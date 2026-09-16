Опрыскиватель аккумуляторный ЗУБР 15 л, 1 АКБ 4 А·ч, (ОПЛ-15-41)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Опрыскиватель
Ранцевая конструкция
да
Объём бака для раствора, л
15
Расход жидкости, л/мин
5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 230 руб.
В наличии
Код товара: 697014
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
8 230 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Опрыскиватель
Производство
Китай
Родина бренда
Россия
Ранцевая конструкция
да
Объём бака для раствора, л
15
Расход жидкости, л/мин
5
Высота, см
51
Ширина, см
40
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
63х38х27
Вес, кг.
6.62
Описание товара Опрыскиватель аккумуляторный ЗУБР 15 л, 1 АКБ 4 А·ч, (ОПЛ-15-41)
Ранцевый аккумуляторный распылитель отличается эффективностью, мобильностью, экологичностью. Бережно орошает растения. Подходит для дезинфекции, мытья окон и стен. Работает от Li-Ion аккумулятора 18В. За счет наличия ремней обеспечивается удобство переноски на спине.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Опрыскиватель
Производство
Китай
Родина бренда
Россия
Ранцевая конструкция
да
Объём бака для раствора, л
15
Расход жидкости, л/мин
5
Высота, см
51
Ширина, см
40
Страна производитель
Китай
Ранцевый аккумуляторный распылитель отличается эффективностью, мобильностью, экологичностью. Бережно орошает растения. Подходит для дезинфекции, мытья окон и стен. Работает от Li-Ion аккумулятора 18В. За счет наличия ремней обеспечивается удобство переноски на спине.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы
Опрыскиватель аккумуляторный ЗУБР 15 л, 1 АКБ 4 А·ч, (ОПЛ-15-41) - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 8230 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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