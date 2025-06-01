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Опрыскиватель аккумуляторный ЗУБР 10 л, (ОПЛ-10) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Опрыскиватель аккумуляторный ЗУБР 10 л, (ОПЛ-10)

31 Отзывы
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Опрыскиватель аккумуляторный ЗУБР 10 л, (ОПЛ-10) - фото 1
Опрыскиватель аккумуляторный ЗУБР 10 л, (ОПЛ-10) - фото 2
Опрыскиватель аккумуляторный ЗУБР 10 л, (ОПЛ-10) - фото 3
Опрыскиватель аккумуляторный ЗУБР 10 л, (ОПЛ-10) - фото 4
Опрыскиватель аккумуляторный ЗУБР 10 л, (ОПЛ-10) - фото 5
Опрыскиватель аккумуляторный ЗУБР 10 л, (ОПЛ-10) - фото 6
Опрыскиватель аккумуляторный ЗУБР 10 л, (ОПЛ-10) - фото 7
Опрыскиватель аккумуляторный ЗУБР 10 л, (ОПЛ-10) - фото 8
Опрыскиватель аккумуляторный ЗУБР 10 л, (ОПЛ-10) - фото 9
Опрыскиватель аккумуляторный ЗУБР 10 л, (ОПЛ-10) - фото 10
Опрыскиватель аккумуляторный ЗУБР 10 л, (ОПЛ-10) - фото 11
Опрыскиватель аккумуляторный ЗУБР 10 л, (ОПЛ-10) - фото 12
Опрыскиватель аккумуляторный ЗУБР 10 л, (ОПЛ-10) - фото 13
Опрыскиватель аккумуляторный ЗУБР 10 л, (ОПЛ-10) - фото 14
Опрыскиватель аккумуляторный ЗУБР 10 л, (ОПЛ-10) - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Опрыскиватель
Ранцевая конструкция
да
Объём бака для раствора, л
10
Расход жидкости, л/мин
3
  • Опрыскиватель аккумуляторный ЗУБР 10 л, (ОПЛ-10) - фото 1
  • Опрыскиватель аккумуляторный ЗУБР 10 л, (ОПЛ-10) - фото 2
  • Опрыскиватель аккумуляторный ЗУБР 10 л, (ОПЛ-10) - фото 3
  • Опрыскиватель аккумуляторный ЗУБР 10 л, (ОПЛ-10) - фото 4
  • Опрыскиватель аккумуляторный ЗУБР 10 л, (ОПЛ-10) - фото 5
  • Опрыскиватель аккумуляторный ЗУБР 10 л, (ОПЛ-10) - фото 6
  • Опрыскиватель аккумуляторный ЗУБР 10 л, (ОПЛ-10) - фото 7
  • Опрыскиватель аккумуляторный ЗУБР 10 л, (ОПЛ-10) - фото 8
  • Опрыскиватель аккумуляторный ЗУБР 10 л, (ОПЛ-10) - фото 9
  • Опрыскиватель аккумуляторный ЗУБР 10 л, (ОПЛ-10) - фото 10
  • Опрыскиватель аккумуляторный ЗУБР 10 л, (ОПЛ-10) - фото 11
  • Опрыскиватель аккумуляторный ЗУБР 10 л, (ОПЛ-10) - фото 12
  • Опрыскиватель аккумуляторный ЗУБР 10 л, (ОПЛ-10) - фото 13
  • Опрыскиватель аккумуляторный ЗУБР 10 л, (ОПЛ-10) - фото 14
  • Опрыскиватель аккумуляторный ЗУБР 10 л, (ОПЛ-10) - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-41%
4 740 руб.  8 000 руб. 
Начислим 76 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 697012
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Опрыскиватель аккумуляторный ЗУБР 10 л, (ОПЛ-10)
4 740 руб. -41%
8 000 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Опрыскиватель
Производство
Китай
Родина бренда
Россия
Ранцевая конструкция
да
Объём бака для раствора, л
10
Расход жидкости, л/мин
3
Высота, см
100
Ширина, см
22
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
62х37х27
Вес, кг.
5.2

Описание товара Опрыскиватель аккумуляторный ЗУБР 10 л, (ОПЛ-10)

Аккумуляторный опрыскиватель ЗУБР 10 л ОПЛ-10 отличается эффективностью, мобильностью, экологичностью. Бережно орошает растения. Подходит для дезинфекции, мытья окон и стен. Работает от литий-ионного аккумулятора напряжением 18 В (приобретается отдельно). За счет наличия ремней обеспечивается удобство переноски на спине.

