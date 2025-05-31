Опрыскиватель аккумуляторный ЗУБР 12 л, (ОПС-12)

Источник: Я ндекс Маркет

Cветлана С.



Первое испытание прошло успешно. Про крепление ремня в инструкции не написано. Помучилась немного, поискала в интернете нечто подобное у других производителей, прилагаю видео, чтоб другим облегчить задачу. Верхнее крепление держит хорошо, а вот клемы, что снизу, при надевании ранца постоянно выскакивают, хотя вставлены до упора. Подсмотрела у блогеров, что их можно закрепить мелким саморезом, но здесь другая будет проблема - моешь опрыскиватель - мочишь и лямки. Наливала 10 литров. Для женских плеч тяжеловат. Сначала тащила за собой его на тележке садовой, потом, когда становился легче в процессе опрыскивания, вешала на плечи. Делала три опрыскивания подряд по 10 л. Аккумулятор еще сохранил зарядку. Трубка для распрыскивания не очень длинная, хватает на невысокие деревца. Струя мощная, нужно приноровиться, чтоб не вылить все сразу. Регулируется величина распыления и мощность хорошо. Черная крышка, которая закупоривает емкость потом слегка присасывается, откручивается не сразу. Хорошо бы производителю придумать ручку, чтобы удобнее отвинчивать было. В целом агрегат неплохой. Пластик твердый, надеюсь послужит. До этого пользовалась только ручным опрыскивателем. Здесь, когда нужно облить весь сад, работа идет гораздо быстрее и эффективнее. Для малых нужд продолжаю использовать ручной.