Top.Mail.Ru
Опрыскиватель Grinda Handy Spray 8-425163 16л купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Опрыскиватель Grinda Handy Spray 8-425163 16л

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Опрыскиватель Grinda Handy Spray 8-425163 16л
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-14%
4 740 руб.  5 505 руб. 
Начислим 76 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 347941
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Опрыскиватель Grinda Handy Spray 8-425163 16л
4 740 руб. -14%
5 505 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Grinda
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
72х32х32
Вес, кг.
4.84

Описание товара Опрыскиватель Grinda Handy Spray 8-425163 16л

Опрыскиватель Grinda Handy Spray 8-425163 16л

Отзывы о товаре Опрыскиватель Grinda Handy Spray 8-425163 16л




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Grinda
Страна производитель
Китай
Описание
Опрыскиватель Grinda Handy Spray 8-425163 16л
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Опрыскиватель Grinda Handy Spray 8-425163 16л - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 4740 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...