заряжается тоже быстро походу половина банок пустые
Достоинства:
Комментарий:
Desert Eagle среди шуруповертов: мощный, громкий и весьма тяжёлый. По документам он весит столько же, сколько и мой прошлый R18DD3. Но по ощущениям сильно тяжелей. Даже за работы час рука устаёт. Но зато крутит/сверлит всё, есть автостоп по моменту (не вырывается из рук при внезапной остановке)
HP Ударная дрель-шуруповерт RPD18X-0 без аккумулятора в комплекте 5133004984 Ryobi One+ - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре HP Ударная дрель-шуруповерт RPD18X-0 без аккумулятора в комплекте 5133004984 Ryobi One+
Достоинства:
Комментарий:
Качественный товар, хорошо упакован, быстрая доставка( раньше чем заявленная). Ранее покупал гайковерт, работает без нареканий, покупаю потихоньку инструмент Ryobi может и дороговато, зато купил и забыл
Достоинства:
Комментарий:
Очень достойный, у меня весь этой фирмы, доволен, спасибо за быструю доставку
Достоинства:
Комментарий:
отличный инструмент дороговат конечно надеюсь проработает долго
Достоинства:
Комментарий:
Куплен на подарок, самим в работе не удалось попробовать, но получатель остался доволен. Всё пришло целое, аккумулятор был заряжен, проверили - сам шуруповёрт работает, зарядка тоже работает. Выглядит качественно.
Достоинства:
Комментарий:
щëточный инструмент всегда идëт с запасными щëтками здесь их нет за такую цену могли бы положить получается платим за бренд пол цены поэтому снимаю звезду
Достоинства:
Комментарий:
шуоуповерт не стоит этих денег ,можноьиспользовать только как бытовой ,5 амперная батарейка садится быстро заряжается тоже быстро походу половина банок пустые
Достоинства:
Комментарий:
Desert Eagle среди шуруповертов: мощный, громкий и весьма тяжёлый. По документам он весит столько же, сколько и мой прошлый R18DD3. Но по ощущениям сильно тяжелей. Даже за работы час рука устаёт. Но зато крутит/сверлит всё, есть автостоп по моменту (не вырывается из рук при внезапной остановке)