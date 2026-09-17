Опрыскиватель аккумуляторный DENZEL 64795, D-8LI, 8 л, 12 В, 2 Ач
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Опрыскиватель аккумуляторный DENZEL 64795, D-8LI, 8 л, 12 В, 2 Ач
Аккумуляторный опрыскиватель Denzel D-8LI 64795 с баком объемом 8 л и Li-Ion батареей на 12 В, емкостью 2 А·ч, используется для ухода за растениями, а также для распыления инсектицидных жидкостей, дезинфекции помещений, мытья окон, стен и дорожек. Длина штанги регулируется в диапазоне 380-630 мм, а максимальная дальность распыления составляет 4 м, что позволяет обрабатывать участки большой площади и труднодоступные места. Опрыскиватель экономит силы и время пользователя, будет полезен в быту и на производстве.
Преимущества
- Прочная и долговечная конструкция — корпус бака с ребрами жесткости устойчив к деформации, латунная насадка распылителя не подвержена коррозии.
- Низкий расход энергии — аккумулятор обеспечивает до 6 часов непрерывной работы.
- Контроль оставшегося времени работы — индикатор заряда батареи помогает своевременно производить подзарядку.
- Телескопическая штанга 380-630 мм — пользователь сможет с легкостью обрабатывать отдаленные и высоко расположенные участки.
- Мобильность — устройство не зависит от наличия розетки, поэтому с ним можно свободно перемещаться вдали от дома.
- Экологичность — опрыскиватель не выделяет неприятный запах и вредные выхлопы в окружающую среду.
- Готовность к эксплуатации — зарядное устройство входит в комплект поставки.
- Комфортная работа — опрыскиватель весит всего 1,5 кг и снабжен удобным плечевым ремнем с вентилируемой подушкой, что позволяет долго работать без ощущения усталости.
- Гарантия 3 года — высокое качество опрыскивателя подтверждено производителем.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 3 240 руб.810 руб. в СплитОпрыскиватель ранцевый аккумуляторный D-16LA, 16 л, 12 В, 8 Ач D...
-
В наличииЦена 3 240 руб.810 руб. в СплитОпрыскиватель аккумуляторный ЗУБР 12 л, (ОПС-12)
-
В наличииЦена 3 360 руб. 5 613 руб.840 руб. в СплитРаспылитель аккумуляторный Patriot PT-16AC
-
В наличииЦена 3 600 руб.900 руб. в СплитОпрыскиватель аккумуляторный ЗУБР 16 л, (ОПС-16)
-
В наличииЦена 3 720 руб.930 руб. в СплитОпрыскиватель RACO Pro 500, для работы с агрессивными химикатами...
-
В наличииЦена 4 740 руб. 5 505 руб.1185 руб. в СплитОпрыскиватель Grinda Handy Spray 8-425163 16л
-
В наличииЦена 4 740 руб. 8 000 руб.1185 руб. в СплитОпрыскиватель аккумуляторный ЗУБР 10 л, (ОПЛ-10)
-
В наличииЦена 4 860 руб. 9 260 руб.1215 руб. в СплитОпрыскиватель аккумуляторный ЗУБР 15 л, (ОПЛ-15)
-
В наличииЦена 4 860 руб.1215 руб. в СплитОпрыскиватель аккумуляторный ЗУБР 16 л, колеса, (ОПС-16К)
-
В наличииЦена 8 230 руб.2058 руб. в СплитОпрыскиватель аккумуляторный ЗУБР 15 л, 1 АКБ 4 А·ч, (ОПЛ-15-41)
-
В наличииЦена 13 180 руб.3295 руб. в СплитОпрыскиватель бензиновый GS-63-PRO, 63 см3, бак 25 л Denzel (653...
-
В наличииЦена 13 560 руб. 18 000 руб.3390 руб. в СплитОпрыскиватель бензиновый ЗУБР 14 л, 2.5 л.с, (ОПБ-14-43)
Аккумуляторный опрыскиватель Denzel D-8LI 64795 с баком объемом 8 л и Li-Ion батареей на 12 В, емкостью 2 А·ч, используется для ухода за растениями, а также для распыления инсектицидных жидкостей, дезинфекции помещений, мытья окон, стен и дорожек. Длина штанги регулируется в диапазоне 380-630 мм, а максимальная дальность распыления составляет 4 м, что позволяет обрабатывать участки большой площади и труднодоступные места. Опрыскиватель экономит силы и время пользователя, будет полезен в быту и на производстве.
Преимущества
- Прочная и долговечная конструкция — корпус бака с ребрами жесткости устойчив к деформации, латунная насадка распылителя не подвержена коррозии.
- Низкий расход энергии — аккумулятор обеспечивает до 6 часов непрерывной работы.
- Контроль оставшегося времени работы — индикатор заряда батареи помогает своевременно производить подзарядку.
- Телескопическая штанга 380-630 мм — пользователь сможет с легкостью обрабатывать отдаленные и высоко расположенные участки.
- Мобильность — устройство не зависит от наличия розетки, поэтому с ним можно свободно перемещаться вдали от дома.
- Экологичность — опрыскиватель не выделяет неприятный запах и вредные выхлопы в окружающую среду.
- Готовность к эксплуатации — зарядное устройство входит в комплект поставки.
- Комфортная работа — опрыскиватель весит всего 1,5 кг и снабжен удобным плечевым ремнем с вентилируемой подушкой, что позволяет долго работать без ощущения усталости.
- Гарантия 3 года — высокое качество опрыскивателя подтверждено производителем.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы
Отзывы о товаре Опрыскиватель аккумуляторный DENZEL 64795, D-8LI, 8 л, 12 В, 2 Ач