Сетевое зарядное устройство Digma DGWC-3U-5A-WG 5A белый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тип зарядного устройства
сетевое
Материал
пластик
Количество USB выходов
3
Количество USB-A
3
Цвет
белый
Суммарная выходная мощность
30
Выходное напряжение (мин), В
5
Выходное напряжение (макс), В
12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
600 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 226713
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Быстрая зарядка
да
Тип зарядного устройства
сетевое
Материал
пластик
Количество USB выходов
3
Количество USB-A
3
Цвет
белый
Суммарная выходная мощность
30
Выходное напряжение (мин), В
5
Выходное напряжение (макс), В
12
Выходной ток, A
3
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х6х2
Вес, г.
75
Описание товара Сетевое зарядное устройство Digma DGWC-3U-5A-WG 5A белый
Зарядное устройство Digma DGWC-3U-5A-WG мощностью 30 Вт подходит для быстрой зарядки мобильных устройств, таких как смартфоны, планшеты, игровые приставки и т. д.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Быстрая зарядка
да
Тип зарядного устройства
сетевое
Материал
пластик
Количество USB выходов
3
Количество USB-A
3
Цвет
белый
Суммарная выходная мощность
30
Выходное напряжение (мин), В
5
Выходное напряжение (макс), В
12
Выходной ток, A
3
Развернуть
Страна производитель
Китай
Зарядное устройство Digma DGWC-3U-5A-WG мощностью 30 Вт подходит для быстрой зарядки мобильных устройств, таких как смартфоны, планшеты, игровые приставки и т. д.
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, usb, беспроводные, автомобильные
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, usb, беспроводные, автомобильные
Сетевое зарядное устройство Digma DGWC-3U-5A-WG 5A белый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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