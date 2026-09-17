Опрыскиватель Kolner KSC 12-16L-01 (8060700236)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Опрыскиватель Kolner KSC 12-16L-01 (8060700236)
БОЛЕЕ 3 ЧАСОВ БЕЗ ПОДЗАРЯДКИ: аккумулятор 12В / 8 Ач обеспечивает длительную работу без необходимости частой подзарядки. ВМЕСТИТЕЛЬНОСТЬ И УДОБСТВО: объёма бака 16 л надолго хватает для работы без дозаправки, а широкая горловина упрощает заливку раствора. КОМФОРТ ПРИ РАБОТЕ: мягкая спинка и удобные ранцевые ремни снижают нагрузку на спину даже при длительном использовании. ТОЧНОСТЬ И ДАЛЬНОСТЬ: телескопическая штанга длиной 1 м и удобная рукоятка обеспечивают контроль и равномерное распыление. РАЗНЫЕ ТИПЫ РАСПЫЛЕНИЯ: в комплекте 3 насадки для различных задач. УНИВЕРСАЛЬНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ: уход за садовыми деревьями, обработка овощных культур, полив клумб, опрыскивание кустарников, дезинфекция газона от клещей.
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Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы
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