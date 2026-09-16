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Опрыскиватель бензиновый ЗУБР 14 л, 3.5 л.с, (ОПБ-14-57) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Опрыскиватель бензиновый ЗУБР 14 л, 3.5 л.с, (ОПБ-14-57)

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Опрыскиватель бензиновый ЗУБР 14 л, 3.5 л.с, (ОПБ-14-57) - фото 1
Опрыскиватель бензиновый ЗУБР 14 л, 3.5 л.с, (ОПБ-14-57) - фото 2
Опрыскиватель бензиновый ЗУБР 14 л, 3.5 л.с, (ОПБ-14-57) - фото 3
Опрыскиватель бензиновый ЗУБР 14 л, 3.5 л.с, (ОПБ-14-57) - фото 4
Опрыскиватель бензиновый ЗУБР 14 л, 3.5 л.с, (ОПБ-14-57) - фото 5
Опрыскиватель бензиновый ЗУБР 14 л, 3.5 л.с, (ОПБ-14-57) - фото 6
Опрыскиватель бензиновый ЗУБР 14 л, 3.5 л.с, (ОПБ-14-57) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Опрыскиватель
Ранцевая конструкция
да
Мощность, л.с.
3.5
Объём топливного бака, л
1.5
Объём двигателя, см3
47
Объём бака для раствора, л
14
Расход жидкости, л/мин
3.5
  • Опрыскиватель бензиновый ЗУБР 14 л, 3.5 л.с, (ОПБ-14-57) - фото 1
  • Опрыскиватель бензиновый ЗУБР 14 л, 3.5 л.с, (ОПБ-14-57) - фото 2
  • Опрыскиватель бензиновый ЗУБР 14 л, 3.5 л.с, (ОПБ-14-57) - фото 3
  • Опрыскиватель бензиновый ЗУБР 14 л, 3.5 л.с, (ОПБ-14-57) - фото 4
  • Опрыскиватель бензиновый ЗУБР 14 л, 3.5 л.с, (ОПБ-14-57) - фото 5
  • Опрыскиватель бензиновый ЗУБР 14 л, 3.5 л.с, (ОПБ-14-57) - фото 6
  • Опрыскиватель бензиновый ЗУБР 14 л, 3.5 л.с, (ОПБ-14-57) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 030 руб. 
Начислим 273 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 697022
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Опрыскиватель бензиновый ЗУБР 14 л, 3.5 л.с, (ОПБ-14-57)
17 030 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Опрыскиватель
Производство
Китай
Родина бренда
Россия
Ранцевая конструкция
да
Мощность, л.с.
3.5
Объём топливного бака, л
1.5
Объём двигателя, см3
47
Объём бака для раствора, л
14
Расход жидкости, л/мин
3.5
Высота, см
69
Ширина, см
46
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
72х55х44
Вес, кг.
12.5

Описание товара Опрыскиватель бензиновый ЗУБР 14 л, 3.5 л.с, (ОПБ-14-57)

Мощный опрыскиватель подходит для выполнения работ на больших площадях. Высокая скорость воздушного потока позволяет распылять жидкость в радиусе до 18 метров. Ранцевый опрыскиватель очень удобен в использовании, благодаря способу переноски и небольшому весу. Управление оборотами двигателя и подачей раствора осуществляется с помощью специальной рукоятки на корпусе.

Отзывы о товаре Опрыскиватель бензиновый ЗУБР 14 л, 3.5 л.с, (ОПБ-14-57)




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Опрыскиватель
Производство
Китай
Родина бренда
Россия
Ранцевая конструкция
да
Мощность, л.с.
3.5
Объём топливного бака, л
1.5
Объём двигателя, см3
47
Объём бака для раствора, л
14
Расход жидкости, л/мин
3.5
Высота, см
69
Ширина, см
46
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Страна производитель
Китай
Описание
Мощный опрыскиватель подходит для выполнения работ на больших площадях. Высокая скорость воздушного потока позволяет распылять жидкость в радиусе до 18 метров. Ранцевый опрыскиватель очень удобен в использовании, благодаря способу переноски и небольшому весу. Управление оборотами двигателя и подачей раствора осуществляется с помощью специальной рукоятки на корпусе.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Опрыскиватель бензиновый ЗУБР 14 л, 3.5 л.с, (ОПБ-14-57) - купить по цене 17030 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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