Отзывы о товаре Опрыскиватель аккумуляторный ЗУБР 10 л, (ОПЛ-10)

Источник: Яндекс Маркет
01.06.2025
Татьяна М.

Достоинства:


Комментарий:
Все работает, товар соответствует описанию
Источник: Яндекс Маркет
31.05.2025
Татьяна М.

Достоинства:


Комментарий:
классный.заряда надолго хватает.50 литров выбрызгиваю и ничуть не разряжается
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Игорь К.

Достоинства:


Комментарий:
не хватает одной детали на ремне
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Отличный опрыскиватель, в работе проверил.
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Артём П.

Достоинства:


Комментарий:
всё согласно задаче,справился
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Александр А.

Достоинства:


Комментарий:
Пока работает хорошо, батарейка держит не один день, даже с каждодневным использованием, на ощупь мне показалось, что пластик очень хрупкий, нужно бережно относиться к устройству
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Алла Г.

Достоинства:


Комментарий:
Опробовали, все Ок, распыляет отлично.Ни где не течет.
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Семен П.

Достоинства:


Комментарий:
пришел целый, комплектация полная, по индикатору заряда две из трёх лампочек светились. опрыскал 2 участка по десять соток, аппаратом доволен, спасибо.
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
МИХАИЛ Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Компактный (на 10 л). Пришёл с заряженным аккомулятором. С первого взгляда пластик хрупкий - требует бережного хранения. Как будет работать, посмотрим и дополним отзыв.
Источник: Яндекс Маркет
25.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
очень довольна.работает хорошо.рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
25.05.2025
Андрей Калинин

Достоинства:


Комментарий:
Опрыскиватель пришел в срок, уже пользуемся на даче во всю, очень удобный, быстрая зарядка, подробная и понятная инструкция.
Источник: Яндекс Маркет
25.05.2025
Александра О.

Достоинства:


Комментарий:
Понравился, аккумулятор заряжен. Опробовала. Понравился
Источник: Яндекс Маркет
19.05.2025
Алексей О.

Достоинства:


Комментарий:
Опрыскиватель пришел в срок, комплект полный. Прочитали инструкцию, залили воду, первый пуск - полет нормальный! Все работает в штатном режиме. Аккумулятор заряжен, давление давит, красота!!! Единственный минус - это крепление ремней снизу опрыскивателя. Просто вставляются в пазы, что очень не практично! При первой примерке один из наплечных ремней соскочил с опрыскивателя. Нужно будет доделывать крепления, что бы не соскакивали. Общее впечатление пока что СУПЕР!!! Дальше будет видно)))
Источник: Яндекс Маркет
18.05.2025
Николай Т.

Достоинства:


Комментарий:
опрыскивателем доволен всё работает. продавца рекомендую,пришло вовремя спасибо!!!
Источник: Яндекс Маркет
13.05.2025
сергей с.

Достоинства:


Комментарий:
Очень полезная и удобная вещь.
Источник: Яндекс Маркет
10.05.2025
Михаил К.

Достоинства:


Комментарий:
Пришёл целый.Проверил на воде всё работает.Первое впечатление хорошее, будем опробовать в деле.
Источник: Яндекс Маркет
09.05.2025
Андрей М.

Достоинства:


Комментарий:
Всё работает. Отличный опрыскиватель для небольших объемов.
Источник: Яндекс Маркет
08.05.2025
Равиль Х.

Достоинства:


Комментарий:
всё супер,брызжет как надо ,батарея заряжена ,насадки все есть ,регулятор работает . советую к покупке .магазин честный.
Источник: Яндекс Маркет
06.05.2025
Ирина А.

Достоинства:


Комментарий:
Всё неплохо- качественные исполнение, и всё прочее. Лёгкий, удобный. Хорошая тугая струя. Из минусов - нет заявленной дальности распыления до 6 м, а брали именно за эту характеристику, т к в саду высокие деревья. От сопла максимум 3 м. Меня не устроил только по этой причине.
Источник: Яндекс Маркет
02.05.2025
Андрей К.

Достоинства:


Комментарий:
Родители уже опробовали. Всё работает,все нормально.
Источник: Яндекс Маркет
28.04.2025
Игорь К.

Достоинства:


Комментарий:
классный аппарат! Распыляет хорошо,обработал все кусты. Жалею,что раньше не купил.
Источник: Яндекс Маркет
28.04.2025
Александр А.

Достоинства:


Комментарий:
Пришел быстро, комплект полный, аккумулятор вроде заряжен
Источник: Яндекс Маркет
27.04.2025
Людмила Т.

