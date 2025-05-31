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Опрыскиватель аккумуляторный ЗУБР 12 л, (ОПС-12) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Опрыскиватель аккумуляторный ЗУБР 12 л, (ОПС-12)

14 Отзывы
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Опрыскиватель аккумуляторный ЗУБР 12 л, (ОПС-12) - фото 1
Опрыскиватель аккумуляторный ЗУБР 12 л, (ОПС-12) - фото 2
Опрыскиватель аккумуляторный ЗУБР 12 л, (ОПС-12) - фото 3
Опрыскиватель аккумуляторный ЗУБР 12 л, (ОПС-12) - фото 4
Опрыскиватель аккумуляторный ЗУБР 12 л, (ОПС-12) - фото 5
Опрыскиватель аккумуляторный ЗУБР 12 л, (ОПС-12) - фото 6
Опрыскиватель аккумуляторный ЗУБР 12 л, (ОПС-12) - фото 7
Опрыскиватель аккумуляторный ЗУБР 12 л, (ОПС-12) - фото 8
Опрыскиватель аккумуляторный ЗУБР 12 л, (ОПС-12) - фото 9
Опрыскиватель аккумуляторный ЗУБР 12 л, (ОПС-12) - фото 10
Опрыскиватель аккумуляторный ЗУБР 12 л, (ОПС-12) - фото 11
Опрыскиватель аккумуляторный ЗУБР 12 л, (ОПС-12) - фото 12
Опрыскиватель аккумуляторный ЗУБР 12 л, (ОПС-12) - фото 13
Опрыскиватель аккумуляторный ЗУБР 12 л, (ОПС-12) - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Опрыскиватель
Ранцевая конструкция
да
Объём бака для раствора, л
12
Расход жидкости, л/мин
3.1
  • Опрыскиватель аккумуляторный ЗУБР 12 л, (ОПС-12) - фото 1
  • Опрыскиватель аккумуляторный ЗУБР 12 л, (ОПС-12) - фото 2
  • Опрыскиватель аккумуляторный ЗУБР 12 л, (ОПС-12) - фото 3
  • Опрыскиватель аккумуляторный ЗУБР 12 л, (ОПС-12) - фото 4
  • Опрыскиватель аккумуляторный ЗУБР 12 л, (ОПС-12) - фото 5
  • Опрыскиватель аккумуляторный ЗУБР 12 л, (ОПС-12) - фото 6
  • Опрыскиватель аккумуляторный ЗУБР 12 л, (ОПС-12) - фото 7
  • Опрыскиватель аккумуляторный ЗУБР 12 л, (ОПС-12) - фото 8
  • Опрыскиватель аккумуляторный ЗУБР 12 л, (ОПС-12) - фото 9
  • Опрыскиватель аккумуляторный ЗУБР 12 л, (ОПС-12) - фото 10
  • Опрыскиватель аккумуляторный ЗУБР 12 л, (ОПС-12) - фото 11
  • Опрыскиватель аккумуляторный ЗУБР 12 л, (ОПС-12) - фото 12
  • Опрыскиватель аккумуляторный ЗУБР 12 л, (ОПС-12) - фото 13
  • Опрыскиватель аккумуляторный ЗУБР 12 л, (ОПС-12) - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 140 руб. 
Начислим 51 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 697013
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Опрыскиватель аккумуляторный ЗУБР 12 л, (ОПС-12)
3 140 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Опрыскиватель
Производство
Китай
Родина бренда
Россия
Ранцевая конструкция
да
Объём бака для раствора, л
12
Расход жидкости, л/мин
3.1
Высота, см
80
Ширина, см
17
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
43х37х20
Вес, кг.
5.8

Описание товара Опрыскиватель аккумуляторный ЗУБР 12 л, (ОПС-12)

Ранцевый аккумуляторный опрыскиватель отличается эффективностью, мобильностью, экологичностью. Бережно орошает растения. Подходит для дезинфекции помещений и участков, мытья окон и стен, нанесения антисептиков и антипиренов. Работает от свинцово-кислотного аккумулятора. За счет наличия ремней обеспечивается удобство переноски на спине.

