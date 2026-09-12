Top.Mail.Ru
Опрыскиватель 2 л, ручной, с насосом и клапаном сброса давления Palisad купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Опрыскиватель 2 л, ручной, с насосом и клапаном сброса давления Palisad

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Опрыскиватель 2 л, ручной, с насосом и клапаном сброса давления Palisad - фото 1
Опрыскиватель 2 л, ручной, с насосом и клапаном сброса давления Palisad - фото 2
Опрыскиватель 2 л, ручной, с насосом и клапаном сброса давления Palisad - фото 3
Опрыскиватель 2 л, ручной, с насосом и клапаном сброса давления Palisad - фото 4
Опрыскиватель 2 л, ручной, с насосом и клапаном сброса давления Palisad - фото 5
Опрыскиватель 2 л, ручной, с насосом и клапаном сброса давления Palisad - фото 6
Опрыскиватель 2 л, ручной, с насосом и клапаном сброса давления Palisad - фото 7
Опрыскиватель 2 л, ручной, с насосом и клапаном сброса давления Palisad - фото 8
Опрыскиватель 2 л, ручной, с насосом и клапаном сброса давления Palisad - фото 9
Опрыскиватель 2 л, ручной, с насосом и клапаном сброса давления Palisad - фото 10
Опрыскиватель 2 л, ручной, с насосом и клапаном сброса давления Palisad - фото 11
Опрыскиватель 2 л, ручной, с насосом и клапаном сброса давления Palisad - фото 12
Опрыскиватель 2 л, ручной, с насосом и клапаном сброса давления Palisad - фото 13
Опрыскиватель 2 л, ручной, с насосом и клапаном сброса давления Palisad - фото 14
Опрыскиватель 2 л, ручной, с насосом и клапаном сброса давления Palisad - фото 15
Опрыскиватель 2 л, ручной, с насосом и клапаном сброса давления Palisad - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Опрыскиватель
Объём топливного бака, л
2
Объём бака для раствора, л
2
  • Опрыскиватель 2 л, ручной, с насосом и клапаном сброса давления Palisad - фото 1
  • Опрыскиватель 2 л, ручной, с насосом и клапаном сброса давления Palisad - фото 2
  • Опрыскиватель 2 л, ручной, с насосом и клапаном сброса давления Palisad - фото 3
  • Опрыскиватель 2 л, ручной, с насосом и клапаном сброса давления Palisad - фото 4
  • Опрыскиватель 2 л, ручной, с насосом и клапаном сброса давления Palisad - фото 5
  • Опрыскиватель 2 л, ручной, с насосом и клапаном сброса давления Palisad - фото 6
  • Опрыскиватель 2 л, ручной, с насосом и клапаном сброса давления Palisad - фото 7
  • Опрыскиватель 2 л, ручной, с насосом и клапаном сброса давления Palisad - фото 8
  • Опрыскиватель 2 л, ручной, с насосом и клапаном сброса давления Palisad - фото 9
  • Опрыскиватель 2 л, ручной, с насосом и клапаном сброса давления Palisad - фото 10
  • Опрыскиватель 2 л, ручной, с насосом и клапаном сброса давления Palisad - фото 11
  • Опрыскиватель 2 л, ручной, с насосом и клапаном сброса давления Palisad - фото 12
  • Опрыскиватель 2 л, ручной, с насосом и клапаном сброса давления Palisad - фото 13
  • Опрыскиватель 2 л, ручной, с насосом и клапаном сброса давления Palisad - фото 14
  • Опрыскиватель 2 л, ручной, с насосом и клапаном сброса давления Palisad - фото 15
  • Опрыскиватель 2 л, ручной, с насосом и клапаном сброса давления Palisad - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
530 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 658104
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
PALISAD
Тип товара
Опрыскиватель
Комплектация
Опрыскиватель ручной - 1 шт
Объём топливного бака, л
2
Объём бака для раствора, л
2
Наличие помпы
Да
Регулировка распыления
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х20х19
Вес, кг.
2

Описание товара Опрыскиватель 2 л, ручной, с насосом и клапаном сброса давления Palisad

Ручной опрыскиватель Palisad 64738 объемом 2 л, с помповым насосом и клапаном сброса давления, служит для защиты садовых растений от вредителей и болезней. Может использоваться для проведения подкормки или микрополива. Через широкую горловину удобно заливать раствор, а регулируемая распыляющая головка позволяет подобрать оптимальную силу напора. Опрыскиватель будет полезен для ухода за растениями на клумбах, грядках и в теплицах.

Преимущества

  • Долговечность — опрыскиватель изготовлен из прочного и износостойкого пластика.
  • Возможность непрерывного распыления — на ручке имеется специальный фиксатор.
  • Безопасность эксплуатации — опрыскиватель оснащен клапаном автоматического сброса избыточного давления.
  • Защита форсунки — фильтр водозаборного шланга препятствует ее засорению.

Отзывы о товаре Опрыскиватель 2 л, ручной, с насосом и клапаном сброса давления Palisad




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
PALISAD
Тип товара
Опрыскиватель
Комплектация
Опрыскиватель ручной - 1 шт
Объём топливного бака, л
2
Объём бака для раствора, л
2
Наличие помпы
Да
Регулировка распыления
Да
Страна производитель
Китай
Описание

Ручной опрыскиватель Palisad 64738 объемом 2 л, с помповым насосом и клапаном сброса давления, служит для защиты садовых растений от вредителей и болезней. Может использоваться для проведения подкормки или микрополива. Через широкую горловину удобно заливать раствор, а регулируемая распыляющая головка позволяет подобрать оптимальную силу напора. Опрыскиватель будет полезен для ухода за растениями на клумбах, грядках и в теплицах.

Преимущества

  • Долговечность — опрыскиватель изготовлен из прочного и износостойкого пластика.
  • Возможность непрерывного распыления — на ручке имеется специальный фиксатор.
  • Безопасность эксплуатации — опрыскиватель оснащен клапаном автоматического сброса избыточного давления.
  • Защита форсунки — фильтр водозаборного шланга препятствует ее засорению.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Опрыскиватель 2 л, ручной, с насосом и клапаном сброса давления Palisad - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...