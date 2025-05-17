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Опрыскиватель аккумуляторный ЗУБР 16 л, колеса, (ОПС-16К) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Опрыскиватель аккумуляторный ЗУБР 16 л, колеса, (ОПС-16К)

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Опрыскиватель аккумуляторный ЗУБР 16 л, колеса, (ОПС-16К) - фото 1
Опрыскиватель аккумуляторный ЗУБР 16 л, колеса, (ОПС-16К) - фото 2
Опрыскиватель аккумуляторный ЗУБР 16 л, колеса, (ОПС-16К) - фото 3
Опрыскиватель аккумуляторный ЗУБР 16 л, колеса, (ОПС-16К) - фото 4
Опрыскиватель аккумуляторный ЗУБР 16 л, колеса, (ОПС-16К) - фото 5
Опрыскиватель аккумуляторный ЗУБР 16 л, колеса, (ОПС-16К) - фото 6
Опрыскиватель аккумуляторный ЗУБР 16 л, колеса, (ОПС-16К) - фото 7
Опрыскиватель аккумуляторный ЗУБР 16 л, колеса, (ОПС-16К) - фото 8
Опрыскиватель аккумуляторный ЗУБР 16 л, колеса, (ОПС-16К) - фото 9
Опрыскиватель аккумуляторный ЗУБР 16 л, колеса, (ОПС-16К) - фото 10
Опрыскиватель аккумуляторный ЗУБР 16 л, колеса, (ОПС-16К) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Опрыскиватель
Ранцевая конструкция
да
Объём бака для раствора, л
16
Расход жидкости, л/мин
5
  • Опрыскиватель аккумуляторный ЗУБР 16 л, колеса, (ОПС-16К) - фото 1
  • Опрыскиватель аккумуляторный ЗУБР 16 л, колеса, (ОПС-16К) - фото 2
  • Опрыскиватель аккумуляторный ЗУБР 16 л, колеса, (ОПС-16К) - фото 3
  • Опрыскиватель аккумуляторный ЗУБР 16 л, колеса, (ОПС-16К) - фото 4
  • Опрыскиватель аккумуляторный ЗУБР 16 л, колеса, (ОПС-16К) - фото 5
  • Опрыскиватель аккумуляторный ЗУБР 16 л, колеса, (ОПС-16К) - фото 6
  • Опрыскиватель аккумуляторный ЗУБР 16 л, колеса, (ОПС-16К) - фото 7
  • Опрыскиватель аккумуляторный ЗУБР 16 л, колеса, (ОПС-16К) - фото 8
  • Опрыскиватель аккумуляторный ЗУБР 16 л, колеса, (ОПС-16К) - фото 9
  • Опрыскиватель аккумуляторный ЗУБР 16 л, колеса, (ОПС-16К) - фото 10
  • Опрыскиватель аккумуляторный ЗУБР 16 л, колеса, (ОПС-16К) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 860 руб. 
Начислим 78 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 697017
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Опрыскиватель аккумуляторный ЗУБР 16 л, колеса, (ОПС-16К)
4 860 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Опрыскиватель
Производство
Китай
Родина бренда
Россия
Ранцевая конструкция
да
Объём бака для раствора, л
16
Расход жидкости, л/мин
5
Высота, см
100
Ширина, см
38
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х38х22
Вес, кг.
6

Описание товара Опрыскиватель аккумуляторный ЗУБР 16 л, колеса, (ОПС-16К)

Ранцевый аккумуляторный опрыскиватель отличается эффективностью, мобильностью, экологичностью. Бережно орошает растения. Подходит для дезинфекции помещений и участков, мытья окон и стен, нанесения антисептиков и антипиренов. Работает от свинцово-кислотного аккумулятора. За счет наличия ремней обеспечивается удобство переноски на спине, а за счет тележки с колесами - легкость перемещения к месту проведения работ

Отзывы о товаре Опрыскиватель аккумуляторный ЗУБР 16 л, колеса, (ОПС-16К)

Источник: Яндекс Маркет
17.05.2025
Виктор Б.

Достоинства:


Комментарий:
Работает, комплект полный, тележка есть. Зарядное устройство работает.



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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Опрыскиватель
Производство
Китай
Родина бренда
Россия
Ранцевая конструкция
да
Объём бака для раствора, л
16
Расход жидкости, л/мин
5
Высота, см
100
Ширина, см
38
Страна производитель
Китай
Описание
Ранцевый аккумуляторный опрыскиватель отличается эффективностью, мобильностью, экологичностью. Бережно орошает растения. Подходит для дезинфекции помещений и участков, мытья окон и стен, нанесения антисептиков и антипиренов. Работает от свинцово-кислотного аккумулятора. За счет наличия ремней обеспечивается удобство переноски на спине, а за счет тележки с колесами - легкость перемещения к месту проведения работ
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
17.05.2025
Виктор Б.

Достоинства:


Комментарий:
Работает, комплект полный, тележка есть. Зарядное устройство работает.


Опрыскиватель аккумуляторный ЗУБР 16 л, колеса, (ОПС-16К) - стоимость товара 4860 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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