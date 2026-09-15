Беспроводное зарядное устройство Satechi Trio Wireless Charging Pad серый космос.
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Характеристики
Тип товара
Беспроводное зарядное устройство
Тип зарядного устройства
беспроводное
Материал
пластик
Длина провода, м
1
Цвет
серый
Суммарная выходная мощность
15
Выходное напряжение (мин), В
2.5
Выходное напряжение (макс), В
7.5
Сила выходного тока, А
2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 300 руб.
В наличии
Код товара: 657495
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
3 300 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Беспроводное зарядное устройство
Тип зарядного устройства
беспроводное
Материал
пластик
Длина провода, м
1
Цвет
серый
Суммарная выходная мощность
15
Выходное напряжение (мин), В
2.5
Выходное напряжение (макс), В
7.5
Сила выходного тока, А
2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х2
Вес, г.
150
Описание товара Беспроводное зарядное устройство Satechi Trio Wireless Charging Pad серый космос.
Беспроводная зарядная панель Satechi Trio упрощает беспроводную зарядку с удобным местом для всех ваших устройств — так что вы никогда не будете без заряда.
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Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Беспроводное зарядное устройство
Тип зарядного устройства
беспроводное
Материал
пластик
Длина провода, м
1
Цвет
серый
Суммарная выходная мощность
15
Выходное напряжение (мин), В
2.5
Выходное напряжение (макс), В
7.5
Сила выходного тока, А
2
Страна производитель
Китай
Беспроводная зарядная панель Satechi Trio упрощает беспроводную зарядку с удобным местом для всех ваших устройств — так что вы никогда не будете без заряда.
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, usb, беспроводные, автомобильные
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, usb, беспроводные, автомобильные
Беспроводное зарядное устройство Satechi Trio Wireless Charging Pad серый космос. - стоимость товара 3300 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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