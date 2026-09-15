Опрыскиватель бензиновый GS-63-PRO, 63 см3, бак 25 л Denzel (65302)
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Характеристики
Описание товара Опрыскиватель бензиновый GS-63-PRO, 63 см3, бак 25 л Denzel (65302)
Бензиновый опрыскиватель Denzel GS-63-PRO 65302 с двигателем объемом 63 см3 и баком на 25 л предназначен для распыления жидких, порошковых и гранулированных веществ. Используется для ухода за растениями: обработки от насекомых и вредителей, внесения подкормки, профилактики и лечения заболеваний. Двигатель мощностью 3,6 л.с. обеспечивает дальность распыления до 20 м, поэтому опрыскиватель подходит для обработки участков большой площади. Также он может работать в режиме воздуходувки, позволяя убирать с дорожек опавшую листву и свежевыпавший снег.
Преимущества
- Эффективность — специальные регуляторы позволяют настраивать напор подачи жидкости и концентрацию порошкового вещества в потоке.
- Уверенный старт — ручной стартер и праймер подкачки топлива позволяют быстро запустить двигатель даже после долгого простоя.
- Настройка дальности распыления — функция «круиз-контроль» позволяет регулировать обороты двигателя.
- Регулировка формы факела — в комплект поставки входят дополнительные решетки.
- Снижение нагрузки на позвоночник — плечевые ремни равномерно распределяют вес опрыскивателя.
- Комфортная эксплуатация — антивибрационная система уменьшает воздействие колебаний на суставы и сосуды человека.
- Дополнительные возможности — сужающееся сопло позволяет увеличить мощность воздушного потока в режиме воздуходувки.
- Удобное приготовление топливной смеси — дозатор для смешивания бензина и масла входит в комплект.
- Продуманная комплектация — опрыскиватель поставляется с сумкой для инструментов, чтобы они всегда были под рукой и не потерялись.
- Гарантия 3 года — качество опрыскивателя подтверждено производителем.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы
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Бензиновый опрыскиватель Denzel GS-63-PRO 65302 с двигателем объемом 63 см3 и баком на 25 л предназначен для распыления жидких, порошковых и гранулированных веществ. Используется для ухода за растениями: обработки от насекомых и вредителей, внесения подкормки, профилактики и лечения заболеваний. Двигатель мощностью 3,6 л.с. обеспечивает дальность распыления до 20 м, поэтому опрыскиватель подходит для обработки участков большой площади. Также он может работать в режиме воздуходувки, позволяя убирать с дорожек опавшую листву и свежевыпавший снег.
Преимущества
- Эффективность — специальные регуляторы позволяют настраивать напор подачи жидкости и концентрацию порошкового вещества в потоке.
- Уверенный старт — ручной стартер и праймер подкачки топлива позволяют быстро запустить двигатель даже после долгого простоя.
- Настройка дальности распыления — функция «круиз-контроль» позволяет регулировать обороты двигателя.
- Регулировка формы факела — в комплект поставки входят дополнительные решетки.
- Снижение нагрузки на позвоночник — плечевые ремни равномерно распределяют вес опрыскивателя.
- Комфортная эксплуатация — антивибрационная система уменьшает воздействие колебаний на суставы и сосуды человека.
- Дополнительные возможности — сужающееся сопло позволяет увеличить мощность воздушного потока в режиме воздуходувки.
- Удобное приготовление топливной смеси — дозатор для смешивания бензина и масла входит в комплект.
- Продуманная комплектация — опрыскиватель поставляется с сумкой для инструментов, чтобы они всегда были под рукой и не потерялись.
- Гарантия 3 года — качество опрыскивателя подтверждено производителем.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы
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