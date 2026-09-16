Top.Mail.Ru
Опрыскиватель RACO Pro 500, для работы с агрессивными химикатами, 5л (4240-54/500) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Опрыскиватель RACO Pro 500, для работы с агрессивными химикатами, 5л (4240-54/500)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Опрыскиватель RACO Pro 500, для работы с агрессивными химикатами, 5л (4240-54/500) - фото 1
Опрыскиватель RACO Pro 500, для работы с агрессивными химикатами, 5л (4240-54/500) - фото 2
Опрыскиватель RACO Pro 500, для работы с агрессивными химикатами, 5л (4240-54/500) - фото 3
Опрыскиватель RACO Pro 500, для работы с агрессивными химикатами, 5л (4240-54/500) - фото 4
Опрыскиватель RACO Pro 500, для работы с агрессивными химикатами, 5л (4240-54/500) - фото 5
Опрыскиватель RACO Pro 500, для работы с агрессивными химикатами, 5л (4240-54/500) - фото 6
Опрыскиватель RACO Pro 500, для работы с агрессивными химикатами, 5л (4240-54/500) - фото 7
Опрыскиватель RACO Pro 500, для работы с агрессивными химикатами, 5л (4240-54/500) - фото 8
Опрыскиватель RACO Pro 500, для работы с агрессивными химикатами, 5л (4240-54/500) - фото 9
Опрыскиватель RACO Pro 500, для работы с агрессивными химикатами, 5л (4240-54/500) - фото 10
Опрыскиватель RACO Pro 500, для работы с агрессивными химикатами, 5л (4240-54/500) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Опрыскиватель
Объём бака для раствора, л
5
  • Опрыскиватель RACO Pro 500, для работы с агрессивными химикатами, 5л (4240-54/500) - фото 1
  • Опрыскиватель RACO Pro 500, для работы с агрессивными химикатами, 5л (4240-54/500) - фото 2
  • Опрыскиватель RACO Pro 500, для работы с агрессивными химикатами, 5л (4240-54/500) - фото 3
  • Опрыскиватель RACO Pro 500, для работы с агрессивными химикатами, 5л (4240-54/500) - фото 4
  • Опрыскиватель RACO Pro 500, для работы с агрессивными химикатами, 5л (4240-54/500) - фото 5
  • Опрыскиватель RACO Pro 500, для работы с агрессивными химикатами, 5л (4240-54/500) - фото 6
  • Опрыскиватель RACO Pro 500, для работы с агрессивными химикатами, 5л (4240-54/500) - фото 7
  • Опрыскиватель RACO Pro 500, для работы с агрессивными химикатами, 5л (4240-54/500) - фото 8
  • Опрыскиватель RACO Pro 500, для работы с агрессивными химикатами, 5л (4240-54/500) - фото 9
  • Опрыскиватель RACO Pro 500, для работы с агрессивными химикатами, 5л (4240-54/500) - фото 10
  • Опрыскиватель RACO Pro 500, для работы с агрессивными химикатами, 5л (4240-54/500) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 720 руб. 
Начислим 60 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 697008
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Опрыскиватель RACO Pro 500, для работы с агрессивными химикатами, 5л (4240-54/500)
3 720 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Raco
Тип товара
Опрыскиватель
Объём бака для раствора, л
5
Высота, см
51
Ширина, см
21.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
51х22х22
Вес, кг.
1.42

Описание товара Опрыскиватель RACO Pro 500, для работы с агрессивными химикатами, 5л (4240-54/500)

Профессиональный опрыскиватель Raco Pro 500 5 л 4240-54/500 используется для борьбы с вредителями, обезжиривания, очистки, дезинфекции. Подходит для обработки деревьев растворами кислот и щелочей. Изготовлен из материалов, стойких к действию агрессивных сред, удобен в использовании и долговечен.

Отзывы о товаре Опрыскиватель RACO Pro 500, для работы с агрессивными химикатами, 5л (4240-54/500)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Raco
Тип товара
Опрыскиватель
Объём бака для раствора, л
5
Высота, см
51
Ширина, см
21.5
Страна производитель
Китай
Описание
Профессиональный опрыскиватель Raco Pro 500 5 л 4240-54/500 используется для борьбы с вредителями, обезжиривания, очистки, дезинфекции. Подходит для обработки деревьев растворами кислот и щелочей. Изготовлен из материалов, стойких к действию агрессивных сред, удобен в использовании и долговечен.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Опрыскиватель RACO Pro 500, для работы с агрессивными химикатами, 5л (4240-54/500) - по цене 3720 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...