Отзывы о товаре Опрыскиватель аккумуляторный ЗУБР 12 л, (ОПС-12)

Источник: Яндекс Маркет
31.05.2025
Полумордвинов Роман

Достоинства:


Комментарий:
не ожидал такого за эту цену. отличный аппарат. рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
18.05.2025
Олег Р.

Достоинства:


Комментарий:
Качество хорошее. Комплектация При первом запуске ,насос создаёт давление и опрыскивать начинает спустя +/- минуту. Как у моек.
Источник: Яндекс Маркет
09.05.2025
Денис М.

Достоинства:


Комментарий:
Работает, все отлично. Двойная насадка немного капает после выключения. В целом норм.
Источник: Яндекс Маркет
28.04.2025
Valery B.

Достоинства:


Комментарий:
пришел в полной комплектации, все работает, соединения не текут, что еще надо от качественного товара?))
Источник: Яндекс Маркет
16.04.2025
Валлиюла И.

Достоинства:


Комментарий:
Всё работает.Время покажет.
Источник: Яндекс Маркет
12.04.2025
Евгений И.

Достоинства:


Комментарий:
Самое крутое это стрелочный индикатор заряда.
Источник: Яндекс Маркет
25.03.2025
Cветлана С.

Достоинства:


Комментарий:
Первое испытание прошло успешно. Про крепление ремня в инструкции не написано. Помучилась немного, поискала в интернете нечто подобное у других производителей, прилагаю видео, чтоб другим облегчить задачу. Верхнее крепление держит хорошо, а вот клемы, что снизу, при надевании ранца постоянно выскакивают, хотя вставлены до упора. Подсмотрела у блогеров, что их можно закрепить мелким саморезом, но здесь другая будет проблема - моешь опрыскиватель - мочишь и лямки. Наливала 10 литров. Для женских плеч тяжеловат. Сначала тащила за собой его на тележке садовой, потом, когда становился легче в процессе опрыскивания, вешала на плечи. Делала три опрыскивания подряд по 10 л. Аккумулятор еще сохранил зарядку. Трубка для распрыскивания не очень длинная, хватает на невысокие деревца. Струя мощная, нужно приноровиться, чтоб не вылить все сразу. Регулируется величина распыления и мощность хорошо. Черная крышка, которая закупоривает емкость потом слегка присасывается, откручивается не сразу. Хорошо бы производителю придумать ручку, чтобы удобнее отвинчивать было. В целом агрегат неплохой. Пластик твердый, надеюсь послужит. До этого пользовалась только ручным опрыскивателем. Здесь, когда нужно облить весь сад, работа идет гораздо быстрее и эффективнее. Для малых нужд продолжаю использовать ручной.
Источник: Яндекс Маркет
03.02.2025
Александр П.

Достоинства:


Комментарий:
Качество соответствует описанию!
Источник: Яндекс Маркет
09.12.2024
Ольга П.

Достоинства:


Комментарий:
Тяжеловат для пожилого человека
Источник: Яндекс Маркет
28.11.2024
Константин Л.

Достоинства:


Комментарий:
.... Супер!!!, лучше брызгалки я не видел, точно не пожалеете!...
Источник: Яндекс Маркет
12.11.2024
Елена К.

Достоинства:


Комментарий:
Очень удобная вещь, все работает. Подготовка сада в зиме буквально пролетела не заметно. Я хрупкая , но без проблем с таким весом за спиной справилась и даже на высокой стремянке. деревья обрабатывать очень удобно.
Источник: Яндекс Маркет
11.11.2024
Игорь Д.

Достоинства:


Комментарий:
отличный аппарат, всё уплотнительные кольца на месте штанга достаточно прочная, хотя пишут что хлипкая, в штука клёвая.
Источник: Яндекс Маркет
06.08.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
В целом вещь очень удобная, штанга опрыскивателя очень хлипкая(металл тонкий)сколько прослужит время покажет, 4 из 5
Источник: Яндекс Маркет
12.07.2024
Марина К.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная вещь, в комплекте 4 насадки. Муж оценил



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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Опрыскиватель
Производство
Китай
Родина бренда
Россия
Ранцевая конструкция
да
Объём бака для раствора, л
12
Расход жидкости, л/мин
3.1
Высота, см
80
Ширина, см
17
Страна производитель
Китай
Описание
Ранцевый аккумуляторный опрыскиватель отличается эффективностью, мобильностью, экологичностью. Бережно орошает растения. Подходит для дезинфекции помещений и участков, мытья окон и стен, нанесения антисептиков и антипиренов. Работает от свинцово-кислотного аккумулятора. За счет наличия ремней обеспечивается удобство переноски на спине.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
31.05.2025
Полумордвинов Роман

Достоинства:


Комментарий:
не ожидал такого за эту цену. отличный аппарат. рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
18.05.2025
Олег Р.

