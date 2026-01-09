Опрыскиватель бензиновый ЗУБР 14 л, 2.5 л.с, (ОПБ-14-43)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Опрыскиватель
Ранцевая конструкция
да
Мощность, л.с.
2.5
Объём топливного бака, л
1.3
Объём двигателя, см3
43
Объём бака для раствора, л
14
Расход жидкости, л/мин
3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-25%13 560 руб. 18 000 руб.
В наличии
Код товара: 697021
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
13 560 руб. -25%
18 000 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Опрыскиватель
Производство
Китай
Родина бренда
Россия
Ранцевая конструкция
да
Мощность, л.с.
2.5
Объём топливного бака, л
1.3
Объём двигателя, см3
43
Объём бака для раствора, л
14
Расход жидкости, л/мин
3
Высота, см
70
Ширина, см
37
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
72х49х41
Вес, кг.
12.6
Описание товара Опрыскиватель бензиновый ЗУБР 14 л, 2.5 л.с, (ОПБ-14-43)
Опрыскиватель бензиновый 14 л, 2.5 л. с. Зубр ОПБ-14-43 - с радиусом распыления до 14 метров, подходит для использования в домашнем хозяйстве. Может применяться для внесения удобрений, полива и обработки различных культур от насекомых. Ранцевый опрыскиватель очень удобен в использовании, благодаря способу переноски и небольшому весу. Управление оборотами двигателя и подачей раствора осуществляется с помощью специальной рукоятки на корпусе. Для распыления удобрений, инсектицидов, гербицидов и полива.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Опрыскиватель
Производство
Китай
Родина бренда
Россия
Ранцевая конструкция
да
Мощность, л.с.
2.5
Объём топливного бака, л
1.3
Объём двигателя, см3
43
Объём бака для раствора, л
14
Расход жидкости, л/мин
3
Высота, см
70
Ширина, см
37
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Страна производитель
Китай
Опрыскиватель бензиновый 14 л, 2.5 л. с. Зубр ОПБ-14-43 - с радиусом распыления до 14 метров, подходит для использования в домашнем хозяйстве. Может применяться для внесения удобрений, полива и обработки различных культур от насекомых. Ранцевый опрыскиватель очень удобен в использовании, благодаря способу переноски и небольшому весу. Управление оборотами двигателя и подачей раствора осуществляется с помощью специальной рукоятки на корпусе. Для распыления удобрений, инсектицидов, гербицидов и полива.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы
Достоинства:
Комментарий:
Своей покупкой доволен. До этого пользовался аккумуляторным опрыскивателем. Я вам скажу, что даже сравнивать не чего. Один огород опрыскиваю за 15 мин. Очень доволен.
Достоинства:
Комментарий:
Зверь -машина, ревет как мотоцикл Тяжело распрыскивает на большую высоту, в остальном норм Мужская игрушка, тяжелый , но мощный. Все лето отработал
Достоинства:
Комментарий:
заводится очень легко. напор слабоват чем рассчитывал,но бьёт дальше чем аккумуляторный опрыскиватель.
Достоинства:
Комментарий:
пришел заказ быстро. запустил легко работает отлично. обработал два участка мин. за двадцатпять. бака под химикаты хватает на пять соток легко. движок очень экономичный. очень доволен.
Достоинства:
Комментарий:
Опрыскиватель пришел в хорошем состоянии, все в комплекте. Изготовлен качественно. Залил бензин, завелась с первого тычка, работает устойчиво, на курок газа реагирует хорошо. Доволен покупкой. Это у меня третий инструмент фирмы Зубр, рекомендую.
Опрыскиватель бензиновый ЗУБР 14 л, 2.5 л.с, (ОПБ-14-43) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 13560 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Опрыскиватель бензиновый ЗУБР 14 л, 2.5 л.с, (ОПБ-14-43)
Достоинства:
Комментарий:
Своей покупкой доволен. До этого пользовался аккумуляторным опрыскивателем. Я вам скажу, что даже сравнивать не чего. Один огород опрыскиваю за 15 мин. Очень доволен.
Достоинства:
Комментарий:
Зверь -машина, ревет как мотоцикл Тяжело распрыскивает на большую высоту, в остальном норм Мужская игрушка, тяжелый , но мощный. Все лето отработал
Достоинства:
Комментарий:
заводится очень легко. напор слабоват чем рассчитывал,но бьёт дальше чем аккумуляторный опрыскиватель.
Достоинства:
Комментарий:
пришел заказ быстро. запустил легко работает отлично. обработал два участка мин. за двадцатпять. бака под химикаты хватает на пять соток легко. движок очень экономичный. очень доволен.
Достоинства:
Комментарий:
Опрыскиватель пришел в хорошем состоянии, все в комплекте. Изготовлен качественно. Залил бензин, завелась с первого тычка, работает устойчиво, на курок газа реагирует хорошо. Доволен покупкой. Это у меня третий инструмент фирмы Зубр, рекомендую.