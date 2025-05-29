Top.Mail.Ru
Опрыскиватель аккумуляторный ЗУБР 15 л, (ОПЛ-15) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Опрыскиватель аккумуляторный ЗУБР 15 л, (ОПЛ-15)

11 Отзывы
Добавить в избранное Поделиться
Опрыскиватель аккумуляторный ЗУБР 15 л, (ОПЛ-15)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Опрыскиватель
Ранцевая конструкция
да
Объём бака для раствора, л
15
Расход жидкости, л/мин
3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-48%
4 860 руб.  9 260 руб. 
Начислим 78 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 697015
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Опрыскиватель аккумуляторный ЗУБР 15 л, (ОПЛ-15)
4 860 руб. -48%
9 260 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Опрыскиватель
Производство
Китай
Родина бренда
Россия
Ранцевая конструкция
да
Объём бака для раствора, л
15
Расход жидкости, л/мин
3
Высота, см
100
Ширина, см
29
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
62х37х27
Вес, кг.
5.45

Описание товара Опрыскиватель аккумуляторный ЗУБР 15 л, (ОПЛ-15)

Аккумуляторный опрыскиватель ЗУБР 15 л ОПЛ-15 отличается эффективностью, мобильностью, экологичностью. Бережно орошает растения. Подходит для дезинфекции, мытья окон и стен. Работает от литий-ионного аккумулятора напряжением 18 В (приобретается отдельно). За счет наличия ремней обеспечивается удобство переноски на спине.

Отзывы о товаре Опрыскиватель аккумуляторный ЗУБР 15 л, (ОПЛ-15)

Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Анатолий В.

Достоинства:


Комментарий:
Аккуратно упакован, удобный ранец, оптимальное количество раствора помещается в ëмкость. Форсунки огонь, мелкодисперсное распыление, удобен в работе.
Источник: Яндекс Маркет
24.05.2025
Сергей К.

Достоинства:


Комментарий:
опрыскиватель отличный супруга довольна спасибо продавцу
Источник: Яндекс Маркет
11.05.2025
Владислав Г.

Достоинства:


Комментарий:
Приехал быстро!Отличный опрыскиватель!!!
Источник: Яндекс Маркет
04.05.2025
Роман Д.

Достоинства:


Комментарий:
Стандартный опрыскиватель. Работает ровно. Аккумулятор заряжен почти на 100% был. Ставлю 4 из-за ремней. Никак не мог приспособить так чтобы вся конструкция не разъезжалась, в итоге просто навязал узлы. Слабовата ручка, где перекрывается поток, выглядит не очень надежно, но пока нареканий нет, 3 раза опраскивал - проблем не было. По факту распыляет максимум на метр где-то от сопла, я использовал двойное. Возможно при одинарном будет дальше.
Источник: Яндекс Маркет
03.05.2025
Александра С.

Достоинства:


Комментарий:
Работает всё хорошо, удобный ранец, сам не выключается. неисправностей после применения не выявлено. Всё было в комплекте, коробка пришла не рваная. Будем эксплуатировать, возможно дополню отзыв позднее.
Источник: Яндекс Маркет
30.04.2025
Николай М.

Достоинства:


Комментарий:
Пришел быстро.Работает отлично.Протечек нет.По сравнению с ручным просто огонь.Шланг достаточной длины,разные насадки.Продавца рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
23.04.2025
Николай Б.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошо распыляет. Акум заряжен был, три бака использовал несколько не сел. Ремкомплект для насоса есть. Пластик хороший
Источник: Яндекс Маркет
22.04.2025
Владимир Ш.

Достоинства:


Комментарий:
удобный можно брать для сада и огорода
Источник: Яндекс Маркет
22.04.2025
Анастасия Д.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный опрыскиватель, быль куплен для обработки участка от клещей
Источник: Яндекс Маркет
18.04.2025
Муждаба Я.

Достоинства:


Комментарий:
круто,но я еще не знаю что написать.
Источник: Яндекс Маркет
30.03.2025
Юлия М.

Достоинства:


Комментарий:
Первое впечатление хорошее! Качество отличное, все в комплекте как и заявлено в карточке. Брала родителям, позже отзыв дополню) в целом рекомендую к покупке



Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Опрыскиватель
Производство
Китай
Родина бренда
Россия
Ранцевая конструкция
да
Объём бака для раствора, л
15
Расход жидкости, л/мин
3
Высота, см
100
Ширина, см
29
Страна производитель
Китай
Описание
Аккумуляторный опрыскиватель ЗУБР 15 л ОПЛ-15 отличается эффективностью, мобильностью, экологичностью. Бережно орошает растения. Подходит для дезинфекции, мытья окон и стен. Работает от литий-ионного аккумулятора напряжением 18 В (приобретается отдельно). За счет наличия ремней обеспечивается удобство переноски на спине.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Анатолий В.

Достоинства:


Комментарий:
Аккуратно упакован, удобный ранец, оптимальное количество раствора помещается в ëмкость. Форсунки огонь, мелкодисперсное распыление, удобен в работе.
Источник: Яндекс Маркет
24.05.2025
Сергей К.

Достоинства:


Комментарий:
опрыскиватель отличный супруга довольна спасибо продавцу
Источник: Яндекс Маркет
11.05.2025
Владислав Г.

Достоинства:


Комментарий:
Приехал быстро!Отличный опрыскиватель!!!
Источник: Яндекс Маркет
04.05.2025
Роман Д.

Достоинства:


Комментарий:
Стандартный опрыскиватель. Работает ровно. Аккумулятор заряжен почти на 100% был. Ставлю 4 из-за ремней. Никак не мог приспособить так чтобы вся конструкция не разъезжалась, в итоге просто навязал узлы. Слабовата ручка, где перекрывается поток, выглядит не очень надежно, но пока нареканий нет, 3 раза опраскивал - проблем не было. По факту распыляет максимум на метр где-то от сопла, я использовал двойное. Возможно при одинарном будет дальше.
Источник: Яндекс Маркет
03.05.2025
Александра С.

Достоинства:


Комментарий:
Работает всё хорошо, удобный ранец, сам не выключается. неисправностей после применения не выявлено. Всё было в комплекте, коробка пришла не рваная. Будем эксплуатировать, возможно дополню отзыв позднее.
Источник: Яндекс Маркет
30.04.2025
Николай М.

Достоинства:


Комментарий:
Пришел быстро.Работает отлично.Протечек нет.По сравнению с ручным просто огонь.Шланг достаточной длины,разные насадки.Продавца рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
23.04.2025
Николай Б.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошо распыляет. Акум заряжен был, три бака использовал несколько не сел. Ремкомплект для насоса есть. Пластик хороший
Источник: Яндекс Маркет
22.04.2025
Владимир Ш.

Достоинства:


Комментарий:
удобный можно брать для сада и огорода
Источник: Яндекс Маркет
22.04.2025
Анастасия Д.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный опрыскиватель, быль куплен для обработки участка от клещей
Источник: Яндекс Маркет
18.04.2025
Муждаба Я.

Достоинства:


Комментарий:
круто,но я еще не знаю что написать.
Источник: Яндекс Маркет
30.03.2025
Юлия М.

Достоинства:


Комментарий:
Первое впечатление хорошее! Качество отличное, все в комплекте как и заявлено в карточке. Брала родителям, позже отзыв дополню) в целом рекомендую к покупке


Опрыскиватель аккумуляторный ЗУБР 15 л, (ОПЛ-15) – стоимость товара 4860 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...