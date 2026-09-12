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Краскораспылитель HP пневмат. с нижним бачком V= 1 л, сопло диаметром 1.8 мм Matrix купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Краскораспылитель HP пневмат. с нижним бачком V= 1 л, сопло диаметром 1.8 мм Matrix

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Краскораспылитель HP пневмат. с нижним бачком V= 1 л, сопло диаметром 1.8 мм Matrix - фото 1
Краскораспылитель HP пневмат. с нижним бачком V= 1 л, сопло диаметром 1.8 мм Matrix - фото 2
Краскораспылитель HP пневмат. с нижним бачком V= 1 л, сопло диаметром 1.8 мм Matrix - фото 3
Краскораспылитель HP пневмат. с нижним бачком V= 1 л, сопло диаметром 1.8 мм Matrix - фото 4
Краскораспылитель HP пневмат. с нижним бачком V= 1 л, сопло диаметром 1.8 мм Matrix - фото 5
Краскораспылитель HP пневмат. с нижним бачком V= 1 л, сопло диаметром 1.8 мм Matrix - фото 6
Краскораспылитель HP пневмат. с нижним бачком V= 1 л, сопло диаметром 1.8 мм Matrix - фото 7
Краскораспылитель HP пневмат. с нижним бачком V= 1 л, сопло диаметром 1.8 мм Matrix - фото 8
Краскораспылитель HP пневмат. с нижним бачком V= 1 л, сопло диаметром 1.8 мм Matrix - фото 9
Краскораспылитель HP пневмат. с нижним бачком V= 1 л, сопло диаметром 1.8 мм Matrix - фото 10
Краскораспылитель HP пневмат. с нижним бачком V= 1 л, сопло диаметром 1.8 мм Matrix - фото 11
Краскораспылитель HP пневмат. с нижним бачком V= 1 л, сопло диаметром 1.8 мм Matrix - фото 12
Краскораспылитель HP пневмат. с нижним бачком V= 1 л, сопло диаметром 1.8 мм Matrix - фото 13
Краскораспылитель HP пневмат. с нижним бачком V= 1 л, сопло диаметром 1.8 мм Matrix - фото 14
Краскораспылитель HP пневмат. с нижним бачком V= 1 л, сопло диаметром 1.8 мм Matrix - фото 15
Краскораспылитель HP пневмат. с нижним бачком V= 1 л, сопло диаметром 1.8 мм Matrix - фото 16
Краскораспылитель HP пневмат. с нижним бачком V= 1 л, сопло диаметром 1.8 мм Matrix - фото 17
Краскораспылитель HP пневмат. с нижним бачком V= 1 л, сопло диаметром 1.8 мм Matrix - фото 18
Краскораспылитель HP пневмат. с нижним бачком V= 1 л, сопло диаметром 1.8 мм Matrix - фото 19
Краскораспылитель HP пневмат. с нижним бачком V= 1 л, сопло диаметром 1.8 мм Matrix - фото 20
Краскораспылитель HP пневмат. с нижним бачком V= 1 л, сопло диаметром 1.8 мм Matrix - фото 21
Краскораспылитель HP пневмат. с нижним бачком V= 1 л, сопло диаметром 1.8 мм Matrix - фото 22
Краскораспылитель HP пневмат. с нижним бачком V= 1 л, сопло диаметром 1.8 мм Matrix - фото 23
Краскораспылитель HP пневмат. с нижним бачком V= 1 л, сопло диаметром 1.8 мм Matrix - фото 24
Краскораспылитель HP пневмат. с нижним бачком V= 1 л, сопло диаметром 1.8 мм Matrix - фото 25
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Краскораспылитель
  • Краскораспылитель HP пневмат. с нижним бачком V= 1 л, сопло диаметром 1.8 мм Matrix - фото 1
  • Краскораспылитель HP пневмат. с нижним бачком V= 1 л, сопло диаметром 1.8 мм Matrix - фото 2
  • Краскораспылитель HP пневмат. с нижним бачком V= 1 л, сопло диаметром 1.8 мм Matrix - фото 3
  • Краскораспылитель HP пневмат. с нижним бачком V= 1 л, сопло диаметром 1.8 мм Matrix - фото 4
  • Краскораспылитель HP пневмат. с нижним бачком V= 1 л, сопло диаметром 1.8 мм Matrix - фото 5
  • Краскораспылитель HP пневмат. с нижним бачком V= 1 л, сопло диаметром 1.8 мм Matrix - фото 6
  • Краскораспылитель HP пневмат. с нижним бачком V= 1 л, сопло диаметром 1.8 мм Matrix - фото 7
  • Краскораспылитель HP пневмат. с нижним бачком V= 1 л, сопло диаметром 1.8 мм Matrix - фото 8
  • Краскораспылитель HP пневмат. с нижним бачком V= 1 л, сопло диаметром 1.8 мм Matrix - фото 9
  • Краскораспылитель HP пневмат. с нижним бачком V= 1 л, сопло диаметром 1.8 мм Matrix - фото 10
  • Краскораспылитель HP пневмат. с нижним бачком V= 1 л, сопло диаметром 1.8 мм Matrix - фото 11
  • Краскораспылитель HP пневмат. с нижним бачком V= 1 л, сопло диаметром 1.8 мм Matrix - фото 12
  • Краскораспылитель HP пневмат. с нижним бачком V= 1 л, сопло диаметром 1.8 мм Matrix - фото 13
  • Краскораспылитель HP пневмат. с нижним бачком V= 1 л, сопло диаметром 1.8 мм Matrix - фото 14
  • Краскораспылитель HP пневмат. с нижним бачком V= 1 л, сопло диаметром 1.8 мм Matrix - фото 15
  • Краскораспылитель HP пневмат. с нижним бачком V= 1 л, сопло диаметром 1.8 мм Matrix - фото 16
  • Краскораспылитель HP пневмат. с нижним бачком V= 1 л, сопло диаметром 1.8 мм Matrix - фото 17
  • Краскораспылитель HP пневмат. с нижним бачком V= 1 л, сопло диаметром 1.8 мм Matrix - фото 18
  • Краскораспылитель HP пневмат. с нижним бачком V= 1 л, сопло диаметром 1.8 мм Matrix - фото 19
  • Краскораспылитель HP пневмат. с нижним бачком V= 1 л, сопло диаметром 1.8 мм Matrix - фото 20
  • Краскораспылитель HP пневмат. с нижним бачком V= 1 л, сопло диаметром 1.8 мм Matrix - фото 21
  • Краскораспылитель HP пневмат. с нижним бачком V= 1 л, сопло диаметром 1.8 мм Matrix - фото 22
  • Краскораспылитель HP пневмат. с нижним бачком V= 1 л, сопло диаметром 1.8 мм Matrix - фото 23
  • Краскораспылитель HP пневмат. с нижним бачком V= 1 л, сопло диаметром 1.8 мм Matrix - фото 24
  • Краскораспылитель HP пневмат. с нижним бачком V= 1 л, сопло диаметром 1.8 мм Matrix - фото 25
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 130 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 658314
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Характеристики