Достоинства:


Комментарий:
Качество хорошее. Комплектация При первом запуске ,насос создаёт давление и опрыскивать начинает спустя +/- минуту. Как у моек.
Источник: Яндекс Маркет
09.05.2025
Денис М.

Достоинства:


Комментарий:
Работает, все отлично. Двойная насадка немного капает после выключения. В целом норм.
Источник: Яндекс Маркет
28.04.2025
Valery B.

Достоинства:


Комментарий:
пришел в полной комплектации, все работает, соединения не текут, что еще надо от качественного товара?))
Источник: Яндекс Маркет
16.04.2025
Валлиюла И.

Достоинства:


Комментарий:
Всё работает.Время покажет.
Источник: Яндекс Маркет
12.04.2025
Евгений И.

Достоинства:


Комментарий:
Самое крутое это стрелочный индикатор заряда.
Источник: Яндекс Маркет
25.03.2025
Cветлана С.

Достоинства:


Комментарий:
Первое испытание прошло успешно. Про крепление ремня в инструкции не написано. Помучилась немного, поискала в интернете нечто подобное у других производителей, прилагаю видео, чтоб другим облегчить задачу. Верхнее крепление держит хорошо, а вот клемы, что снизу, при надевании ранца постоянно выскакивают, хотя вставлены до упора. Подсмотрела у блогеров, что их можно закрепить мелким саморезом, но здесь другая будет проблема - моешь опрыскиватель - мочишь и лямки. Наливала 10 литров. Для женских плеч тяжеловат. Сначала тащила за собой его на тележке садовой, потом, когда становился легче в процессе опрыскивания, вешала на плечи. Делала три опрыскивания подряд по 10 л. Аккумулятор еще сохранил зарядку. Трубка для распрыскивания не очень длинная, хватает на невысокие деревца. Струя мощная, нужно приноровиться, чтоб не вылить все сразу. Регулируется величина распыления и мощность хорошо. Черная крышка, которая закупоривает емкость потом слегка присасывается, откручивается не сразу. Хорошо бы производителю придумать ручку, чтобы удобнее отвинчивать было. В целом агрегат неплохой. Пластик твердый, надеюсь послужит. До этого пользовалась только ручным опрыскивателем. Здесь, когда нужно облить весь сад, работа идет гораздо быстрее и эффективнее. Для малых нужд продолжаю использовать ручной.
Источник: Яндекс Маркет
03.02.2025
Александр П.

Достоинства:


Комментарий:
Качество соответствует описанию!
Источник: Яндекс Маркет
09.12.2024
Ольга П.

Достоинства:


Комментарий:
Тяжеловат для пожилого человека
Источник: Яндекс Маркет
28.11.2024
Константин Л.

Достоинства:


Комментарий:
.... Супер!!!, лучше брызгалки я не видел, точно не пожалеете!...
Источник: Яндекс Маркет
12.11.2024
Елена К.

Достоинства:


Комментарий:
Очень удобная вещь, все работает. Подготовка сада в зиме буквально пролетела не заметно. Я хрупкая , но без проблем с таким весом за спиной справилась и даже на высокой стремянке. деревья обрабатывать очень удобно.
Источник: Яндекс Маркет
11.11.2024
Игорь Д.

Достоинства:


Комментарий:
отличный аппарат, всё уплотнительные кольца на месте штанга достаточно прочная, хотя пишут что хлипкая, в штука клёвая.
Источник: Яндекс Маркет
06.08.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
В целом вещь очень удобная, штанга опрыскивателя очень хлипкая(металл тонкий)сколько прослужит время покажет, 4 из 5
Источник: Яндекс Маркет
12.07.2024
Марина К.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная вещь, в комплекте 4 насадки. Муж оценил


Опрыскиватель аккумуляторный ЗУБР 12 л, (ОПС-12) - купить по цене 3140 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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