Достоинства:


Комментарий:
Опробовали в деле. Очень хороший, все заявленные характеристики оправдывают себя. Работать удобно, быстро
Источник: Яндекс Маркет
25.04.2025
сергей к.

Достоинства:


Комментарий:
зверь аппарат,работать приятно,так и хочется чего-нибудь опрыскать
Источник: Яндекс Маркет
21.04.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Все пришло в комплекте. Аккумулятор заряжен.
Источник: Яндекс Маркет
20.04.2025
Наталья С.

Достоинства:


Комментарий:
Работает отлично! Но упаковка была вскрыта..
Источник: Яндекс Маркет
16.04.2025
Александр О.

Достоинства:


Комментарий:
Пришел не заряженный,хотя читал,что приходит в заряженном состоянии,заряжался часа 3,не сразу понял куда ставить прокладки,там их 2 вида,короче не успел до темна,пришлось старым брызгать,не очень нравиться брандспойт,хлиповат.Думаю скоро дополню свой отзыв.
Источник: Яндекс Маркет
16.04.2025
Светлана С.

Достоинства:


Комментарий:
Опрыскиватель понравился. Работает отлично.
Источник: Яндекс Маркет
14.04.2025
Маргарита

Достоинства:


Комментарий:
Спасибо производителю! Уже использовали по назначению (и даже не совсем), реакции положительные: удобно располагается на спине и не грузит даже с полным баком, заряда батареи хватило на распыление 30 литров (десятью из них помыли машину) и ещё осталось, я довольна покупкой на все сто.
Источник: Яндекс Маркет
14.04.2025
Maxim A.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный опрыскиватель! После пневматического с ним работать одно удовольствие: больше времени занимает подготовка раствора, обработка участка заняла минуты. Рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
10.04.2025
Елена Е.

Достоинства:


Комментарий:
опрыскиватель пришёл вовремя, хорошо упакован, полный комплект. пока не использовала, но кажется очень удобным



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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Опрыскиватель
Производство
Китай
Родина бренда
Россия
Ранцевая конструкция
да
Объём бака для раствора, л
10
Расход жидкости, л/мин
3
Высота, см
100
Ширина, см
22
Страна производитель
Китай
Описание
Аккумуляторный опрыскиватель ЗУБР 10 л ОПЛ-10 отличается эффективностью, мобильностью, экологичностью. Бережно орошает растения. Подходит для дезинфекции, мытья окон и стен. Работает от литий-ионного аккумулятора напряжением 18 В (приобретается отдельно). За счет наличия ремней обеспечивается удобство переноски на спине.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
01.06.2025
Татьяна М.

Достоинства:


Комментарий:
Все работает, товар соответствует описанию
Источник: Яндекс Маркет
31.05.2025
Татьяна М.

Достоинства:


Комментарий:
классный.заряда надолго хватает.50 литров выбрызгиваю и ничуть не разряжается
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Игорь К.

Достоинства:


Комментарий:
не хватает одной детали на ремне
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Отличный опрыскиватель, в работе проверил.
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Артём П.

Достоинства:


Комментарий:
всё согласно задаче,справился
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Александр А.

Достоинства:


Комментарий:
Пока работает хорошо, батарейка держит не один день, даже с каждодневным использованием, на ощупь мне показалось, что пластик очень хрупкий, нужно бережно относиться к устройству
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Алла Г.

Достоинства:


Комментарий:
Опробовали, все Ок, распыляет отлично.Ни где не течет.
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Семен П.

Достоинства:


Комментарий:
пришел целый, комплектация полная, по индикатору заряда две из трёх лампочек светились. опрыскал 2 участка по десять соток, аппаратом доволен, спасибо.
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
МИХАИЛ Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Компактный (на 10 л). Пришёл с заряженным аккомулятором. С первого взгляда пластик хрупкий - требует бережного хранения. Как будет работать, посмотрим и дополним отзыв.
Источник: Яндекс Маркет
25.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
очень довольна.работает хорошо.рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
25.05.2025
Андрей Калинин

Достоинства:


Комментарий:
Опрыскиватель пришел в срок, уже пользуемся на даче во всю, очень удобный, быстрая зарядка, подробная и понятная инструкция.
Источник: Яндекс Маркет
25.05.2025
Александра О.

Достоинства:


Комментарий:
Понравился, аккумулятор заряжен. Опробовала. Понравился
Источник: Яндекс Маркет
19.05.2025
Алексей О.

