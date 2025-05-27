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Распылитель аккумуляторный Patriot PT-12AC купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Распылитель аккумуляторный Patriot PT-12AC

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Распылитель аккумуляторный Patriot PT-12AC - фото 1
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Распылитель аккумуляторный Patriot PT-12AC - фото 3
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Распылитель аккумуляторный Patriot PT-12AC - фото 5
Распылитель аккумуляторный Patriot PT-12AC - фото 6
Распылитель аккумуляторный Patriot PT-12AC - фото 7
Распылитель аккумуляторный Patriot PT-12AC - фото 8
Распылитель аккумуляторный Patriot PT-12AC - фото 9
Распылитель аккумуляторный Patriot PT-12AC - фото 10
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Распылитель аккумуляторный Patriot PT-12AC - фото 12
Распылитель аккумуляторный Patriot PT-12AC - фото 13
Распылитель аккумуляторный Patriot PT-12AC - фото 14
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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Опрыскиватель
Ранцевая конструкция
да
Объём бака для раствора, л
12
Расход жидкости, л/мин
3.1
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  • Распылитель аккумуляторный Patriot PT-12AC - фото 2
  • Распылитель аккумуляторный Patriot PT-12AC - фото 3
  • Распылитель аккумуляторный Patriot PT-12AC - фото 4
  • Распылитель аккумуляторный Patriot PT-12AC - фото 5
  • Распылитель аккумуляторный Patriot PT-12AC - фото 6
  • Распылитель аккумуляторный Patriot PT-12AC - фото 7
  • Распылитель аккумуляторный Patriot PT-12AC - фото 8
  • Распылитель аккумуляторный Patriot PT-12AC - фото 9
  • Распылитель аккумуляторный Patriot PT-12AC - фото 10
  • Распылитель аккумуляторный Patriot PT-12AC - фото 11
  • Распылитель аккумуляторный Patriot PT-12AC - фото 12
  • Распылитель аккумуляторный Patriot PT-12AC - фото 13
  • Распылитель аккумуляторный Patriot PT-12AC - фото 14
  • Распылитель аккумуляторный Patriot PT-12AC - фото 15
  • Распылитель аккумуляторный Patriot PT-12AC - фото 16
  • Распылитель аккумуляторный Patriot PT-12AC - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-39%
3 030 руб.  5 000 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 347918
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Характеристики

Бренд
PATRIOT
Тип товара
Опрыскиватель
Производство
Китай
Родина бренда
США
Ранцевая конструкция
да
Объём бака для раствора, л
12
Расход жидкости, л/мин
3.1
Высота, см
43
Ширина, см
35
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
43х36х20
Вес, кг.
5.2

Описание товара Распылитель аккумуляторный Patriot PT-12AC

Опрыскиватель Patriot PT-12AC – удобное и надежное в использовании оборудование, позволяющее выполнять обработку растений в целях внесения удобрений, защиты от болезней и вредных насекомых, бережного орошения. Вместе с опрыскивателем поставляются специальные насадки, способствующие равномерному распылению необходимого раствора. Бак объемом 12 л позволяет выполнять работу в течение длительного времени без перерыва. Автономная работа опрыскивателя осуществляется на основе аккумулятора с напряжением питания 12 В. Эргономичная конструкция ранцевого типа с ремешком гарантирует комфорт в эксплуатации Patriot PT-12AC.

Отзывы о товаре Распылитель аккумуляторный Patriot PT-12AC

Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
Елена Д.

Достоинства:


Комментарий:
пришел товар на день раньше, благодарю. упаковка не нарушена, товар целый. Качество отличное, взяла после пользования у друзей. Очень понравился, быстрый, удобный, надежный! Рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
19.05.2025
Татьяна А.

Достоинства:


Комментарий:
внешнее впечатление вы подпортили, не прислав второй карабин для крепления лямок. и хорошо бы инструкцию поподробнее: что там за кругленькая ручка рядом с выключателем? извините, но не догадались. а тестирование вполне достойно прошел. мощный распылитель. посмотрим, как будет в саду.
Источник: Яндекс Маркет
18.05.2025
Сергей К.

Достоинства:


Комментарий:
конец трубки был сплющен пришлось отрезать 5 см так в общем опрыскиватель хороший пришел заряжен работает отлично
Источник: Яндекс Маркет
13.05.2025
Евгений С.

Достоинства:


Комментарий:
очень хороший и простой в работе ,струя настраиваетса мощная ,напор хароший ,то што надо для обработки в саду
Источник: Яндекс Маркет
24.04.2025
Александр Я.

Достоинства:


Комментарий:
отличный агрегат. очень удобно
Источник: Яндекс Маркет
20.04.2025
Алексей Б.

Достоинства:


Комментарий:
испытание в ванной прошел на отлично, теперь испытание на открытом воздухе



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Характеристики
Бренд
PATRIOT
Тип товара
Опрыскиватель
Производство
Китай
Родина бренда
США
Ранцевая конструкция
да
Объём бака для раствора, л
12
Расход жидкости, л/мин
3.1
Высота, см
43
Ширина, см
35
Страна производитель
Китай
Описание
Опрыскиватель Patriot PT-12AC – удобное и надежное в использовании оборудование, позволяющее выполнять обработку растений в целях внесения удобрений, защиты от болезней и вредных насекомых, бережного орошения. Вместе с опрыскивателем поставляются специальные насадки, способствующие равномерному распылению необходимого раствора. Бак объемом 12 л позволяет выполнять работу в течение длительного времени без перерыва. Автономная работа опрыскивателя осуществляется на основе аккумулятора с напряжением питания 12 В. Эргономичная конструкция ранцевого типа с ремешком гарантирует комфорт в эксплуатации Patriot PT-12AC.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
Елена Д.

Достоинства:


Комментарий:
пришел товар на день раньше, благодарю. упаковка не нарушена, товар целый. Качество отличное, взяла после пользования у друзей. Очень понравился, быстрый, удобный, надежный! Рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
19.05.2025
Татьяна А.

Достоинства:


Комментарий:
внешнее впечатление вы подпортили, не прислав второй карабин для крепления лямок. и хорошо бы инструкцию поподробнее: что там за кругленькая ручка рядом с выключателем? извините, но не догадались. а тестирование вполне достойно прошел. мощный распылитель. посмотрим, как будет в саду.
Источник: Яндекс Маркет
18.05.2025
Сергей К.

Достоинства:


Комментарий:
конец трубки был сплющен пришлось отрезать 5 см так в общем опрыскиватель хороший пришел заряжен работает отлично
Источник: Яндекс Маркет
13.05.2025
Евгений С.

Достоинства:


Комментарий:
очень хороший и простой в работе ,струя настраиваетса мощная ,напор хароший ,то што надо для обработки в саду
Источник: Яндекс Маркет
24.04.2025
Александр Я.

Достоинства:


Комментарий:
отличный агрегат. очень удобно
Источник: Яндекс Маркет
20.04.2025
Алексей Б.

Достоинства:


Комментарий:
испытание в ванной прошел на отлично, теперь испытание на открытом воздухе


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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