Опрыскиватель садовый аккумуляторный DEKO DKSP10 Li-ion, 16 л
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Характеристики
Тип товара
Опрыскиватель
Ранцевая конструкция
да
Объём топливного бака, л
16
Объём бака для раствора, л
16
Расход жидкости, л/мин
3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-25%4 490 руб. 6 010 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 568559
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Опрыскиватель
Тип двигателя
аккумуляторный
Ранцевая конструкция
да
Объём топливного бака, л
16
Объём бака для раствора, л
16
Расход жидкости, л/мин
3
Длина штанги, м
0
Наличие помпы
Да
Емкость аккумулятора
8 А•ч
Высота, см
48
Ширина, см
21
Размеры в упаковке, см
48х37х21
Вес, кг.
4
Описание товара Опрыскиватель садовый аккумуляторный DEKO DKSP10 Li-ion, 16 л
Опрыскиватель садовый аккумуляторный DEKO DKSP10 используется для распыления воды и удобрений, дезинфекции, дезинсекции, мытья окон, машин и стен, защиты растений от вредителей. Оснащен аккумулятором 12В Li-ion и сетевым адаптером, который обеспечивает быструю зарядку. Регулируемые лямки обеспечивают удобство перемещения опрыскивателя, можно носить как ранец. Комплектация Опрыскиватель Уплотнительные кольца - 4 шт. Держатель для шланга - 1 шт. Сопло - 4 шт. Пластиковая решетка-фильтр - 1 шт. Лямки съемные - 2 шт. Зарядное устройство - 1 шт. Коробка
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Бренд
Тип товара
Опрыскиватель
Тип двигателя
аккумуляторный
Ранцевая конструкция
да
Объём топливного бака, л
16
Объём бака для раствора, л
16
Расход жидкости, л/мин
3
Длина штанги, м
0
Наличие помпы
Да
Емкость аккумулятора
8 А•ч
Высота, см
48
Ширина, см
21
Опрыскиватель садовый аккумуляторный DEKO DKSP10 используется для распыления воды и удобрений, дезинфекции, дезинсекции, мытья окон, машин и стен, защиты растений от вредителей. Оснащен аккумулятором 12В Li-ion и сетевым адаптером, который обеспечивает быструю зарядку. Регулируемые лямки обеспечивают удобство перемещения опрыскивателя, можно носить как ранец. Комплектация Опрыскиватель Уплотнительные кольца - 4 шт. Держатель для шланга - 1 шт. Сопло - 4 шт. Пластиковая решетка-фильтр - 1 шт. Лямки съемные - 2 шт. Зарядное устройство - 1 шт. Коробка
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы
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