Достоинства:


Комментарий:
Опрыскиватель пришел в срок, комплект полный. Прочитали инструкцию, залили воду, первый пуск - полет нормальный! Все работает в штатном режиме. Аккумулятор заряжен, давление давит, красота!!! Единственный минус - это крепление ремней снизу опрыскивателя. Просто вставляются в пазы, что очень не практично! При первой примерке один из наплечных ремней соскочил с опрыскивателя. Нужно будет доделывать крепления, что бы не соскакивали. Общее впечатление пока что СУПЕР!!! Дальше будет видно)))
Источник: Яндекс Маркет
18.05.2025
Николай Т.

Достоинства:


Комментарий:
опрыскивателем доволен всё работает. продавца рекомендую,пришло вовремя спасибо!!!
Источник: Яндекс Маркет
13.05.2025
сергей с.

Достоинства:


Комментарий:
Очень полезная и удобная вещь.
Источник: Яндекс Маркет
10.05.2025
Михаил К.

Достоинства:


Комментарий:
Пришёл целый.Проверил на воде всё работает.Первое впечатление хорошее, будем опробовать в деле.
Источник: Яндекс Маркет
09.05.2025
Андрей М.

Достоинства:


Комментарий:
Всё работает. Отличный опрыскиватель для небольших объемов.
Источник: Яндекс Маркет
08.05.2025
Равиль Х.

Достоинства:


Комментарий:
всё супер,брызжет как надо ,батарея заряжена ,насадки все есть ,регулятор работает . советую к покупке .магазин честный.
Источник: Яндекс Маркет
06.05.2025
Ирина А.

Достоинства:


Комментарий:
Всё неплохо- качественные исполнение, и всё прочее. Лёгкий, удобный. Хорошая тугая струя. Из минусов - нет заявленной дальности распыления до 6 м, а брали именно за эту характеристику, т к в саду высокие деревья. От сопла максимум 3 м. Меня не устроил только по этой причине.
Источник: Яндекс Маркет
02.05.2025
Андрей К.

Достоинства:


Комментарий:
Родители уже опробовали. Всё работает,все нормально.
Источник: Яндекс Маркет
28.04.2025
Игорь К.

Достоинства:


Комментарий:
классный аппарат! Распыляет хорошо,обработал все кусты. Жалею,что раньше не купил.
Источник: Яндекс Маркет
28.04.2025
Александр А.

Достоинства:


Комментарий:
Пришел быстро, комплект полный, аккумулятор вроде заряжен
Источник: Яндекс Маркет
27.04.2025
Людмила Т.

Достоинства:


Комментарий:
Опробовали в деле. Очень хороший, все заявленные характеристики оправдывают себя. Работать удобно, быстро
Источник: Яндекс Маркет
25.04.2025
сергей к.

Достоинства:


Комментарий:
зверь аппарат,работать приятно,так и хочется чего-нибудь опрыскать
Источник: Яндекс Маркет
21.04.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Все пришло в комплекте. Аккумулятор заряжен.
Источник: Яндекс Маркет
20.04.2025
Наталья С.

Достоинства:


Комментарий:
Работает отлично! Но упаковка была вскрыта..
Источник: Яндекс Маркет
16.04.2025
Александр О.

Достоинства:


Комментарий:
Пришел не заряженный,хотя читал,что приходит в заряженном состоянии,заряжался часа 3,не сразу понял куда ставить прокладки,там их 2 вида,короче не успел до темна,пришлось старым брызгать,не очень нравиться брандспойт,хлиповат.Думаю скоро дополню свой отзыв.
Источник: Яндекс Маркет
16.04.2025
Светлана С.

Достоинства:


Комментарий:
Опрыскиватель понравился. Работает отлично.
Источник: Яндекс Маркет
14.04.2025
Маргарита

Достоинства:


Комментарий:
Спасибо производителю! Уже использовали по назначению (и даже не совсем), реакции положительные: удобно располагается на спине и не грузит даже с полным баком, заряда батареи хватило на распыление 30 литров (десятью из них помыли машину) и ещё осталось, я довольна покупкой на все сто.
Источник: Яндекс Маркет
14.04.2025
Maxim A.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный опрыскиватель! После пневматического с ним работать одно удовольствие: больше времени занимает подготовка раствора, обработка участка заняла минуты. Рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
10.04.2025
Елена Е.

Достоинства:


Комментарий:
опрыскиватель пришёл вовремя, хорошо упакован, полный комплект. пока не использовала, но кажется очень удобным


Опрыскиватель аккумуляторный ЗУБР 10 л, (ОПЛ-10) - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 4740 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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