Бренд
Matrix
Тип товара
Краскораспылитель
Емкость бака
1
Рабочее давление, Бар
3
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х17х11
Вес, кг.
2

Описание товара Краскораспылитель HP пневмат. с нижним бачком V= 1 л, сопло диаметром 1.8 мм Matrix

Пневматический краскораспылитель HP MTX 57323 с нижним бачком объемом 1 л, с соплом диаметром 1,8 мм, расходует 160-240 л воздуха в минуту и предназначен для выполнения окрасочных работ. Позволяет работать с лакокрасочными материалами разных типов и консистенции. Благодаря технологии HP (High Pressure, высокое давление) отличается высокой производительностью и удобен для обработки больших поверхностей.



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Отзывы о товаре Краскораспылитель HP пневмат. с нижним бачком V= 1 л, сопло диаметром 1.8 мм Matrix




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Характеристики
Бренд
Matrix
Тип товара
Краскораспылитель
Емкость бака
1
Рабочее давление, Бар
3
Страна производитель
Китай
Описание
Пневматический краскораспылитель HP MTX 57323 с нижним бачком объемом 1 л, с соплом диаметром 1,8 мм, расходует 160-240 л воздуха в минуту и предназначен для выполнения окрасочных работ. Позволяет работать с лакокрасочными материалами разных типов и консистенции. Благодаря технологии HP (High Pressure, высокое давление) отличается высокой производительностью и удобен для обработки больших поверхностей.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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